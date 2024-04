Bergoglio Prepara le Esequie del Papato, non Quelle del Papa. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle ultime esternazioni – via autobiografia, e quanto attendibili mah….- del pontefice regnante. Buona lettura e diffusione.

§§§

MASTRO TITTA: BERGOGLIO GOLA PROFONDA STRONCA IL PAPATO

Da qualche giorno a mezzo biografie, anticipazioni, sussurri e grida, come Netanyahu sta regolando Gaza una volta per tutte Bergoglio punta a chiudere i conti con la Chiesa cattolica, nel senso di curia e collegio cardinalizio che da tempo si stanno preparando ad eleggere il prossimo proprietario di Chiesa.

Dopo le osservazioni felpate su Sarah – un bingobongo corrotto dalla Curia, ha fatto male a nominarlo prefetto – e gli attacchi furibondi a Gänswein “privo di umanità” (nientemeno), mi aspetto qualche pacca sulla spalla di Müller appena intervistato da Tucker Carlson, il quale piaccia o meno è un giornalista, mentre Bergoglio preferisce farsi intervistare dal sergente Garcia.

La domanda è: perché queste pulizie di primavera? La ragione principale è che Bergoglio non sta cambiando le esequie formali di un papa, ma sta attendendo al funerale del papato. Seguirà una bella costituzione apostolica, come anticipato, che regolerà l’elezione del papa sostituendo (nella lingua di balsa: integrando) Universi Dominici Gregis.

Nemmeno i pettegolezzi sul conclave del 2005 – qualcuno ha fatto osservare che un papa ha facoltà di rompere il segreto circa il proprio conclave, non certo precedenti che hanno eletto altri – sono a caso. Bergoglio è un sorosiano militante: la Chiesa aperta, sinodale, promotrice di un papato dinastico in senso ideologico simile alla monarchia inglese, che influenza e agisce sulle vicende umane accanto alla legge e alla dottrina senza apparentemente intaccarle, ma di fatto vanificandole. Un papato “irreversibile”, per usare la formula di draghiana memoria.

Bergoglio bastona duramente i suoi oppositori riducendoli quasi a senzatetto – Burke, lo stesso Gänswein, il quale pur non essendo cardinale conserva conoscenze utilissime ad ordire manovre uguali e contrarie a quelle che hanno posto lui sul Soglio – e pensiona senza pietà gli utili idioti come Galantino. In altre parole fa il vuoto ideale e spirituale, cancellando qualunque riferimento culturale: le conventicole sono il male, Dio non tollera manovre. Così parlò Bergogliustra. Risultato, il nulla anodino.

Quella che si prepara è una Chiesa che non è più ancilla Domini ma schiava del potere, pronta a giustificare tramite funambolismi verbali qualsiasi immondizia serva al Principe, garantendo ai credenti che quella del Principe è la volontà di Dio stesso.

L’imminente stravolgimento della materia canonica che presiede l’elezione dei pontefici – dopo Fiducia Supplicans potrebbero chiamarla Caldarrostae Petens, per quel che vale – sarà l’ennesimo trattatello magniloquente, pensoso e pasticciato, che attraverso l’apertura ai laici e alle donne – come Casarini, come Ploumen e Mazzuccato – e se vale quanto diceva il Curato d’Ars sull’ adorazione degli animali una volta rimosso il tabernacolo dalle chiese forse anche ai cani, serve a certificare che letteralmente chiunque può fare il papa, senza vincoli o pretese di sorta nei suoi confronti. Figuriamoci se la Chiesa in uscita può tollerare un processo elettivo “sotto chiave” – cum clave.

Probabilmente il maggior errore concettuale che i detrattori di Francesco hanno commesso nei suoi riguardi fa il paio con quello di chi l’ha ritenuto un papa cattolico, vale a dire quello di attribuirgli un pensiero. A Bergoglio e ai suoi padroni serve il vuoto, e gli serve come il pane: un papa-oggetto che chiunque può trovare in un sacchetto di patatine o nell’uovo di Pasqua.

Quello che hanno fatto con la politica e la manipolazione di massa ha bisogno del sigillo della religione. L’idea franerà miracolosamente, e nella rabbia tracimante che affligge il nostro si vedono nitidi i segni della débâcle. Però ci prova, e questa fedeltà perinde ac cadaver al nulla desta meraviglia e tenerezza.

§§§

§§§

