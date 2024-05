Elezioni Europee. Che Fare? Chi Spinge per l’Astensionismo in Italia. Piero Laporta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta, che ringraziamo di cuore, offfre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla prossima tornata elettorale. Buona lettura e condivisione.

§§§

Chi votare alle europee? A mio avviso le colonne della destra sono: Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, confidando che Meloni instauri buoni rapporti con Cateno De Luca, in grado prendere i voti dei meridionalisti più accesi, affinché non siano intercettati dalla filiale italiana di Davos, il Partito Democratico, che punterà sulla falla dell’Autonomia differenziata.

Gli astensionisti? Sono troppi e impazzano. S’io fossi Elly, li finanzierei. Quando Roberto Gualtieri lasciò il Parlamento per il Campidoglio, nell’elezione nel collegio Roma Centro per il suo successore alla Camera, votò il dieci per cento degli aventi diritto e il 38,4 per cento di costoro fu la maggioranza che elesse Paolo Ciani del PD.

Elly rimbrottò Ciani d’essere delegittimato in quanto votato da meno d’un elettore su 4? Nooo, il Partito Democratico, insediato Ciani, guardò avanti. E’ la democrazia, bellezza. Gli astensionisti duri e impuri lo rammentino.

Quanti digerirono il Cossiga Francesco, il Berlinguer Enrico, il Ciampi e poi i Monti Mario, i Letta Enrico, i Renzi Matteo, l’esperto di profumi Fassino Piero, i maestri di trading Dalema Massimo, Occhetto Achille e Berlusconi Silvio, oggi storcono il naso per Giorgia Meloni: “la carciofara”, “non è adeguata”, “non mantiene le promesse”…

Meloni ha passato in rassegna le truppe alla festa dell’Esercito – quello italiano, non quello francese o libico – italiano, su un automezzo militare. Apriti cielo e piovono pietre da opposizioni e astensionisti.

Costoro non videro le genuflessioni dell’Italia e dei suoi politici (al massimo livello di ricattabilità) a Emmanuel Macron, al quale siamo stati sul punto di cedere un pezzo di mare della Sardegna e col quale abbiamo sottoscritto un trattato in ginocchio. La Francia che dà rifugio a terroristi assassini ci dette ceffoni per l’immigrazione da essa stessa fomentata.

Quando Giorgia Meloni impose al presidente francese di rispettare l’Italia – mentre gli insulti parigini non s’udivano dal Quirinale – il presidente del consiglio fu investita di contumelie e invettive, la più leggera delle quali, udita con le mie orecchie: ”volgare missina”. L’odio col pugno chiuso lo capisco; il livore dei rimanenti è imbecillità.

Per comprendere che cos’è accaduto con Meloni a palazzo Chigi, dobbiamo tornare indietro di 46 anni e osservare, dopo la strage di via Mario Fani, le capacità di ricatto e inquinamento del Partito Comunista & C. insieme a quella dei magistrati rossi al legittimo potere democratico, moltiplicate esponenzialmente, anno dopo anno, irradiando capillarmente i servi del consociativismo nella burocrazia dello Stato.

I mutamenti dei rapporti di forza dal 1978 a oggi sono riassumibili in quattro passi: 1) l’assassinio di Aldo Moro lascia il partito dei cattolici e l’Italia senza una guida non ricattabile (proprio per tale ragione uccisa prima che entrasse al Quirinale); 2) finita la Guerra Fredda, Bill Clinton anima il globalismo e l’agenda di Davos viene allo scoperto; 3) 1991-1992, preparandosi all’assalto (poi fallito) alla Russia dopo la fine dell’Unione sovietica, Stati Uniti e Gran Bretagna liquidano per via giudiziaria i politici italiani troppo amici di Mosca e mettono sotto controllo quanti sono tuttora imputabili d’un reato imprescrittibile: concorso nella strage di via Fani; costoro da comunisti duri e puri, miracolo!, si convertono al globalismo più sfrenato con la siringa in mano; 4) la guerra in Ucraina e poi quella di Gaza cancellano il primato anglosassone sul Globo; il Terzo e il Quarto Mondo si risvegliano; il sionismo è contro Joe Biden; il fronte di Davos si sfarina; hanno perduto definitivamente credibilità e carezzano l’idea d’una guerra nucleare pur di galleggiare, invece di cercare un accordo globale.

