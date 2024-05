La “Leva Dorata” a Roma. Da Napoleone a Macron è Stato un Attimo. Benedetta De Vito.

Qualche anno fa, non so quanti perché mi sono ben guardata dall’andarlo a vedere (come mai leggerò il libro da cui è tratto), è uscito un film intitolato “La scuola cattolica” che racconta gli orridi fatti del Circeo, facendo ovviamente intendere che tutti (o anche molti ) di quelli che escono da una scuola cattolica, o da un’educazione definita “bigotta” (ma io mi vanto di essere una bigotta, cioè “Per Dio”!) finiscono per diventare come Ghira, Izzo e Guido. Ma certo, sorbole, per colpa della falsa morale cattolica! Ma che pensierino profondo, quale introspezione preziosa!

Un vero capolavoro massonico, complimenti. E pensare che basta una cosa soltanto, una cosuccia appena, ma buona per smontar tutto il castellaccio di carta e celluloide: Ghira, il più feroce dei tre (forse), andava al liceo statale Giulio Cesare, e quindi perché non intitolare il film “Scuola statale”… Suvvia, è tutto il contrario, e lo sapete benissimo: la scuola cattolica educava al bene o almeno, uomo permettendo, ci provava!

Ma vabbè, a parte questo dato inconfutabile di cronaca che smentisce tutto il racconto (basato su un falsissimo presupposto), questo film mi è tornato in mente per ben altri motivi.

Che ora, se vi andrà di seguirmi lungo il sentiero del pensiero sciolto, andrò a raccontarvi.

Dovete sapere, dunque, che per mesi ho cercato di trovare un editore al magnifico diario africano (nel senso di guerra d’Africa) del marchese Filippo Patrizi. E lo avrei anche trovato, un editore, ma vabbè e vedremo.

Ma Corso, il figlio di Filippo (che mi ha incaricato dell’impresa) tra la documentazione offertami per inquadrare la sua famiglia nella storia mi ha anche fornito un libriccino giallo la cui autrice è la marchesa Maddalena Patrizi Gondi.

Immersa nelle sue “Memorie di famiglia” (che riguardano il periodo che va da il 1796 al 1815) vengo a scoprire che il piccolo Napoleone (grande solo nell’altisonante nome che forse fu tutt’uno con la sua fortuna che io non ho mai applaudito anche sui libri di scuola), una volta impadronitosi di Roma, obbligò le più grandi famiglie romane, radicate nella fede, custodi della Santa Sede, legati a doppio nodo con il Papa, a spedire nelle scuole massoniche francesi i loro figlioli.

Fu chiamata la “leva dorata” e molte famiglie del fior fiore dell’aristocrazia romana furono chiamate a obbedire.

Anche i Patrizi. Le scene di disperazione famigliare all’orrida notizia sono narrate dall’allora marchese Giovanni con dolcezza e sempre nell’amore del Signore.

Il timore era che l’educazione acattolica, massonica avrebbe potuto guastare l’anima dei piccoli… sì, Napoleone voleva annientare l’educazione cattolica per la classe dirigente romana così da renderli… come siamo adesso, circondati dalla cultura dei grembiulini.

Dai tempi di Napoleone a quelli di Macron, il passo in fondo è breve.

La Francia mariana, amata dal Signore, si è trasformata in un luogo sanguinario dove l’aborto, cioè l’omicidio degli innocenti, è un diritto costituzionale…

