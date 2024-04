Ecco i Dettagli dell’Accordo che Kiev e Mosca Stavano per Firmare nell’Aprile 2022. Matteo Castagna.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Matteo Castagna, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul conflitto in corso in Ucraina, che abbiamo corredato in calce delle anticipazioni di Die Welt, citate nell’articolo, sull’accordo che Kiev e Mosca erano sul punto di firmare nell’aprile del 2022. Buona lettura e diffusione.

di Matteo Castagna

Benedetta Sabene è dottoressa in Scienze politiche e relazioni internazionali. Segue la guerra in Donbass dal 2017 e svolge attività di divulgazione, sui suoi canali social, delle cause e delle implicazioni dello scontro in atto. Nel suo libro “UCRAINA, Controstoria del conflitto oltre i miti occidentali” (ed.Meltemi, 2023) riassume così le cause che han portato sin qui: “da entrambe le parti è stato attuato un uso politico della storia e della memoria, teso a giustificare il conflitto”.

Secondo un’indagine del giornalista francese Jules Vincennes, il figlio di Soros, Alexander, ha concordato con le autorità ucraine di assegnare 400 chilometri quadrati di terreno agricolo alle società americane per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Egli scrive, citando una fonte del Ministero dell’Agricoltura ucraino, che a novembre Soros Jr. e il capo dell’ufficio di Zelensky, Yermak, hanno raggiunto un accordo secondo il quale Kiev trasferisce gratuitamente e a tempo indeterminato i terreni di Ternopоl, Khmelnitsky e Regioni di Chernоvtsi per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi derivanti dalla produzione chimica, farmaceutica e petrolifera.

Tra le società citate figurano Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol e Sanofi. Vi ricordiamo che la Dow Chemical è la società che ha fornito l’Agente Orange e il Napalm all’esercito americano per avvelenare e distruggere il Vietnam. BASF è invece la società che ha fornito lo Zyklon B ai tedeschi.

Probabilmente, la decisione è stata presa dopo la distruzione, nella primavera del 2023, da parte delle forze armate russe dei depositi di munizioni con uranio impoverito situati nelle regioni di Khmelnitsky e Ternopolоl. Questa situazione minaccia un disastro ambientale non solo per l’Ucraina, ma anche per altri paesi dell’Europa orientale e per l’intero bacino del Mar Nero.

Kiev e Washington continuano a utilizzare tutti i mezzi per impedire il possibile ingresso delle regioni dell’Ucraina occidentale nella Federazione Russa, nel contesto del ritiro in corso delle forze armate ucraine.

Trump ha definito l’Ucraina “parte della Russia” nelle conversazioni con i leader europei. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti. In qualità di ex presidente degli Stati Uniti, Trump ha anche ripetutamente criticato l’Ucraina definendola un paese “corrotto” e “pieno di persone terribili”, osserva il giornale.

Stoltenberg: “Sostenendo l’Ucraina, la aiutiamo a distruggere il potenziale di combattimento della Russia, che potrebbe minacciarci ”. Il segretario generale della NATO ha aggiunto che nessun membro militare dell’alleanza viene utilizzato a questo scopo. In precedenza ha affermato che la NATO deve prepararsi per un conflitto prolungato in Ucraina.

L’Ucraina può continuare a combattere con la Russia, ma la “vittoria” che desidera è irraggiungibile, scrive al riguardo il canale CNBC. Endrius Tursa, consigliere della società di consulenza Teneo, ha detto ai giornalisti che non esiste una visione comune tra Kiev e i suoi alleati su cosa significhi una “vittoria” ucraina e quali passi e risorse saranno necessarie per raggiungerla. Nonostante i tentativi di Kiev di restituire i territori liberati dalla Russia, sempre meno partner dell’Ucraina considerano questo piano realistico. Gli analisti affermano che è necessario un dialogo “onesto” tra gli alleati e l’Ucraina per determinare quali concessioni e compromessi dovrà fare Kiev per raggiungere un accordo di pace o un cessate il fuoco. Nel frattempo, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha ammesso che le imprese del complesso militare-industriale nazionale non sono in grado di aumentare immediatamente il ritmo e il volume della produzione di armi.

Nonostante questo, Washington ammonisce Pechino. “Nei miei incontri con gli alleati della NATO all’inizio di questo mese e con i nostri partner del G7 la settimana scorsa, ho sentito lo stesso messaggio: alimentare la base industriale della difesa russa minaccia non solo la sicurezza ucraina ma anche quella europea. Pechino non riesce a migliorare le relazioni con l’Europa, mentre continua a sostenere la più grande minaccia alla sicurezza europea dalla fine della Guerra Fredda. Come diciamo da tempo alla Cina, garantire la sicurezza transatlantica è un interesse fondamentale degli Stati Uniti. Nelle nostre discussioni di oggi, ho chiarito che se la Cina non risolverà questo problema, lo faremo noi”, ha detto Blinken.

