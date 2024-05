L’Egemonia Liberale ha Reso il Mondo Peggiore. Progressisti Pericolosi, Senza Scrupoli Morali. Viktor Orban.

… non cede un solo centimetro della sua indipendenza

… qui c’è lo stato di diritto, e tutti possono organizzare il tipo di conferenza che vogliono

… non potrei – anche se volessi – dire a un tribunale ungherese cosa dovrebbe fare

… L’ordine mondiale sta cambiando

… sono determinati a fare tutto il necessario, non si fermeranno davanti a nulla

… Sono avversari pericolosi che non hanno scrupoli morali

… In passato i comunisti impiegavano una procedura in cinque fasi per soggiogarci di nascosto

… Ora i progressisti li stanno emulando

… Il primo passo … è prendere una norma e darle il significato esattamente opposto

… “Peace facility”: questo è il nome del fondo finanziario di Bruxelles da cui inviano le armi più distruttive al fronte

… “La migrazione è una risorsa”, dicono, mentre la criminalità aumenta

…Il secondo passo è usare gli strumenti dello stato per iniziare a diffondere questa normalità invertita

… Chiunque pensi diversamente o è ignorante o pazzo

… creare la percezione che ascoltarli porterebbe a qualche catastrofe fatale

… terzo passo … hai opinioni pericolose, sei anche un rischio per la sicurezza

… sei un radicale la cui libertà di parola non devono esitare a limitare

… quarto passo, incitano la stampa liberale ad attaccarti

… false raffigurazioni di te su Internet

… denuncia sui social media

… un’orda di entità della società civile che bombardano i tribunali e gli organi statali con accuse contro di te

… quinto passo è che gli organi statali … sono obbligati a indagare su di te

… ti incriminano e alla fine gli organi statali vengono utilizzati per farti tacere

… è successo in Finlandia, quando hanno voluto processare processare un politico e un vescovo per aver citato la Scrittura

… Lo spirito mondiale progressista liberale ha fallito completamente

… Ha portato guerre, caos e disordini, collasso economico

… impoverimento delle famiglie, deterioramento della sicurezza pubblica

… Hanno diviso il mondo in democrazie e autocrazie

… hanno fatto la guerra, hanno esportato la democrazia

… Dicono che ci deve essere un egemone … sotto il quale tutti si devono allineare

… che non ci venga più detto cosa è giusto

… da ONG di ogni tipo, grandi imprese, giganti dei media

… esperti dubbi e parolai accademici

… Immagino lo spirito mondiale sovranista che sostituisce la “società aperta” in stile Soros con una “società protetta”

… in cui lo stato protegge i suoi cittadini

… in cui non si organizza la migrazione, ma si difendono i confini

… in cui fondare una famiglia è molto apprezzato e la famiglia è protetta

… l’egemonia liberale ha reso il mondo un posto peggiore

… Ha creato una guerra dove ci avrebbe potuto esserci la pace

… Ha portato il caos dove c’era ordine

… Ha cercato di disgregare i nostri paesi e le nostre famiglie

… di cancellare le nostre nazioni dalla faccia della terra

§§§

