Che Cosa Vedono i Giovani Entrando in una Chiesa, e Che Cosa non ci Trovano. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un fedele amico del nostro sito, R.S., offre alla vostra attenzione queste considerazioni personali sulla fede. Sono un commento a un articolo di Stilum di qualche giorno fa, ma credo siano interessanti per un pubblico più ampio di quello che Forum. Buona lettura e meditazione.

§§§

Ormai ho una certa età… Non mi sento vecchio e non sono più giovane. Osservo chi è più giovane cercando di capire quel che vede diversamente da me.

La differenza sta nel filtro con cui guardo la loro stessa visuale lasciando passare selettivamente la luce ad una lunghezza d’onda e una gamma di colore; così lascio passare completamente il colore del filtro e blocco i colori ad esso complementari (quelli che mescolati danno il grigio).

Guardiamo la chiesa, questa chiesa nelle sue espressioni popolari (quindi non di nicchia): parrocchia e oratorio.

Un giovane entra e vede tanti anziani. Vede le catechiste (i catechisti sono rari), rare suore e rari preti. Poi vede i volontari, quelli che attendono alla routine. Vedono una discreta organizzazione (dove c’è), vedono persone che encomiabilmente si dedicano a un compito, sentono tante parole d’ordine (accoglienza, gioia, amore, solidarietà, servizio…), sentono anche tante chiacchiere (nelle riunioni o parlando del più e del meno), ma rarissimamente si accorgono di una devozione vissuta, di un raccoglimento, di un sostare in adorazione di Dio e non solo del compito che ci si è presi o ci si è dati, fino ad idolatrarlo, per sentirsi utili e fare qualcosa di utile.

Quello che non sentiranno quasi mai è di approfondire una relazione vera e intima, con Dio, Gesù, la Madonna, i santi o gli angeli, tutti derubricati nelle priorità rispetto al consiglio pastorale, la gita, la festa della famiglia, del migrante o della comunità (non si dice nemmeno più della Madonna, perché ci festeggiamo noi).

Anzi: sentiranno qualcuno dei “grandi” (e dei preti, nelle loro omelie fantasmagoriche) che dice loro che è sciocco ripetere il rosario, o fare un digiuno… Vecchi fronzoli ormai superati, roba da rigidi, da gente ancorata alla fetida e malefica tradizione, che non è in uscita, verso il mondo… Noi sì che adesso abbiamo capito tutto, questa è la chiesa vera di papafrancesco, il nostro papafrancesco…

Un giovane non ha quasi mai (lo Spirito Santo riesce ancora in qualcuno a realizzare sorprendenti miracoli) il filtro che mi permette ancora, in questo contesto, di avere al primo posto del mio starci, amando la Chiesa, il desiderio di eternità, di salvare l’anima, di comunione con Dio, di santità, di carità che rende gioiosa anche l’esperienza della croce e sopportabili il fallimento, la fatica e l’esclusione patite invariabilmente da chi è nel mondo ma non del mondo.

Allora c’è da chiederci quali siano i fondamenti che mancano oggi, soprattutto dopo dieci e passa anni di catechesi bergogliana. Non che prima fosse tutto rose e fiori, ma almeno l’orientamento generale era verso Dio. Adesso nemmeno quello: non si dice il centrare il bersaglio, ma proprio dove si mira.

Quali sono i fondamenti principali della fede cristiana? Che cosa diciamo nel Credo? Sono due. Solo due! E non li conosciamo, parlando di tutto tranne questo: l’Unità e Trinità di Dio; l’Incarnazione, Passione e Morte del Nostro Signore Gesù Cristo.

Non c’è la resurrezione! Non perché non sia importante, ma perché viene dopo, segno della verità di Cristo, che è morto in croce per redimerci. La verità fondamentale è nel segno della croce, per cui la messa, che ci mette in cammino in questa vita verso l’eternità, è un sacrificio.

Quel sacrificio lì, che dà senso anche alla croce. Non esiste una gioia irenica e un po’ ebete, senza questa sapienza. Si è beati anche da afflitti perché si è dentro un umile esperienza fatta di persecuzione e di timor di Dio, non di successi mondani o di ridicole pretese di riscrivere il cristianesimo in modo da snaturarlo rendendolo futile.

Privi di quei filtri, i giovani vedono tanto grigiore.

Così tanto grigio che quasi tutti se ne vanno.

Ma la luce che perdono è innegabilmente splendida e splendente, se non fosse coperta, sepolta, sotto carriolate di ciarpame ecclesiale

§§§

§§§

