Hong Kong, Segreto Confessionale sotto Attacco. Sacerdote: Andremo in Prigione per Difenderlo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo breve articolo pubblicato su instagram da Life Site News, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

Un sacerdote cattolico che ha familiarità con la persecuzione della Chiesa a Hong Kong ha dichiarato a LifeSiteNews che, in seguito all’approvazione della nuova legge sulla sicurezza interna da parte del PCC – che richiederebbe ai sacerdoti di denunciare i “crimini di tradimento” di cui vengono a conoscenza, anche in confessionale, in violazione del sigillo del silenzio a cui sono vincolati – alcuni sacerdoti di Hong Kong hanno espressamente dichiarato “di essere disposti a essere condannati per la protezione del sigillo”.

Il governo di Hong Kong ha pubblicato la nuova legge sulla sicurezza, intitolata Articolo 23, solo due settimane fa e l’ha approvata il 19 marzo. La legge, ampia e draconiana, impone ai sacerdoti cattolici di rompere il sigillo del confessionale rivelando qualsiasi crimine di “tradimento” che hanno sentito confessare, con una potenziale condanna a 14 anni di carcere per chi si rifiuta. La legge è un attacco diretto all’integrità del sigillo sacramentale del silenzio, a cui tutti i sacerdoti sono vincolati, anche se ciò richiede lo spargimento del loro sangue. Il testo completo della nuova legge sulla sicurezza interna è stato reso pubblico l’8 marzo.

LifeSiteNews ha chiesto a un sacerdote che conosce la situazione di Hong Kong se il clero della diocesi è scontento del rifiuto del cardinale Stephen Chow di opporsi e condannare la nuova legge per le sue implicazioni sulla confessione, e se i laici di Hong Kong hanno espresso preoccupazione o delusione per la risposta dell’arcivescovo e la sua cordialità nei confronti del Pcc e dell’Associazione patriottica.

Il sacerdote, che ha voluto rimanere anonimo a causa dell’aumento dei pericoli per il clero cattolico a causa del PCC, ha detto: “Prima di tutto, dobbiamo capire che nessuno a Hong Kong osa opporsi a qualcosa in pubblico. Così i sacerdoti e i laici hanno semplicemente ripubblicato la dichiarazione della diocesi senza commenti sui social media e sui gruppi. Molte persone, sacerdoti e laici, hanno semplicemente accettato la realtà e hanno trovato scuse per il vescovo: sta facendo del suo meglio per mantenere la stabilità della diocesi”.

