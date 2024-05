Tarquinio con il PD alle Europee. Una Lettera da Trieste: Politico Cattolico di Dio, o di Cesare? Salvatore Porro.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, portiamo alla vostra attenzione questo messaggio ricevuto da Salvatore Porro, che ringraziamo per la cortesia, da Trieste. Buona lettura e diffusione.

§§§

Oggetto: Tarquinio politico cattolico, di Dio o di Cesare.

Egregio Direttore,

le recenti giornate triestine, 2 e 3 c. m., dedicate al tema “Associazioni e democrazie”, preludio alla 50ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani prevista dal 3 al 7 luglio sotto la guida del Vescovo locale Mons. Enrico Trevisi, hanno riacceso il dibattito sul rapporto tra fede e impegno politico. Il titolo scelto, “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”, evoca una certa laicità.

In qualità di “cattolico-mariano”, colgo l’occasione di tale programma per rivolgere una riflessione al giornalista Marco Tarquinio, già direttore di Avvenire per quasi un quindicennio. Il noto giornalista si cimenterà in una nuova sfida, candidandosi alle imminenti elezioni europee nelle liste del Partito Democratico, l’odierna formazione erede di quella che un tempo fu la compagine del PCI, PDS e DS.

Non posso esimermi dal sottolineare con fermezza come la scelta del Dott. Tarquinio ricada su un partito le cui posizioni si contrappongono apertamente ai precetti divini. Il Partito Democratico, infatti, sostiene pratiche e teorie che per un cattolico risultano quantomeno discutibili, come l’aborto, l’eutanasia, l’utero in affitto e le teorie di genere. Una lista di “prodezze” che, lungi dall’essere attraenti per un credente desideroso di impegnarsi in politica, potrebbe addirittura essere ampliata in futuro con ulteriori posizioni controverse.

Sarà interessante osservare come il Dott. Tarquinio concilierà i suoi valori etici e religiosi con tali scelte politiche, in un arduo gioco delle convenienze tra il servire Dio e il servire mammona, ovvero il Partito Democratico.

Sono certo che la Conferenza Episcopale Italiana saprà cogliere l’opportunità offerta da questa candidatura per ribadire ai fedeli da quale parte schierarsi nelle imminenti consultazioni europee, nonostante l’incertezza del voto segreto.

Cordiali saluti,

Salvatore Porro

Politico cattolico

Gruppo Fratelli d’Italia

L’intervista. Tarquinio: «Per la pace in Europa. Tra Pd e cattolici? Ora serve dialogo»

Marco Iasevoli

martedì 23 aprile 2024

L’ex direttore di Avvenire, candidato alle Europee col Pd nel Centro-Italia: tra Pd e cattolici c’è crisi, dialogo necessario per costruire l’alternativa. Nessuno mi ha chiesto di cambiare linea

Marco Tarquinio – Imagoeconomica

Marco Tarquinio, superiamo subito eventuali imbarazzi: è la scelta giusta candidarsi alle Europee dopo una lunga carriera giornalistica?

Sento che è una scelta oggi necessaria. E ciò che è necessario viene prima di ciò che, magari, si sentirebbe giusto per sé stessi dopo molti e intensi anni di lavoro. Lungo la mia carriera, e anche negli anni della direzione di Avvenire, ho sempre detto che in alcuni momenti storici, come questo che stiamo vivendo, l’impegno politico è un dovere cui non potersi sentire indifferenti.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: europee, PD, porro, tarquinio



Categoria: Generale