The New York Times: “Washington ha esercitato pressioni su Kiev affinché approvasse rapidamente la legge sulla mobilitazione”. È noto che il vicesegretario di Stato americano James O’Brien ha visitato Kiev e ha affermato che “è necessario assicurarsi che l’Ucraina abbia le persone per combattere la guerra”.

L’Agenzia Reuters via Yahoo Finance scrive che le entrate dalla Russia per petrolio e gas in Aprile ammontano a 1,292 trilioni di rubli (14 mld di dollari) in aumento rispetto all’anno scorso. Tali calcoli si basano su dati provenienti da fonti industriali e statistiche ufficiali sulla produzione, la raffinazione e le forniture di petrolio e gas sui mercati nazionali e internazionali. Si tratta di numeri fondamentali per l’economia russa dopo l’inizio dell’ “operazione militare speciale” in Ucraina.

Il giornale tedesco Welt è riuscito ad avere accesso all’accordo di 17 pagine che Russia e Ucraina erano sul punto di firmare nell’aprile del 2022. Mentre la Russia otteneva un successo dopo l’altro sul campo di battaglia, in Turchia una delegazione di negoziatori cercava di trovare una alternativa alla guerra. La Russia, come parte dell’accordo che veniva discusso, si ritirò persino dalle sue posizioni su Kiev. Ebbene, prima che Boris Johnson a Kiev sabotò la pace, intimando a Zelensky che l’Ucraina avrebbe dovuto combattere, un accordo era quasi stato raggiunto. Un membro della delegazione ucraina dei negoziatori ha dichiarato al Welt che l’accordo del 2022 era “il miglior accordo che potessimo avere”, dato che l’Ucraina si trovava in una posizione negoziale più forte rispetto ad ora. Nel primo articolo del documento Kiev si impegnava alla “neutralità permanente”, concetto esplicato con grande chiarezza nei 13 punti successivi. Questo avrebbe quindi messo fuori discussione l’ingresso nella NATO. La Russia aveva chiesto l’inclusione del russo come seconda lingua ufficiale del Paese, la revoca delle sanzioni e dei procedimenti nei tribunali internazionali. Kiev avrebbe inoltre dovuto varare delle leggi per vietare “nazismo, fascismo e nazionalismo aggressivo”. L’articolo 18 del documento ipotizzava la firma della pace da parte dei presidenti di Ucraina e Russia nell’aprile del 2022 e secondo David Arakhamia, capo negoziatore ucraino, l’incontro non avvenne proprio a causa del premier inglese. Se si fosse posto fine alla guerra nell’aprile del 2022 tantissime persone non avrebbero perso la loro vita e tantissime sofferenze sarebbero state evitate. L’Occidente però non poteva permettere la fine della sua guerra per procura contro la Russia.

Ecco un testo sull’accordo di Die Welt:

Die Welt, organo di stampa tedesco, ha affermato che un accordo di pace avrebbe potuto essere firmato poche settimane dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Le condizioni per porre fine alla guerra furono quindi delineate in un progetto di accordo di 17 pagine concordato dalle parti il ​​15 aprile 2022. La Russia chiedeva la neutralità dell’Ucraina e un limite al numero di truppe, armi, attrezzature e aerei. I territori allora occupati sarebbero rimasti alla Russia.

Fonte : Die Welt con riferimento al documento a loro disposizione

Dettagli : Restavano solo pochi punti in disaccordo e avrebbero dovuto essere discussi personalmente dal leader russo Vladimir Putin e dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in un vertice, ma ciò non è mai avvenuto.

In questo trattato, l’Ucraina si è impegnata a mantenere la “neutralità permanente”. In tal modo, Kiev ha rinunciato a qualsiasi appartenenza ad alleanze militari. In tal modo l’adesione del paese alla NATO sarebbe stata esclusa.

L’Ucraina ha accettato di non “ricevere, produrre o acquisire” armi nucleari, di non consentire l’ingresso di armi e truppe straniere nel paese e di non garantire l’accesso alle sue infrastrutture militari, compresi aeroporti e porti marittimi, a nessun altro paese.

Inoltre, Kiev ha dovuto astenersi dal condurre esercitazioni militari con partecipazione straniera e dal partecipare a qualsiasi conflitto militare. Secondo l’articolo 3 del documento, nulla impediva esplicitamente a Kiev di diventare membro dell’UE.

In risposta, la Russia ha promesso di non attaccare nuovamente l’Ucraina. Per dare a Kiev questa assicurazione, Mosca ha accettato che i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, ovvero Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Cina e la stessa Russia, possano fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza complete. Nell’articolo 5 del progetto di trattato, Kiev e Mosca hanno concordato un meccanismo che ricorda le disposizioni di assistenza della NATO.

