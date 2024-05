Dignità Ontologica e Dignità Morale. Il Papa e le Carcerate di Venezia. Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

il prof. Bernardino Montejano, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla recente visita compiuta dal pontefice regnante a Venezia, e in particolare sull'incontro con le detenute del carcere femminile.

§§§

DIGNITÀ ONTOLOGICA E DIGNITÀ MORALE

Quando si parla di dignità umana è necessario soprattutto fare una distinzione fondamentale tra dignità ontologica e dignità morale. La prima è posseduta e preservata da tutti gli uomini, anche dai peggiori criminali, come Stalin, dopo aver lasciato morire di fame milioni di persone; la seconda la realizzano tutti coloro che fanno il bene, che vivono secondo ragione e giustizia.

Riguardo alla dignità ontologica, padre Julio Meinvielle scrive: “Non c’è e non può esserci discussione sul fatto che la persona umana possiede una dignità ontologica e operativa che la pone al di sopra di ogni essere privo di ragione” (Critica della concezione di Maritain). della persona umana, Il nostro tempo, 1948, p.

Riguardo alla dignità morale, Guido Soaje Ramos scrive con la sua consueta precisione: “dal punto di vista pratico, la dignità e la perfezione di un ente deve essere apprezzata… per il fine o il bene a cui è ordinato e per le sue doti e mezzi” per realizzarlo… Tra gli esseri dell’universo, le persone hanno uno statuto pratico peculiare: sono ordinate al bene comune e possono agire espressamente per esso, come se fossero capaci di conoscerlo con la loro intelligenza e di amarlo con la loro intelligenza, libero arbitrio. La persona ha la sua dignità in base al fine che può e deve raggiungere» (La politica del diritto, Ethos 26, Infip, 2012).

Papa Francesco nel carcere femminile di Venezia ha gridato alle detenute, suscitando gli applausi: «Nessuno toglie la dignità alla persona, Nessuno!». Elisabetta Piqué, “Il Papa ha avvertito che Venezia cesserà di esistere a causa del cambiamento climatico”, “La Nación” di oggi.

Per quanto riguarda il titolo, non torneremo sulla questione climatica, ma ricordiamo a Francesco che l’esistenza di Venezia risale al tempo delle invasioni barbariche e soprattutto degli Unni di Attila, che costrinsero gli abitanti di Aquileia, Concordia, Altino, Padova e in altre località del Veneto per cercare rifugio nelle isole della laguna.

Evidentemente nelle sue parole Francesco si riferiva alla dignità ontologica, ma non la chiariva. Nessuno può toglierla. Lo stesso non avviene con la dignità morale, perché la persona nel suo pellegrinaggio quotidiano può crescere o decadere in esso, a seconda delle sue azioni buone o cattive, nella battaglia quotidiana.

Il carcere è generalmente abitato da criminali, da persone prive di dignità morale, perse da atti umani liberi e responsabili. Ci sono alcune vittime di errori giudiziari che sono innocenti e vittime di tirannie, uomini eroici e beati, come tanti che oggi popolano le carceri di Cina, Corea del Nord, Cuba, Nicaragua, Venezuela e altri Paesi comunisti e non.

Francesco ha anche detto ai detenuti: “Il carcere è una dura realtà e problemi come la sovrappopolazione, la mancanza di strutture e di risorse, episodi di violenza, generano molta sofferenza… ma può anche diventare un luogo di rinascita morale e materiale, in cui la La dignità dei detenuti non è messa in isolamento, ma promossa attraverso il rispetto reciproco e la cura dei talenti e delle capacità, forse rimaste sopite o imprigionate dagli episodi della vita, ma che possono riemergere nel bene per tutti e meritare attenzione e fiducia .”

Parole buone, ma insufficienti da parte del vescovo di Roma. Avrei potuto citare Francesco Carnelutti, supremo maestro del diritto penale, che scrive: “la pena è dolorosa. Se non fosse dolorosa non sarebbe pena. Ma se il dolore e il male fossero la stessa cosa, come si spiegherebbe che il padre, amando il figlio, vuole il suo bene e punendolo gli fa del male”?

La pena isola e umilia; ma toglie per dare. Il grande giurista italiano invita a riflettere: “Il delitto è mancanza di amore: per gli altri e per sé stessi… tutto ciò che non ha amato viene tolto al prigioniero; gli altri e se stesso. È quindi un uomo mutilato… ma a poco a poco finisce per desiderare ciò che non ha più: gli altri e se stesso”.

E aggiunge: “il problema del dolore continua ad essere considerato un problema zoologico, più che un problema spirituale. La prigione è concepita più come la gabbia di una bestia che come la cella di un monaco… gli specialisti non sospettano che il sostentamento più necessario per questi disgraziati non è il pane per il corpo ma il pane per lo spirito… il sacramento che consacra l’amore di Dio nella forma del più puro cibo corporeo… la legge deve punire, ma non come il boia che gode nel vedere soffrire il condannato, ma come il padre che raggiunge, causando dolore al figlio, la vetta d’amore. E l’ombra del diritto, che sembra dolore, si veste a poco a poco dei tenui colori dell’alba”.

Buenos Aires, 30 aprile 2024.

Bernardino Montejano

§§§

