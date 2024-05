La Coltre della Menzogna sul Nostro Paese allo Sbando. Il Siero, le Morti Improvvise. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste giustamente indignate considerazioni su quanto è accaduto, accade e purtroppo accadrà ancora, coperto dall’omertà e dalla menzogna. Buona lettura e condivisione.

Giovedì scorso è morta per “malore improvviso” una bimba di dieci anni di nome Michela. E’ successo in casa, davanti alla sua mamma, in un ridente paesino dell’Emilia Romagna. La squadra dei soccorritori era sul posto, l’eliambulanza anche, ma non c’è stato niente da fare.

La piccola è spirata in ospedale. E non ci saranno palloncini bianchi per lei. Si farà, e meno male, l’autopsia per capire che cosa è successo. Cercheranno di dare un nome al male che ha ucciso Michela, ma, mi chiedo, come si può farlo in un’Italia, colpita da una vera strage di morti per malori improvvisi, che non vuole saperne della verità? Si accusa il sushi, il freddo, la pizza, la zanzara tigre… tutto fuorché lui, il vero reo, il siero maligno spacciato per toccasana!

E la verità, come gridano i grandi occhi pensosi di Michela (nella foto che trovo su internet e che mi ha toccato il cuore) è quella detta da Luc Montagner, scienziato: “Cadranno morti all’improvviso”. Come è accaduto a Michela e a tantissimi altri, che dico, tantissimissimi altri, di cui leggo in un sito che cerca di fare il conto dei defunti da “morte improvvisa”.

La cortina fumogena che copre l’atroce verità è densa, solida, difesa sui quattro lati da demoni maligni. Che scovano sempre, in sceneggiature già scritte, nuovi (si fa per dire perché sono sempre tutti uguali) modi per distrarre il gregge, ipnotizzandolo, stornando l’attenzione, lanciando guerre ed eventi, vomitando polemiche stupide, esagerando quisquilie e pinzillacchere. Tutto, pur di tenere celata la verità. Che cioè non c’è stata nessunissima pandemia, che il covid (che ho avuto due volte) era una influenza curabilissima ma non certo dalla vigile attesa (genitivo sottinteso “della morte”), che il vaccino era malefico (come ho sempre scritto fin dall’inizio) e che, negli ospedali e nelle Rsa, sono successe cose orribili.

La coltre della menzogna è calata su tutto il nostro Paese allo sbando. Una bugia grande, immensa e feroce, fatta di migliaia di bugie, come non è mai accaduto prima. E blaterano di democrazia e alla Rai i giornalisti, incredibilmente, scioperano (che meraviglia, un giorno senza il buggì, penso io…)

Anche la Chiesa, lacerata, ridotta a mal partito dopo la gestione pessima, anzi deplorevolem del pastore (nero) che dovrebbe custodirla, si è allineata, pavida, al mondo e non è più capace di difendere la bimillenaria tradizione che l’ha resa Kathecon, cioè ancora di salvezza contro la deriva anticristica che si va apparecchiando da secoli e che esplode oggi in un gigantesco caos senza capo né coda, dove tutti affogano come in una Geenna.

Un esempio? Prima si stigmatizzano i ragazzi violenti e vai con i talk show e c’è chi li vuole tutti sbattuti in cella. Poi scoppia il caso delle violenze sui ragazzi violenti delle guardie carcerarie e vai con il contrario di tutto quanto si è detto prima. E mentre sto per chiudere l’argomento mi viene in mente il faccione di uno dei tanti chef schizzinosi e pieni di prosopopea che hanno riempito per anni i programmi tv e che ora, dopo averci ammannito le sue ricette gourmet, ci invita, leccandosi le dita, a mangiare… i paninazzi del fast food di Mac Donalds! Maddai!

E piccola cosa, purtuttavia grande, sembra il fallimento delle sciocchezze “grim” che ci volevano servire come salvezza per l’umanità nella ridicola formula di “transizione ecologica”. Ma, suvvia, signora Ursula (Laida), era molto più ecologica la Eva, che, nel secolo scorso, viveva con mia nonna in Friuli e andava con la sporta al mercato a far la spesa e tutto usava e riciclava e io, bambina con gli occhi bene aperti, non ho mai visto un sacco di immondizia a San Giuliano…

E veniamo alle belle notizie, dulcis in fundo. Le auto elettriche non vendono. La carne veg resta sugli scaffali. Dell’evil food (spacciata dall’Europa per novel come fosse un romanzo), ovvero grilli e scarafaggi, non si sente parlare quasi più. Intanto il figliolino di mio cugino cresce sano e robusto ed è lui, come i tanti neonati che nascono e nasceranno, la nostra grande, enorme speranza. Nel Signore che è la Vita.

