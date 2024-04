Mastro Titta Risponde a un Commento su Mons. Gaenswein.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta risponde a un commento relativo al suo ultimo articolo. Buona lettura e diffusione.

§§§

MASTRO TITTA: A MONS. V.M., A PROPOSITO DI MONS. GÄNSWEIN

Di regola non rispondo ai commenti, né all’interno dei commenti: è uno spazio di critica a quello che un tizio ha scritto. È la seconda eccezione che faccio – anche nel primo caso, fu a proposito di Gänswein.

Scrive il lettore “Mons. V.M.”: “Per favore, fate attenzione ad esaltare o difendere Gaenswein nella prospettiva di criticare l’opera di Francesco. Fareste un errore intollerabile . I danni fatti da costui al pontificato di Benedetto negli ultimi due anni ( 2011 e 2012) non son ancora stati narrati . Ma lo saranno presto . Prudenza Mastro Titta . Chieda ai Cardinali che lei cita correttamente , quali vittime di Francesco , cosa pensano di Georg…”.

Nel mio pezzo precedente – oggetto del commento – non c’è uno iota in difesa (men che meno esaltazione) dell’ex prefetto della Casa Pontificia e segretario di Benedetto XVI. Il fatto che Bergoglio attacchi qualcuno non fa di lui un “buono”, come il fatto che lo favorisca non fa di lui un “cattivo”. Non sempre i giudizi taglienti che il nostro dispensa sono fuori bersaglio. È casomai il velenoso carattere comaresco che urta, e lo scadente senso del proprio ruolo che fa ridere nel pianto. Per Bergoglio le persone sono utensili, e finis. È un fanatico cultore dell’obsolescenza programmata.

Mons. V.M. mi offre però occasione di aggiungere un’altra tessera – non troppo utile né originale, forse – al mosaico. L’attacco di Bergoglio a Gänswein “privo di umanità” va letto in funzione politica, o più radicalmente del potere. Quello del potere è l’unico linguaggio che Bergoglio intende senza maneggiare, vista la qualità degli sfondoni politici e diplomatici che tira, nonché il bavoso servilismo che ha sempre esibito verso certe idee e i loro padroni. La mediocrità del resto non si acquista: governa l’animo sotto le mentite spoglie dell’astuzia (“sono un po’ furbo, mi so muovere”, lo sventurato rispose ignorando l’effetto paradosso dell’auto-elogio).

Bergoglio scredita e delegittima Gänswein perché un prefetto della Casa Pontificia e segretario di ben due papi per un lungo tratto in coabitazione, è oggettivamente un punto di riferimento e di raccordo politico. Un tramite, o un sensale se preferiscono i detrattori, fra cardinali e vescovi che poco si conoscono e poco tempo hanno per conoscersi e frequentarsi, in forza del ruolo ricoperto per quasi vent’anni.

Non è affatto peregrino pensare che Gänswein sia diventato il “segretario” di una certa fazione o partito, e che spifferi di queste “manovre” – “Dio non tollera manovre”, ha detto Bergoglio intendendo umilmente che non le tollera lui – siano giunte al suo venerabile padiglione auricolare. Questa è l’unica cosa che interessa a Bergoglio.

Motivo di più, come Wojtyla e l’allora cardinal Ratzinger fecero nel 1996 promulgando la Universi Dominici Gregis, lo stesso anno in cui a detta di Daneels i carbonari della Mafia di Sangallo cominciarono a darsi convegno, per promulgare una nuova costituzione apostolica che regoli l’elezione, o persino la nomina, di figure ad immagine e somiglianza del nostro, hai visto mai che scenda nell’Ade senza godersi lo spettacolo post-apocalittico così accuratamente cesellato.

L’errore che invece vorrei mettere in luce è quello, molto comune, di osservare il “fenomeno Francesco” alla luce di categorie dottrinali, canoniche o spirituali delle quali l’interessato francamente s’infischia.

