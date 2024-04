Succede in USA. Donna Pro-Life anti-Aborto di 50 Anni Torturata in Carcere, in Ceppi e Catene in Tribunale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Life Site News, che ringraziamo per la cortesia. Aspettiamo le reazioni indignate di quelli che si stracciano le vesti per Ilaria Salis, senza speranza: questo accade nella Più Grande Democrazia del Mondo, mica in Ungheria…Buona lettura e condivisione.

WASHINGTON, DC (LifeSiteNews) – Una detenuta pro-vita è stata portata in tribunale in catene e afferma di essere stata punita con un prolungato isolamento.

Heather Idoni, imputata nei processi FACE (Freedom to Access Clinic Entrys) di Washington DC, ha dichiarato a LifeSiteNews di essere stata sottoposta a 22 giorni di isolamento. In un’intervista esclusiva, ha affermato di aver ricevuto questa punizione per aver condiviso il cibo con altri prigionieri. Idoni ha affermato che le era permesso uscire dalla sua cella solo per due ore nel cuore della notte ogni giorno e che le luci della sua cella erano continuamente accese. Idoni è in carcere da quando è stata condannata lo scorso autunno.

Il collega difensore della vita Cal Zastro, che si è unito a Idoni in un altro tradizionale salvataggio a favore della vita nel Tennessee ed è stato anche condannato per violazione della legge FACE, ha detto a LifeSiteNews che quando Idoni è stata portata in tribunale per un processo a Nashville, gli Stati Uniti Il maresciallo fece incatenare la donna di mezza età ai polsi, alla vita e ai piedi, come se fosse una pericolosa criminale.

Zastro ha detto che, entrando in aula, il giudice, scioccato, ha ordinato la rimozione delle catene. Inizialmente il maresciallo aveva acconsentito a togliere le catene a un solo polso per lasciare a Idoni libertà di scrivere, concessione necessaria perché lei potesse prendere appunti, visto che allora si rappresentava in tribunale. Solo su insistenza del giudice indignato furono finalmente rimosse le catene di entrambi i polsi, sebbene il maresciallo le lasciò le sbarre intorno alla vita e ai piedi.

Idoni rischia oltre 50 anni di reclusione in una prigione federale e oltre 1 milione di dollari di multa per aver preso parte a diversi salvataggi pacifici a favore della vita a Washington, DC, Michigan e Tennessee. Se Idoni dovesse ricevere il massimo delle pene in questi casi, in cui i precedenti conteggi possono essere aggravati per inasprire le condanne successive, sarebbe condannata alla pena detentiva più lunga nella storia del movimento statunitense di disobbedienza civile per i diritti umani.

Idoni ha continuato a testimoniare la sua fede durante la prigionia e i maltrattamenti. Ha detto a LifeSiteNews per telefono dal carcere che sa che “Dio sarà glorificato” e che durante la sua prigionia “non ha mai smesso di sentire la Sua presenza”.

Prevedendo una possibile incarcerazione per aver partecipato al salvataggio pro-vita del 2022 a Washington DC, Idoni ha detto di aver pregato per due anni per tutti coloro che avrebbe incontrato in prigione. Sebbene abbia incontrato prigionieri coinvolti nel satanismo e nella stregoneria, Idoni ha affermato di credere che Dio “sia in grado di liberarmi”.

Il suo tempo dietro le sbarre non è stato senza ricompensa. Idoni ha raccontato la storia di un uomo incontrato durante il trasferimento da una struttura all’altra, che le ha raccontato di aver portato la sua ragazza ad abortire a Los Angeles. I due sono stati dissuasi dall’uccidere il loro bambino quando hanno incontrato alcuni consulenti pro-vita fuori dalla clinica. L’uomo ha detto a Idoni che grazie a donne eroiche come lei, il suo bambino sarebbe dovuto nascere tra due mesi. Idoni ha detto che “era tutto sorridente” quando ha lasciato il veicolo di trasporto.

La sentenza per Idoni e gli altri pro-life della “DC Nine” avrà luogo il 14, 15 e 17 maggio.

Il documento delle Nazioni Unite sulle norme internazionali per il trattamento umano dei prigionieri, intitolato Regole minime standard per il trattamento dei prigionieri delle Nazioni Unite (Regole Nelson Mandela), vieta l’isolamento “per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi” (Regola 44), ritenendolo fra i “trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti”. Le Regole Nelson Mandela (Regola 43) vietano anche il “[collocamento] di un prigioniero in una cella buia o costantemente illuminata”.

L’avvocato di Heather Idoni, Robert Dunn, ha detto a LifeSiteNews che, sebbene la prigione possa avere diritto alle proprie regole, “dovrebbero conformarsi” agli standard internazionali stabiliti nelle Regole Mandela.

Nel frattempo, secondo l’International Justice Resource Center, la giurisprudenza internazionale sostiene che l’umiliazione di un prigioniero, inclusa la detenzione con ceppi e manette, può qualificarsi come tortura o trattamento inumano e una violazione della dignità.

LifeSiteNews ha anche contattato i funzionari della prigione del centro di detenzione di Alexandria, Virginia. Un maresciallo ha dichiarato che non possono divulgare alcuna informazione specifica su un detenuto.

