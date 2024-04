Draghi, il Mai Votato da Nessuno, alla UE? Sarebbe un Disastro per l’Italia. Alessandro Orsini.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su X (già Twitter) dal prof. Alessandro Orsini, che ringraziamo per la cortesia. A quanto dice il prof. Orsini possiamo solo aggiungere che a uno dei responsabili delle maggiori violazioni dei diritti umani, costituzionali e civili nel nostro Paese negli anni passati, oltreché mentitore seriale (le balle sui vaccini, su libertà o condizionatori etc…) non affideremmo neanche un’assemblea di condominio, figuriamoci l’immondo carrozzone dell’Unione Europea. Buona lettura e condivisione.

Mario Draghi, intervenendo alla conferenza europea sui diritti sociali a Bruxelles, ha detto che intende rilanciare la competitività dell’Unione europea. Certo, alimentando una guerra con la Russia in Ucraina che ha mandato la Germania in recessione.

Qualcuno può spiegarmi perché l’Italia si è rimbecillita al punto da proporre Mario Draghi come prossimo presidente della Commissione europea?

Mario Draghi, nel caso in cui non fosse chiaro, si è autocandidato alla presidenza della Commissione europea con il suo discorso delirante, interpretato come un’autocandidatura persino dalla stampa pro-Draghi.

Io non so più come dirlo: Mario Draghi è un grandissimo pericolo per la Repubblica Italiana e per il futuro dei nostri figli.

Mario Draghi non ha nessuna autonomia; è un politico completamente telecomandato.

È un uomo senza nessun contatto con le persone comuni che non pranzino a ostriche e caviale.

È un uomo che ha contatti soltanto con la Casa bianca.

È un uomo che ignora completamente le aspirazioni e i bisogni degli italiani, come dimostrano le sue politiche in Ucraina ai tempi in cui era presidente del Consiglio.

Mario Draghi, posto in qualunque posizione di potere, implica un futuro profondamente schifoso per i nostri figli.

Mario Draghi significa:

1) asservimento alla Casa bianca e moltiplicazione delle guerre, come dimostrano le sue politiche verso l’Ucraina;

2) violazione sistematica del diritto internazionale, come dimostra il suo sostegno a Israele;

3) disprezzo dell’articolo 11 della nostra Costituzione, come dimostra il suo invio di armi in Ucraina per alimentare la guerra dall’esterno anziché spegnerla con la diplomazia come prescrive la nostra Costituzione;

4) disprezzo verso la cultura pacifista a fondamento della Costituzione Italiana;

5) insulti violenti contro il movimento pacifista, che è la struttura portante della società civile italiana, come dimostra la sua frase secondo cui l’Italia sarebbe piena di “pupazzi prezzolati” dal Cremlino quando, in realtà, l’Italia è piena di pupazzi prezzolati dalla Casa bianca.

Mario Draghi è semplicemente un leader politico vergognoso che ricopre l’Italia di vergogna senza uno straccio di voto nel nostro Paese.

Ecco perché i suoi incarichi non passano mai attraverso libere elezioni.

Draghi non viene mai eletto, viene sempre cooptato perché le persone comuni lo stimano come si può stimare una persona disprezzata.

Lottate contro Mario Draghi, uomo di guerra, nemico dei nostri figli, nemico della Costituzione Italiana. Avanzi l’Italia, avanzi la pace, risorga il movimento pacifista.

