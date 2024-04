Mori per No Morir. Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un personaggio famoso…Buona letturae condivisione.

§§§

MORIR PER NO MORIR

Borgogna, Castello De Bussy Rabutin

* * *

«Si ciba non di frutta o di fiori, ma di incenso e resine odorose. Dopo aver vissuto 500 anni, con le fronde di una quercia si costruisce un nido sulla sommità di una palma, ci ammonticchia cannella, spigonardo e mirra, e ci s’abbandona sopra morendo, esalando il suo ultimo respiro fra gli aromi. Dal corpo del genitore esce una giovane Fenice destinata a vivere tanto a lungo quanto il suo predecessore».

Ovidio

«Che la fenice more e poi rinasce,

quando al cinquecentesimo appressa

erba né biada in sua vita non pasce,

ma sol d’incenso lacrima e d’amomo,

e nardo e mirra son l’ultime fasce».

Dante

* * *

La Fenice muore, ma quando rinasce non può essere in tutto e per tutto – si direbbe quasi in maniera meccanica – la stessa di prima … Eppure è la stessa! E qui la ragione va in panne per lasciare il passo al possibile intuito: la neonata Fenice non è ed è la Fenice defunta. Di fatto, un passaggio mortale non trans-formante non avrebbe alcun senso. La morte può darsi soltanto per un deterioramento della forma, mentre la rinascita comporta una nuova forma. È da notare, allora, che essendo soltanto un passaggio, la morte in sé non esiste.

L’evoluzione verso la perfezione è l’aspirazione intrinseca ad ogni forma; è il Germe di Vita che ispira la forma e, Sublime Scultore, la plasma e riplasma vincendone le resistenze, redimendola dalle imperfezioni per assimilarla a Sé. Ogni forma anela alla perfezione e tuttavia le resiste, ciò che, ancora una volta, manda al tappeto la ragione e sollecita l’intuito.

La Fenice muore, ma nelle sue ceneri si conserva il Germe di Vita che le consente di rinascere ed evolvere. Le ceneri indicano l’annientamento totale del corpo, ossia della forma, quale condizione necessaria per la rinascita del medesimo Germe di Vita con una forma nuova.

Il Germe di Vita non cambia, invece la forma sì. Il Re si presenta con abiti diversi nelle diverse circostanze: è sempre il medesimo Re, ma non veste sempre lo stesso abito, di volta in volta è formalmente diverso. Come la Fenice è rosso porpora (phoenix), il Re, negli ultimi momenti di vita sulla terra, indossa la clamide purpurea.

Se non si rendesse necessario il cambiamento di forma, la morte e la rinascita perderebbero di senso: emblematico il nipponico fiore di ciliegio (sakura) che si stacca dal ramo e muore sulla terra, e rinascendo sul ramo non è più esso eppure è sempre esso (come le stagioni ritornano sempre diverse eppure sempre esse). Allo stesso modo, anche la forma umana muore per rinascere non più essa eppure sempre essa. Così il passaggio mortale è funzionale al cambiamento rinnovatore della forma.

La diversità dei corpi/forme umane è indice di un Tipo Unico, un Proteo, sempre se stesso nella sua essenza – in quanto Germe di vita – e diverso nelle sue forme transeunti soggette alla trans-formazione. Il trans-ire è trans-formazione. Anche ogni corpo/forma umana nutre una più o meno conscia aspirazione alla perfezione, cui si avvicina morendo e rinascendo, ancora morendo e rinascendo e così via. Di fatto, in questo mondo contingente e relativo le forme non possono essere definitive e meno ancora esclusive: nel tempo e nello spazio può darsi solo il Cambiamento, che tuttavia è in ordine alla Stabilità che lo trascende, gli è immanente e, al fine, lo permette, come mostra il simbolo della Ruota con il mozzo (lo Stabile) e i raggi (il Cambiamento).

E, d’altra parte, il Cambiamento – il girare della Ruota – è segno dell’Energia vitale in atto, simboleggiata, per esempio, dallo sbocciare dei fiori.

Splendidamente, Kobayashi Issa:

«Tra Dio

e il mendicante sboccia

il fiore di u».

«Il fiore di U (Deutzia crenata), è un fiore bianco molto diffuso in Giappone. Nella poesia rappresenta la grazia e la bellezza della natura che adorna il mondo e che, se ben individuata, delizia sia Dio che i mendicanti». (eroicafenice.com).

Per l’essere umano la forma ideale, dunque immortale secondo il motto dell’immagine in incipit: «morir per no morir», è il corpo di gloria, il corpo definitivamente trans-ìto (pasquale), cioè trans-formato poiché pervaso dell’immortalità dell’anima pura integralmente illuminata dal Germe di Vita (sizigia Spirito-Anima-Corpo), un nuovo corpo liberato della coagulazione, cioè dalla sua forma materiale corruttibile; un corpo perfettamente ri-formato, costituito da materia spiritualizzata e nel contempo da spirito materializzato ma non coagulato.

Quanto sopra riguarda evidentemente anche il corpo della Chiesa quale corpo mistico di Cristo, cioè del Cristo che sulla terra, dunque nella storia, una volta per tutte – quindi anche per tutte le Messe quali sacrifici incruenti – cruentemente muore e risorge in forma gloriosa definitiva, a differenza della Chiesa che deve attraversare i secoli nel mondo, ciò comportando il non poter mantenere la medesima forma, bensì, come la Fenice, il doverla abbandonare per riacquistarla rinnovata. In Ovidio e Dante è evidente – particolare tutt’altro che trascurabile – la volontà della Fenice di morire per poter rinascere, sempre essa ma in forma nuova.

