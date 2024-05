Presidente Argentino Schizofrenico e Sacrilego: dalla Torah ad Al Capone e la Fuga della Moneta. Quarracino.

José Arturo Quarracino, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul presidente argentino, Milei.

Presidente argentino schizofrenico e sacrilego: dalla Torah ad Al Capone e la fuga della moneta

Alla mancanza di controllo mentale e psicologico che il presidente argentino Javier Milei mostra costantemente nelle sue dichiarazioni pubbliche, si aggiungono le contraddizioni inspiegabili e insormontabili che ha dimostrato nelle sue verbalizzazioni religiose e politiche, in cui ha collocato il Mosaico Torá, le lotte di i fratelli Maccabei per l’indipendenza, le scuse del gangster criminale Al Capone come eroe politico e la fuga della valuta come atto da eroi.

1. È pubblica e nota la manipolazione che il presidente argentino Javier Edgardo Milei ha fatto della sua pseudo-adesione all’ebraismo e del suo “studio” della Torah, nonché dell’immagine del re Salomone. Pseudo adesione, o mezza adesione, che è uguale a niente, poiché mantiene allo stesso tempo la sua “identità” cattolica, ibrida e ottusa come il suo “ebraismo”.

Una manipolazione del religioso – cattolico o ebreo, non importa – che non gli ha impedito di esprimere in modo rabbioso e insoddisfatto, nel miglior stile di un boss di soggiorno, la sua poca o nessuna tolleranza verso inconvenienti, battute d’arresto e fallimenti , al quale mostra tutto il suo squilibrio mentale, psicologico e spirituale, reagendo in modo indisciplinato, rabbioso e violento, insultando e attaccando chiunque esprima disaccordo con le sue opinioni o criteri. In questi casi, la sua impostura mosaica o salomonica vola in aria, per mostrarsi come un volgare delinquente o un prepotente di quartiere.

2. Le imposture ebraiche adottate da Javier Milei dopo essere stato eletto presidente nel novembre dello scorso anno fanno parte dell’archivio storico . e prima di assumere l’incarico: da un lato, la visita ad una sinagoga della città di Buenos Aires, nella quale ha ricevuto la benedizione del Gran Rabbino David Hanania Pinto Shlita, discendente di un’importante dinastia marocchina, e dall’altro il suo visita alla tomba del famoso rabbino di origine ucraina, Menachem Mendel Schneerson, importantissimo leader del movimento chassidico Chabad Lubavicht, morto nel 1994 negli Stati Uniti e lì sepolto, a New York City.

3. Già da presidente, Javier Eduardo Milei ha mostrato in tre occasioni i segni del delirio mosaico-messianico che lo invade , una caricatura che finisce per irridere la fede ebraica che afferma di venerare. Nel mese di febbraio ppdo., ci sono state due occasioni in cui il presuntuoso e presuntuoso imperatore dell’Argentina ha pubblicato su X (ex Twitter) due brani in ebraico del libro dell’Esodo, uno dei quali si riferisce alla distruzione di le 2 tavole di pietra su cui Dio-Yahweh stesso aveva scritto i 10 Comandamenti, tavole che Mosè ruppe quando vide il popolo adorare un vitello d’oro (simbolo di idolatria) (Es 32,19). Nel suo delirio, il presidente argentino si immaginava come Mosè , ritirando dal Parlamento argentino il disegno di legge che aveva inviato e che i legislatori avevano cominciato a modificare, progetto che nel suo delirio equiparava alle Tavole di Dio, quando in realtà , questo progetto non è stato scritto da Dio, ma da un economista e politico argentino storicamente fallito, al servizio della plutocrazia finanziaria speculativa e predatore della ricchezza argentina.

L’altro brano biblico riprodotto il 29 febbraio dal presidente in Nel suo nuovo delirio messianico, inaugurando l’anno legislativo in Parlamento, il 1° marzo, Milei si è nuovamente equiparato a Mosè, e ha assimilato lo stesso disegno di legge che inizialmente voleva imporre con le nuove Tavole della Legge riscritte da Dio stesso. Insomma, una schizofrenia religiosa su tutta la linea. Se la sua percezione di sé come Mosè è già grottesca, la sua follia nel credere che il suo disegno di legge mastodontico e delirante sia il Decalogo di Yahweh è peggiore .

E che la sua proclamata fede “ebraica” sia una vera impostura e una caricatura, e che in realtà egli non sia un vero ebreo come si percepisce, o finge di percepirsi, è il fatto che ha inaugurato ufficialmente le sessioni del Congresso Nazionale come presidente della Nazione per l’anno in corso, il 1° marzo di notte, violando il primo comandamento della Torah, il sabato, cioè il giorno in cui Yahweh-Dio si riposò, motivo per cui è vietato a ogni credente ebreo. dall’effettuare la minima attività in quel giorno, dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato. Se fosse vero che fosse ebreo, il presidente Milei avrebbe profanato quel giorno e non avrebbe rispettato il primo dei comandamenti di Yahweh, ovvero rispettare il giorno del Signore, riposandosi come ha fatto Lui stesso dopo aver completato la Sua opera creativa iniziale.

È evidente che il rabbino che lo avrebbe guidato nella lettura della Torah è un pessimo insegnante o un praticante disonesto, poiché non gli ha insegnato l’ABC del testo biblico.

