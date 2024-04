La Scienza nella Mani della Persuasione Occulta. E dei Soldi di Big Pharma. Arrendersi All’evidenza.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione il commento fatto dal nostro Arrendersi All’Evidenza all’articolo che Stilum Curiae ha pubblicato ieri del dott. Aseem Malhotra, cardiologo di fama mondiale, sulla sua testimonianza resa davanti a un tribunale distrettuale di Helsinki in merito a pandemia, vaccini, e influenza delle case farmaceutiche sull’arte medica. Buona lettura e condivisione.

§§§

La testimonianza del Dr Malhotra mi ha molto toccato e rendendo merito al Dr. Tosatti che ce la offre, desidero qui condividere alcune sottolineature.

Si tratta di uno specialista molto quotato, che inizialmente ha sostenuto la campagna vaccinale.

Afferma lui stesso: “sono stata una di quelle persone che per molto tempo sono state volontariamente cieche ai danni del vaccino COVID” e “una delle prime persone a prendere due dosi del vaccino anti-COVID mRNA perché facevo volontariato in un centro vaccinale”.

Non è per niente, tuttora, un anti-vax: “credo ancora che i vaccini tradizionali siano tra i più sicuri tra tutti gli interventi farmacologici in medicina”.

Ma ammette che aveva fatto un’equazione sbagliata con la sperimentazione finita nei corpi della gente: “non riuscivo a concepire alcuna possibilità che questo vaccino potesse causare danni”.

Poi gli è morto il padre. Lui aveva le competenze per riflettere profondamente sul fatto: “i risultati post mortem di mio padre per me non avevano alcun senso. Sono considerato uno dei massimi esperti, forse a livello mondiale, sullo sviluppo e la progressione della malattia coronarica. Mio padre aveva due gravi ostruzioni nelle arterie coronarie. Non c’erano prove concrete di attacco cardiaco e probabilmente c’era un disturbo del ritmo a causa del ridotto afflusso di sangue che ha portato al suo arresto cardiaco”.

Il resto si può andarlo a rileggere, in particolare quello che Marco Tosatti ha evidenziato in neretto.

Invito anche a riprendere un ragionamento socio-politico molto acuto da parte di questo medico:

“…prima che io spieghi l’inversione di rotta sotto molti aspetti sulla mia comprensione in termini di benefici e danni del vaccino COVID, la mia esperienza in questo settore negli ultimi due anni mi ha fatto capire più che mai che anche per questo la barriera più grande alla verità non sono le barriere fattuali o intellettuali, ma quelle psicologiche. Penso che tutti noi come esseri umani siamo vulnerabili a queste barriere psicologiche e dovremmo avere compassione per noi stessi”.

Insomma: la scienza si accorge di essere pesantemente nelle mani della persuasione più o meno occulta. Come da tempo si cerca di spiegare a chi vorrebbe opporre una “sapienza scientifica” “alle paure e al pregiudizio”.

Ed ecco i tre meccanismi ben enucleati dal Dr. Malhotra:

-la prima barriera psicologica è quella della paura (e la paura era grossolanamente esagerata);

-la seconda barriera alla verità è quella chiamata cecità intenzionale. Questo è il momento in cui gli esseri umani, tutti noi, sono vulnerabili a tutto, chiudono un occhio davanti alla verità per sentirsi sicuri, evitare conflitti, ridurre l’ansia e proteggere il prestigio e gli ego fragili. La situazione attuale in cui ci troviamo, con gran parte della narrativa mainstream e dell’establishment medico e dei politici che non riconoscono i danni piuttosto orribili, gravi e comuni derivanti da questo vaccino, sia un altro esempio di cecità intenzionale.

(essendo stato una di quelle persone che per molto tempo sono state volontariamente cieche ai danni del vaccino COVID).

-la terza è la menzogna deliberata: “la vice capo infermiere del NHS England mi chiamò. Era molto turbata, conosceva molto bene mio padre e stava piangendo e mi ha detto, Aseem, c’è qualcosa che devo dirti. Lei in effetti mi ha detto che in tutto il Paese, negli ultimi due mesi prima dell’arresto cardiaco di mio padre, nella maggior parte delle regioni del Regno Unito, le ambulanze non arrivavano ai pazienti in tempo per attacchi di cuore e arresti cardiaci.

E c’era stato un deliberato insabbiamento che ha coinvolto il governo e il Dipartimento della Salute per nascondere queste informazioni ai medici e al pubblico .

Ecco.

Ha ragione da vendere il dottore quando dice: “penso che tutti noi come esseri umani siamo vulnerabili a queste barriere psicologiche e dovremmo avere compassione per noi stessi”.

D’accordo la compassione reciproca, ma basta con chi invece straparla scientemente indirizzando gli abbindolati nelle peggiori menzogne!

Termina così il Dr. Malhotra: “forse la metà della letteratura medica pubblicata potrebbe semplicemente essere falsa… la scienza ha preso una svolta verso l’oscurità. Ma chi farà il primo passo per ripulire il sistema? Credo che in questo caso e in questa corte oggi, questo sarà un potenziale momento cruciale nella storia per quel primo passo”.

Sì.

Guardiamo avanti! Da questo schifo, ammettendolo, si potrà trarre del bene.

§§§