Breve inciso: forse, può vedersi più di una similitudine fra la cannella, lo spigonardo, la mirra, l’incenso, l’amomo e il nardo di cui in Ovidio e Dante, ovvero gli aromi in cui si adagia la Fenice per morire, e, come racconta Giovanni, la mistura di mirra e aloe che Nicodemo appronta per aiutare Giuseppe di Arimatea nel processo di sepoltura: «Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi».

Sembra che il difficile sia nel comprendere la volontà – dunque la consapevolezza! – della Chiesa di dover morire per poter rinascere, sempre essa ma in forma nuova, ossia che l’affermarsi dell’immutabile Germe di Vita si attui necessariamente attraverso mutabili forme che si susseguono nel tempo e nello spazio mondani. Forme varie che, in ogni caso, non possono essere indipendenti dall’unico Germe di Vita.

Presumibimente, il dogma e la dottrina, che pretendono di conferire una struttura e quindi una forma definitiva alla proposizione del Germe di Vita (giacché dogma e dottrina non sono il semplice Germe di Vita in sé, bensì ne sono una complessa esposizione), sarà opportuno assumerli come punto d’arrivo e non di partenza.

Ovvero: con lepida saggezza (virtù specialissima che solo uomini eccelsi potranno vantare) si dovrà condurre le anime alla verità del dogma e della dottrina, invece di imporla ad esse come credenza obbligatoria “se no vai all’inferno”: il tema/spauracchio della punizione non attecchisce più ed anzi ottiene gli effetti contrari. Del resto, la scalata di un monte inizia dalla base e avanza lungo le falde, non certamente dalla cima avvolta dalle nuvole! Imporre un’attenzione eccessiva alla cima comporta oltretutto il pericolo di un’illusione, ossia il credere di avere già un posto prenotato sulla cima, mentre per gli altri c’è solo l’anatema (sindrome del “popolo eletto”). Sennonché sulla cima non ci si arriva soltanto con la fede nel dogma e nella dottrina ma soprattutto con … le gambe! Una volta creduto che c’è una cima occorre dimenticarla per darsi totalmente all’impegnativo pellegrinaggio ascendente che …ad ogni passo tocca la cima!

Si potrebbe anche dire: non più partire da Dio, dal Cielo, ma dall’uomo, dalla terra. Se vuole conoscere Dio, l’uomo ha da conoscere prima se stesso: conoscenza indispensabile che né il dogma né la dottrina possono conferire poiché concernono altro dall’uomo, il quale, invece, deve anzitutto vedersela con le proprie asperità animiche. L’INTROSPEZIONE è il punto di partenza: scendere agl’inferi, ovvero toccare il fondo di sé è la condizione per la risalita, che non potrà darsi senza la progressiva realizzazione dello STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA, ove regna l’Imperturbabile: Fudōshin, per valersi di un ulteriore riferimento nipponico, o anche la Gottheith (Divinità) di Eckhart, che trascende il dualismo guerra/pace nel quale gli umani sono da sempre impastoiati!

Nota tecnica: per salire all’attico occorre prima scendere in cantina. Ossia, il pescatore di perle va su fondo del mare a mani vuote, cioè senza zavorra: soltanto così può raccogliere la perla e risalire.

Emily Dickinson:

«Una Perla per me così pregiata

Che mi tufferei all’istante

Benché sappia che prenderla –

Mi costerebbe giusto una vita».



L’INTROSPEZIONE è un andar dentro di sé, un discendere nella miniera scavando e gettando via tutto ciò che si trova; un progressivo rendersi conto che la volontà propria non serve a nulla ed anzi è di ostacolo alla discesa (e alla risalita); un progressivo autosilenziarsi per giungere al puro, silente fondo di sé e cogliere il “lasciapassare” per la risalita: il … candido fiore di U!

Jacob Böhme:

«Lo studente disse: “Caro Maestro! Dimmi: dov’è l’amore nell’uomo?”.

Il Maestro rispose: “Dove l’uomo non risiede, quello è il suo posto”.

Lo studente disse: “Qual è il luogo in cui l’uomo non risiede in se stesso?”.

Il Maestro rispose: “Esso è l’anima che si rassegna, portata al suolo. Laddove l’anima muore alla sua volontà e non desidera nulla più che la volontà di Dio, là sta l’amore. Quanto la volontà egoistica muore a se stessa, tanto esso prende per sé il posto prima occupato da tale volontà. Adesso in quel punto non c’è nulla, e dove non c’è nulla è all’opera l’amore di Dio».

Per concludere, una nota aritmetica: è scritto che la Fenice vive per 500 anni e poi muore per rinascere. Ora, a parte le crisi della Chiesa susseguitesi attraverso i secoli, c’è da osservare come quella attuale si stia consumando circa 500 anni dopo la Riforma luterana. Interessante, ancora una volta con buona pace della ragione, anche il fatto che, come si legge in Giobbe, la moltiplicazione può darsi solo grazie allo zero, che richiama il «dove non c’è nulla» di Böhme:

«Allora pensavo: “Spirerò nel mio nido e moltiplicherò i miei giorni come la fenice”».

§§§

§§§

