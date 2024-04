En memoria del papa Ratzinger, Benedicto XVI. Benedetta De Vito.

¡Oh, cómo pude olvidar el cumpleaños de Benedicto XVI! Me lo pregunto, regresando temprano en la mañana de la Santa Misa y sé por qué, desde hace días, el Santo Padre, luminoso, vivo, radiante, se me aparece en mi sueño y me llama a él en una hermosísima canción de Don Marco. Frisina. Yo, arrodillada frente a él y él dándome la Partícula Sagrada que me salva.

¡Oh, cómo pude olvidar al papa Ratzinger, que me ayudó a caminar en medio de las tinieblas de estos años oscuros y feroces! Y no me importa nada que mucha gente me diga que él también era modernista y también tal y cual teólogo del Novus Ordo, y lo que sea, yo sé que él, Joseph, desde niño perteneció a la Señor y con Él caminó toda su vida. A pesar de los tropezones y las caídas.

Y cómo fue que lo olvidé, lo sé porque he tenido la cabeza ocupada en las nimiedades del mundo, en la injusticia ordinaria en la que nos han sumergido en el mundo al revés donde los que se equivocan hacen alarde de sus falsas razones. que en la violencia se convierten en ley. Oh, no voy a ir más lejos y vuelvo a mi “Benni” (sé que a algunas personas les ofende que lo llame así, pero así es como lo llamo en nuestro dulce intercambio, y en consecuencia, lo lamento y sigo adelante…).

Y justamente mientras decido seguir adelante, desciendo atada a un pequeño paraguas rojo, porque me sonríe otro rostro que ya no existe, por muy poco tiempo en esta tierra, pero que respira en mi alma allá arriba en el cielo. Y es el rostro de Jane Burns, la señorita australiana que actuó como mi verdadera madre durante más de tres años y a la que se vincula con Benedetto en una forma divertida de la que ahora les voy a hablar, pero con un salto al final del periodo y al inicio.

Ustedes deben saber que Jane, una gran experta en arte aborigen y fundadora del Craft Council Australia (una subespecie del Ministerio del Arte) permaneció, mientras estuvo viva, en contacto conmigo, que tanto la había amado desde que yo era una niña, a través de Internet. Una vez, hace muchos años, vino a visitarnos aquí a Roma y mi marido, también melómano como era ella, le ofreció un lugar en la platea para ver juntos “El Barbero de Sevilla”. Estábamos muy orgullosos los dos de la invitación y ella estaba feliz. Pero en la segunda parte noté que dormitaba…

Así, en uno de nuestros intercambios de correspondencia por correo electrónico, le envié la predicción sobre el futuro Papa hecha por Arcangelo Paglialunga, en ese entonces corresponsal vaticano en el Gazzettino (donde también yo trabajaba) y le escribí así: “Será el cardenal Ratzinger y su nombre será Benedicto XVI”. Pero ella no lo creyó y no dijo nada a quienes la rodeaban. Entonces cuando todo sucedió como lo había vaticinado Arcangelo (que era amigo de “Benni”), ella – así me dijo con su habitual ironía azul – se mordió los codos por no haber causado una gran impresión entre familiares, amigos y conocidos. Así es el mundo y saludo con alegría a Jane y Benedicto que están allá arriba y, estoy segura, caminan en las filas de la Comunión de los Santos.

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