In questa turbolenza, Giorgia Meloni lanciò la sfida al Partito Democratico e al suo alter, molto alter ego M5S con parole d’ordine contro l’Unione Europea, l’immigrazione selvaggia e più blandamente contro la NATO. Sapeva di mentire? Certamente, ma non aveva scelta. I finanziamenti della sua campagna elettorale dipesero da quelle parole d’ordine; difficile che fossero italiani. La prudenza, chiamiamola così, di Confindustria e delle rimanenti associazioni artigianali e di produttori non finanziava la campagna elettorale di Meloni. Era un momento unico. Se Giorgia avesse accettato la sovranità degli imbecilli di quelle associazioni oggi avremmo il PD a palazzo Chigi con: 1) aumento delle tasse; 2) politiche gender a mitraglia; 3) genuflessione definitiva alla Francia, cessione del mare di Sardegna, apertura all’immigrazione; 4) un altro mezzo secolo di dittatura sinistra. In tre parole: definitiva irrimediabile catastrofe.

Le parole d’ordine elettorali di Meloni indussero a convocare in California due noti “influenzatori” perché formassero un partito, alter molto più alter ego del M5S e del PD. Si strozzarono col panettone. Nostro Signore ci vuole bene ma non dimentichiamo che Davos e le gaie cerchie vaticane spingono tuttora per l’astensionismo in Italia.

Troppi accettarono 50 anni di dittatura sinistra con la quale anche il Berlusconi scese a irriferibili compromessi, come oggi dimostrano le assunzioni in Mediaset, in perfetta consonanza con Davos. Acquiescenti di allora, oggi esigono da Meloni un’inversione di rotta repentina, come se la malcapitata, invece d’un paese disastrato da mezzo secolo, stesse in gita su una barchetta: virata di 180 gradi e via. Non è così in politica, nazionale e internazionale: puoi solo proporti dei piccoli passi, giorno dopo giorno; inevitabilmente commetterai degli errori. La tua abilità è nell’attenuare gli errori più gravi e trarre profitto dai più lievi, tanto più difficile se il tuo partito e i tuoi alleati annoverano poche valide risorse umane. Da un errore marchiano del ministro della Difesa nei confronti del generale Roberto Vannacci, è scaturita una risorsa per la Lega, per Giorgia Meloni e per Antonio Tajani. Dicono che la candidatura Vannacci derivi da un’intesa fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Se fosse vero, sarebbe un ottimo inizio, perché è un modello contrapposto a quelli impostici sinora dai commensali di Sumahoro &C.

Il generale Vannacci testimonia l’Italia del buon senso, della concretezza, della moderazione, formatasi negli istituti militari, grazie alla loro tradizione, nonostante l’acida ostilità della sinistra. Vannacci è uno dei tanti generali poliglotti, in grado di esprimersi in corretto italiano e in altre sei lingue (Inglese, francese, spagnolo e portoghese al massimo livello, come in italiano; rumeno e russo a un buon livello). Può fronteggiare – e ne ha dato prova – delicate questioni amministrative e legali. Ha dimestichezza coi più raffinati sistemi digitali. È persona d’altissima preparazione. Non è una fighetta delle ridondanti università del nulla. Vannacci è l’esito d’un sistema meritocratico e selettivo in grado, pur fra tanti difetti, di scegliere dirigenti con severità. Diventi generale dopo essere stato valutato per venti anni, ogni anno e in tutti gli anni successivi, dentro o fuori. Non c’è alcuna istituzione pubblica o privata che selezioni così severamente la propria dirigenza. L’istituzione statale meno selettiva è la magistratura. Fai un temino, hai un appoggio politico e dal giorno dopo sei su un binario diritto, in discesa fino in Cassazione, sentenziando che quello è colpevole perché è Enzo Tortora e quell’altro è innocente perché delinque per un fine superiore. Diventi ministro e tutti s’accorgono che non vali nulla. Ci sono problemi a destra? Tantissimi, come in Italia ma la soluzione non è il PD, tanto meno Elly o Bonaccini o i Fassino, certamente tifosi dell’astensionismo.

L’unità a destra è il problema. L’autonomia differenziata, strascico del secessionismo davosiano delle logge di Umberto Bossi, marcherà la fine della legislatura. Ecco perché un’intesa realistica e leale con Cateno De Luca sarebbe utile a Giorgia Meloni, a Matteo Salvini, ad Antonio Tajani e al paese nel suo intero. Perché questo avvenga si tengano a bada le ubbie astensioniste, utili per i sogni della figlioccia di Soros e di quanti volevano i due influenzatori coi canditi nel Parlamento. Cristo Vince nonostante i nemici grotteschi, però farebbe prima se non ci si fa gabellare dai vescovi rosa e da Davos.

www.pierolaporta.it

§§§

