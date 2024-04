Heimerl Ha Ragione, il Problema è la “Teologia Gesuitica” di Bergoglio. Un Vescovo Hispanico.

(Fr. Roger Haight, SJ)

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questo messaggio che doverosamente portiamo alla vostra attenzione. Abbiamo lasciato alcuni errori del testo originale, hispanicismi, li definirei… Buona lettura e condivisione.

§§§

Caro dott. Marco Tosatti, da quando lei pubblica interventi di Joachim Heimerl, me sono inamorato di Stilum Curiae. (qui sotto l’ultimo su Dignitas Infinita). Qualche settimana fa (2 aprile) d.Joachim ha scritto su SC un articulo eccellente “Sotto Francesco l’eresia è diventata accettabile nella chiesa”. Vorrei chiederle di ospitare un breve intervento a supporto di quanto scrive don Joachim.

Io son certo che il problema maggiore nella Teologia oggi, che in più è alla radice della attuale crisi della nostra Santa Chiesa, sta nella reinterpretazione dei Vangeli, negando di fatto direttamente e indirettamente la Divinità di nostro Signor Gesù Cristo.Per questa ragione Benedetto XVI ha scritto i tre volumi su Gesù di Nazareth.

Tornando a Francesco, io credo, che le radici del suo pensiero, esposto magistralmente da don Joachim, stiano nella “teologia gesuitica” fondata da Carl Rahner e impersonata oggi dai teologi consiglieri del Papa. (Kasper?). Porterei un solo esempio che rafforza ciò che ho appena scritto. Nel 2004 il Card. Ratzinger, Prefetto della Dottrina della Fede, reagì fortemente con una Notifica Formale della Dottrina della Fede, a un famoso Teologo americano Gesuita: Padre Roger Haight, S.J., noto perché voleva persino riformare gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù.

Esercizi che hanno permesso la conversione di milioni di persone, me incluso.

Questo Teologo, Presidente della Società Teologica americana, insegnante in varie Università di teologia e persino premiato dalla Catholic Press Ass., ha scritto un libro che ha concorso a cambiare la teologia, in preparazione dell’avvento di Papa Bergoglio. Questo libro è titolato “JESUS SYMBOL OF GOD”.

Il Card. Ratzinger, quale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede gli fece una “notificazione “ ufficiale” (che riporto oltre in sintesi). Papa san Giovanni Paolo II lo sollevò immediatamente dall’insegnamento (2004).

Attenzione! Papa Francesco nel 2015 lo restaura nell’insegnamento dandogli Cattedra di Teologia alla Università di Toronto. (E si è parlato di “continuità” fra i due Pontificati!).

La notifica di Card Ratzinger non è “quisquiglie” poichè afferma che detto libro contiene affermazioni contrarie alle Verità di Fede (soprattutto riferite alla preesistenza del Verbo, alla Divinità di Gesù, alla SS Trinità, alla Resurrezione, ecc. Prego trovare e leggere detto documento: www. vatican.va.-notification-fr-haight).

L’autore scrive anche che “la Tradizione deve esser recepita criticamente nella situazione di oggi”.

Di fatto subordinando la dottrina alla sua intellegibilità e plausibilità nella cultura postmoderna.

Caro dottor Tosatti, la vera Dottrina si riferisce agli insegnamenti della Chiesa fondati sulla parola rivelata da Dio. La falsa dottrina è qualsiasi cosa che toglie, contraddice, annulla, reinterpreta, fa evolvere, la dottrina esposta nella Parola di Dio e si oppone a Verità fondamentali necessarie alla Salvezza. Grazie per sua ospitalità.

suo (Vescovo Hispanico …).

Dignitas Infinita. Un documento sin fe para un mundo sin fe. Joachim Heimerl

§§§

