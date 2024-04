“Es-tu celui-là, ou devons-nous en attendre un autre ?” La prophétie de Fatima, le dernier livre de Sergio Russo.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, grâce à la traduction de L.L., que nous remercions sincèrement, nous vous proposons cet article sur le dernier livre de Sergio Russo. Bonne lecture et bon partage.

§§§

La dernière “pièce” manquante à la fameuse prophétie de Fatima.

Il s’agit d’un livre écrit encore en des “temps insoupçonnés” : il porte à la connaissance du lecteur le fait qu’au Vatican, depuis le 13 mars 2013, “deux papes” ont commencé à cohabiter ensemble, puisque l’un, Benoît XVI, ayant déclaré qu’il “restait pape pour toujours”, n’avait en réalité en aucun cas valablement renoncé, notamment parce que, contrairement à ses prédécesseurs qui avaient fait ce même choix, il n’était pas redevenu un simple cardinal, et n’était évidemment plus “sa sainteté”, mais désormais “son éminence Joseph Ratzinger”, comme il aurait dû l’être…. tandis que l’autre, François, s’est présenté au monde simplement comme “le nouvel évêque de Rome”, saluant tout le monde d’un “bonsoir” anonyme et, avant de donner la bénédiction apostolique habituelle, demandant plutôt à être “béni” par la foule en liesse…

C’est donc à partir de ces “anomalies” apparentes (puis de beaucoup d’autres, qui se sont ajoutées au fil du temps) que l’auteur a commencé ses recherches minutieuses, allant tout d’abord “déterrer” s’il existait des prophéties concernant deux Papes et/ou deux Églises.

Et sa recherche a été récompensée : en commençant par la bienheureuse Anna Caterina Emmerich, béatifiée par saint Jean-Paul II en 2004 (par hasard ou… providentiellement ?), qui parlait précisément du “rapport entre les deux papes“, qui dirigeaient les “deux Églises” respectives : l’une, celle qui avait toujours existé, et l’autre fausse, définie comme “nouvelle, grande, étrange et extravagante”.

Et puis Fatima-même, qui parle à la fois d’un Saint-Père et d’un énigmatique “évêque vêtu de blanc“.

Et encore : le Catéchisme de l’Église catholique (aux numéros 675-77), la célèbre liste des papes du saint évêque Malachie (également confirmée par Garabandal), les apparitions mariales d’Anguera, le père Stefano Gobbi du Mouvement sacerdotal marial, etc.

En conclusion, il y a donc un avertissement et un encouragement, qui sous-tend ce livre, et que l’auteur se propose de lancer comme une ” bouée de sauvetage ” aux nombreux catholiques contemporains, déconcertés et désemparés par le pontificat actuel : ” Courage, relevez la tête, tout cela a déjà été prédit… “. Il s’ensuit donc que, vraiment, Jésus-Christ est le Seigneur : le maître absolu de l’histoire humaine et des destinées du monde et de son Église, et rien n’échappe à ses mains !

À nous, fidèles croyants, il reste donc un devoir bien précis – qui est alors cette fameuse “épreuve finale” destinée à ébranler la foi de nombreux croyants, et dont parle le Catéchisme de l’Église Catholique : “… une solution apparente à leurs problèmes, au prix de l’apostasie de la vérité !” – le devoir, c’est-à-dire de rester fidèle au véritable Évangile, au prix de sa vie, car même “si quelqu’un vous annonçait, fût-ce un ange, (ou même un “évêque vêtu de blanc”, pourrions-nous ajouter !) un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème. Quant à vous, mes bien-aimés, persévérez fermement dans la foi !

Sergio Russo

S.Vous pouvez trouver cette troisième édition, agrandie et en couleur, sur la plateforme d’Amazon, et la même nouvelle édition est également disponible dans une version bon marché (en noir et blanc). Vous pouvez également demander le livre directement à l’adresse suivante : www.pergamene.net

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: FATIMA, russo, sei tu quello



Categoria: Generale