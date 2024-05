Francesi, Preferireste Essere Governati da Macron o da Louis IX? Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Bernardino Montejano, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul declino di quello che fu un grande Paese. Buona lettura e diffusione.

FRANCIA: DAL MIGLIORE AL PEGGIORE, DA SAINT LOUIS A MACRON

La nazione francese è oggi governata dai peggiori: Macron è il capo visibile, ma con un buon numero di scagnozzi perversi, che non solo hanno inserito il “diritto” all’aborto nella Costituzione del loro Paese, ma ne sono diventati anche “apostoli”. per la sua consacrazione nell’Unione Europea.

Macron è stato attivo nel socialismo tra il 2006 e il 2009 e poi ha scelto di condurre una politica trasversale che lo ha portato al potere, di cui gode oggi in mezzo a una crescente impopolarità, tanto che è possibile che perda le elezioni di giugno per mano di Marine Le Pen, che ha una visione annacquata e più politicamente corretta di quella del padre.

Comprendiamo che Macron sia la cosa peggiore per la Francia di oggi, forse una punizione divina per l’infedeltà di una nazione, che un tempo era conosciuta come la “figlia primogenita della Chiesa”.

Ma in altri tempi la nazione francese ebbe un’altra classe di governanti e tra questi, un re santo, San Luigi che oggi vogliamo ricordare.

Nacque a Poissy nel 1214 da Luigi VIII e Bianca di Castiglia. Sua moglie fu Margherita di Provenza dalla quale ebbe undici figli. Quando aveva dodici anni quando fu consacrato re nella cattedrale di Reims, sua madre Bianca di Castiglia (1226-1235) regnò come reggente. Ha instillato in suo figlio le virtù che lo renderanno un esempio per coloro che governa.

Non è ragionevole riassumere in una nota il suo grande governo o i suoi tentativi frustrati di riconquistare la Terra Santa alla cristianità, ma ci fermeremo al suo testamento donato al figlio Filippo alla vigilia della sua morte.

Oggi non appare completo da nessuna parte su Internet ed è per questo che vogliamo trascriverlo per i nostri lettori:

“Figlio carissimo, la prima cosa che voglio insegnarti è amare Dio con tutto il cuore: senza di esso nessuno si può salvare.

Guardatevi dal fare tutto ciò che dispiace a Dio, cioè il peccato mortale. Al contrario, bisogna essere disposti a subire ogni sorta di martirio prima di commettere un peccato mortale.

Se Dio ti manda delle avversità, sopportale con pazienza e ringrazia Dio. Pensa che te lo sei meritato e che tutto sarà per il tuo bene.

Se ti concede prosperità, ringrazialo umilmente e bada che non sia a tuo danno, per vanagloria o per qualsiasi altro motivo; perché i doni di Dio non devono farti offendere.

Confessatevi frequentemente e scegliete un confessore prudente che sappia insegnarvi cosa fare e cosa evitare. E col confessore e con i tuoi consiglieri devi comportarti in modo che siano incoraggiati a correggere i tuoi difetti.

Frequenta volentieri e devotamente il culto divino, soprattutto la Messa.

Abbi un cuore dolce e compassionevole verso i poveri, gli sfortunati e gli afflitti; e aiutali e confortali secondo le tue capacità.

Mantieni le buone usanze del regno e combatti quelle cattive. Non concupire contro il tuo popolo e non gravare la tua coscienza con tasse eccessive.

Se il tuo cuore è turbato, confidati con il tuo confessore o con qualche uomo prudente e ti sentirai sollevato.

Cerca di avere come compagni persone prudenti e leali, sia religiose che laiche; ed evita le cattive compagnie.

Ascolta con piacere la parola di Dio e custodiscila nel tuo cuore. Richiedi preghiere e indulgenze. Ama ciò che è utile e buono, odia ciò che è male, dovunque si trovi. Non permettete che si dicano in vostra presenza parole dissolute, calunnie o bestemmie.

Ringraziate Dio per tutti i suoi benefici e così diventerete degni di riceverne di maggiori.

Verso i tuoi sudditi agisci in tutta rettitudine e giustizia, senza volgere né a destra né a sinistra.

Schierati sempre più dalla parte dei poveri che dalla parte dei ricchi, finché non scopri da che parte sta la ragione.

Cerca con la massima diligenza di garantire che tutti vivano nella pace e nella giustizia.

Onora e ama tutto il popolo della Santa Chiesa, e nascondi i loro difetti. Concedi benefici ecclesiastici a persone oneste e capaci.

Onora e riverisci tuo padre e tua madre e osserva i loro consigli.

Sforzati di evitare ogni guerra; e se sei costretto a farlo, riduci al minimo i danni. Se ci sono litigi o guerre tra i tuoi vassalli, placali il prima possibile.

Cerca di avere buoni magistrati, e controllali frequentemente, e controlla anche il personale del tuo palazzo. Scopri se sono tentati dalla corruzione, dalla menzogna o dalla frode. Modifica le spese del tuo palazzo in modo che non superino ciò che è ragionevole.

Bandisci dal tuo regno ogni viltà, spergiuro ed eresia…”.

L’attualità di queste clausole è impressionante. Sono verità semplici che orientano la vita del governante e anche quella dell’uomo comune in questo tempo, di fronte all’eternità.

Tutto il contrario di Emmanuel “Lolita” Macron che il 23 novembre 2023, durante la sua visita al Grande Oriente di Francia, ha pronunciato un inno alla Massoneria, “figlia maggiore dell’Illuminismo”, la cui opera fornisce “una parola di ragione, che porta progresso in un’epoca di irrazionalità”.

. E come se l’aborto non bastasse, questo “progresso” comprende anche la legislazione sulla “fine vita”, un nuovo travestimento dell’eutanasia.

Come in altre occasioni, invito i miei lettori a una scelta: preferirebbero essere governati da Luigi IX o da Macron?

Buenos Aires, 28 maggio 2024

Bernardino Montejano