Per quel che vale non ho un’alta opinione di Gänswein, anche se un utile esercizio di mortificazione personale è mettersi al posto del proprio bersaglio: ad essere onesti – di rado lo siamo – il più delle volte se ne uscirebbe con le ossa rotte. Nè sono così sprovveduto da pensare che chi sta sulle sacre sfere di Bergoglio sia un campione della cattolicità: tutt’altro. Tendo a pensarla come l’attento lettore, ma nei limiti delle mie corde evito la trappola dell’asino che dà del cornuto al bue.

La grande topica è piuttosto pensare che Bergoglio divida la Chiesa in amici e nemici. Gli amici – gli adulatori – pensano di fare brillante carriere lucidando le umili terga al sovrano: citofonare Forte, Fisichella, Galantino e svariati altri per gli esiti infausti. I nemici pensano di metterlo in difficoltà con accuse felpate di eresia e altre facezie.

A Bergoglio nulla cale di nessuno di loro. Se dovessimo stabilire un perimetro ideale fra cattolici “progressisti”, “aperturisti” o “bergogliani” e il fronte opposto “tradizionalista”, saremmo comunque in un ambito razionale. Vale a dire: premessa la Chiesa e il papato, chi la preferisce mora e chi la vuole bionda. Ma Bergoglio agisce su tutt’altro campo, e gioca un gioco diverso.

Se ammettiamo per un istante che Bergoglio sia un acattolico militante che odia la Chiesa, si vedrebbe nitidamente che a lui non importa una cippa di chi, in modi diversi, tira a campare sulla barca di Pietro: il suo sogno è affondare la barca, meglio ancora arenarla e sfondarne la chiglia in modo tale che, per inutilizzabile che sia, conservi la forma di natante a beneficio degli illusi.

Immaginare un Luca Casarini, fra i laici voluti da Bergoglio al Sinodo, che si affacci una sera in camice da gelataio al balcone di San Pietro salutando i fedeli con un “sia lodato il Borgo Pio” tonante, è forse azzardato nel breve periodo, ma tempo al tempo. Le premesse ci sono tutte, comprese le legioni di addetti ai livori che sezionerebbero il fatto per dimostrare che si tratti di manifestazioni strepitosamente conformi al Vangelo delle origini.

Se ha ragione Mons. V.M. su Gänswein, proprio i limiti personali di quest’ultimo, tutt’altro che estranei a Bergoglio stesso, collocano Gänswein sullo stesso piano di Francesco, facendone un avversario pericoloso perché in possesso delle conoscenze e dell’esperienza per tramare a danno non tanto suo – è spacciato – quanto della sua eredità.

Non bisogna dimenticare che parliamo di un sedicente vescovo di Roma che trova divertente fare il papa, che ha buttato là che potrebbe essere il primo pontefice a causare uno scisma, che invita a vendere le chiese vuote per fare quattro spiccioli da donare ai poveri, magari sotto forma di pizze surgelate consumate nelle basiliche invendute. Sono dettagli tremendamente rivelatori, ai quali forse non si è dato il peso che hanno nel quadro generale. A proposito di quadri, o meglio pale: dovessi accostare Bergoglio ed il suo pontificato para-cattolico ad un’opera d’arte, sarebbe la Nave dei Folli di Hieronymus Bosh.

Passi l’irrisione dei cardinali Sarah e Burke – meschinità pura – ma l’accusa rivolta a Gänswein, l’esser privo di umanità, è pesantissima. Vale il ministro israeliano Gallant che riferendosi ai palestinesi parla di “animali umani”. Bergoglio teme forse in Gänswein ciò che di Gänswein respinge Mons. V.M.: l’amore del potere esercitato a capocchia.

Sono convinto che questo signore vada ascoltato ed osservato con scrupolo filologico: ogni cosa allora apparirà per ciò che realmente è. E ciò che è non ha nulla a che fare con Cristo, la Chiesa, la fede o, per i minimalisti meno esigenti, l’occasione drammaturgica. Vuole passare alla storia come il boia della Chiesa Cattolica. Il resto, interessa al piccolo resto. Forse.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetto, bergoglio, gänswein, papa, titta



Categoria: Generale