4. A questo punto, la domanda che si pone è sapere chi sia effettivamente la figura storica che per il Presidente Milei rappresenta la figura che nel campo della Politica incarna un’azione pubblica legata all’ideologia biblica e al liberalismo dottrinale che egli abbraccia Presidente argentino, personaggio che ha portato avanti la “lotta contro lo Stato come organizzazione criminale”.

Quel personaggio non è Giuda Maccabeo o nessuno dei suoi fratelli, né è Simón bar Kojba (leader dell’ultima rivolta ebraica in Palestina contro Roma), né è il liberale argentino Juan Bautista Alberdi, spesso citato da Milei. Per lui , il paradigma del guerriero contro lo Stato essenzialmente criminale è… il famoso gangster italo-americano Alphonse Gabriel Capone (detto Al Capone), come lo definì esplicitamente in un’intervista televisiva nell’agosto 2021, quando era candidato alle elezioni. deputato nazionale, il 9 febbraio 2021 (vedi https://youtu.be/iwAQ_AfDplk?si=8Xfyq-jCX4mYB9x- ).

In tale intervista, affinché non vi fossero dubbi sull’etica e sulla morale praticate da Javier Milei , egli ha affermato in modo schietto ed inequivocabile che “ Al Capone è un eroe per me ” (sic!), perché “negli anni ’20 c’erano a Chicago un gruppo di ubriachi felici” ai quali un giorno un politico decise che “era sbagliato che la gente bevesse alcolici”, cosa che causò la rovina dei produttori di vino (sic!), il crollo delle taverne e lasciò gli ubriachi senza alcol. In risposta a ciò, “ il benefattore sociale Al Capone ” (sic!), poiché “ non era un criminale ” (sic!), unì “i fini” – gli ubriaconi con i viticoltori – e soddisfò la domanda, mentre “ un imbecille di nome Elliot Ness” (sic!) li perseguitava dallo Stato, aumentando il rischio e aumentando i profitti illeciti, con Al Capone che “risolveva i suoi problemi con le armi” (sic!). In questo modo “il povero Al Capone è stato bollato come trafficante, è stato bollato come assassino”, ma è stato arrestato per evasione fiscale. E Javier Milei conclude le sue scuse per Capone dicendo “lunga vita ad Al Capone” .

Che non si trattasse di una dichiarazione di circostanza ma piuttosto di espressione di un’ideologia politica mafiosa e criminale è dimostrato dal fatto che due anni prima, nel 2019, in un’intervista realizzata in Paraguay al programma televisivo Cara o Cruz , aveva fatto le stesse scuse per la criminalità organizzata e ha aggiunto: “ Ciò che fa il contrabbando è evitare l’erario. Per me i trafficanti sono eroi . Uno dei miei grandi eroi, di solito lo cito nei miei interventi, è Al Capone ” (vedi https://www.newsweek.com.ar/politica/video-el-dia-que-javier-milei-elogio-el- contrabbando-ya-al-capone/ ).

5. E per completare il cerchio delle scuse per il crimine o per il crimine della sua follia (a)narco-capitalista, il presidente Milei ha elogiato e lodato in un incontro d’affari organizzato nella città meridionale di Bariloche da uno dei più prebendari “uomini d’affari argentini”, davanti ai quali sosteneva che ” chi sfugge ai dollari è un eroe “, perché ” è riuscito a sfuggire alle grinfie dello Stato “. La sua giustificazione per il crimine è che detta ciò che è giusto: “questo è come la vedo io”. E affinché non ci siano dubbi, ha poi dichiarato che lui, come economista, consiglierebbe a un cliente di ” comprare dollari, e se sono ‘in nero’ [illegalmente] meglio “. E in modo spregiudicato e sacrilego collegò la sua posizione pro-crimine e anti-Stato con l’azione di Mosè sul Mar Rosso, all’inizio della partenza dall’esilio del popolo ebraico dall’Egitto, interpretando così il crimine contro lo Stato come atto “liberatore religioso”[1]. Una palese manipolazione del testo biblico per giustificare azioni criminali, che mostra e dimostra che il presidente Milei non ha nulla di “ebreo”, in quanto credente è un volgare truffatore e un profanatore sacrilego .

Insomma, è chiaro ed evidente che l’ibrido “cato-ebraico” Javier Edgardo Milei è moralmente, eticamente e psichiatricamente incapace di ricoprire la carica di presidente della Nazione argentina, esibendo un sinistro e diabolico miscuglio di ibrido fervore religioso e apologia della crimine. Che un personaggio con queste deplorevoli “virtù” abbia tra le mani la responsabilità di guidare politicamente l’Argentina la dice lunga che il Paese è totalmente alla deriva , con sinistre prospettive a breve, medio e lungo termine e con un indicibile e abominevole business, politico e religioso. leadership, che finisce per essere complice passiva e per omissione del degrado nazionale. Degrado e dissoluzione nazionale in cui un pugno di “uomini d’affari” quasi mafiosi, raggruppati nel Consiglio delle Americhe della famiglia Rockefeller[2], beneficiano esclusivamente della distruzione dell’economia e della comunità argentina portata avanti da Capone Creole . conquistare definitivamente l’Argentina. Mafia imprenditoriale che ha fatto affari con tutti i governi “nazionali”, dal 1983 ad oggi, e che usa lo Stato a suo esclusivo vantaggio .

José Arturo Quarracino

1 maggio 2024