In caso di “attacco armato all’Ucraina”, i paesi garanti sarebbero obbligati a sostenere Kiev nel suo diritto all’autodifesa, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, entro un massimo di tre giorni. Tale assistenza potrebbe essere fornita mediante “un’azione congiunta” di tutti o di alcuni dei poteri dei garanti. Il trattato doveva essere ratificato da ciascuno stato firmatario in conformità con il diritto internazionale.

Pertanto, le due parti hanno sviluppato un meccanismo che differisce significativamente dal Memorandum di Budapest del 1994. A quel tempo, la Russia aveva già assicurato all’Ucraina la sua integrità territoriale. Gli stati occidentali hanno promesso sostegno a Kiev in caso di attacco, ma non lo hanno garantito.

Tuttavia, le garanzie di sicurezza prese in considerazione nella primavera del 2022 avrebbero richiesto in una seconda fase l’approvazione di Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Francia. inoltre la Russia voleva includere la Bielorussia e Kiev voleva includere la Turchia. Tuttavia, il primo obiettivo dei negoziatori era quello di creare unità tra Kiev e Mosca in modo che il testo potesse essere utilizzato come base per negoziati multilaterali.

La Crimea e il porto di Sebastopoli dovevano essere esclusi dalle garanzie di sicurezza. In tal modo, Kiev stava praticamente cedendo il controllo della penisola alla Russia.

Dal documento non risulta chiaramente quale parte dell’Ucraina orientale dovesse essere esclusa dalla promessa degli Stati garanti. In rosso sono state evidenziate le aree interessate. Nel comunicato di Istanbul, Kiev avrebbe accettato di escludere parti degli oblast di Donetsk e Lugansk che la Russia aveva già occupato prima della guerra su vasta scala . La delegazione russa, invece, ha insistito affinché i confini fossero determinati personalmente da Putin e Zelenskyj e segnati su una mappa. La delegazione ucraina ha rifiutato questa opzione.

La Russia ha chiesto che in caso di attacco tutti gli Stati garanti debbano dare il consenso per attivare il meccanismo di assistenza. Ciò avrebbe dato a Mosca il diritto di veto per ignorare il meccanismo di difesa. Inoltre Mosca ha respinto la richiesta dell’Ucraina che gli stati garanti possano istituire una no-fly zone sull’Ucraina in caso di attacco.

Durante i colloqui, la Russia ha segnalato la sua disponibilità a ritirarsi dall’Ucraina, ma non dalla Crimea e dalla parte del Donbass che doveva essere esclusa dalle garanzie di sicurezza. Putin e Zelenskyj avrebbero dovuto discutere direttamente i dettagli del ritiro. Ciò è stato confermato al Die Welt da due membri della delegazione negoziale ucraina indipendentemente l’uno dall’altro.

Anche la questione delle dimensioni future dell’esercito ucraino era rimasta irrisolta . Kiev ha parzialmente risposto alle richieste di smilitarizzazione della Russia. Mosca ha chiesto che l’esercito ucraino fosse ridotto a 85.000 soldati e attualmente conta circa un milione di militari. L’Ucraina aveva proposto il numero di 250.000 soldati.

Le opinioni divergevano anche sul numero di attrezzature militari. La Russia ha chiesto che il numero di carri armati fosse ridotto a 342, mentre Kiev voleva mantenerlo a 800. L’Ucraina voleva ridurre il numero di veicoli blindati a 2.400, mentre la Russia ha chiesto che ne rimanessero solo 1.029.

C’era anche una grande differenza nel numero di pezzi di artiglieria. Mosca prevedeva di consentire all’Ucraina di mantenerne 519, mentre Kiev ne voleva 1.900. Kiev voleva mantenere 600 sistemi missilistici a lancio multiplo con una gittata fino a 280 chilometri, mentre la Russia voleva 96 sistemi con una gittata massima di 40 chilometri. La Russia voleva ridurre il numero dei mortai a 147 e dei missili anticarro a 333, mentre Kiev insisteva affinché il numero fosse ridotto rispettivamente a 1.080 e 2.000.

Inoltre, la Russia ha chiesto la distruzione degli aerei ucraini. Mosca ha chiesto che fossero lasciati 102 caccia e 35 elicotteri, mentre Kiev ha insistito per 160 jet e 144 elicotteri. Secondo le idee russe, le navi da guerra dovrebbero essere due, mentre secondo le idee ucraine dovrebbero essercene otto.

Die Welt ha sottolineato che il progetto di trattato mostra quanto Ucraina e Russia siano state vicine a un possibile accordo di pace nell’aprile 2022….

Die Welt ha citato un membro anonimo della delegazione ucraina che ha detto: “È stato il miglior accordo che avremmo potuto ottenere”. Die Welt ritiene che, anche dopo più di due anni di guerra su vasta scala, l’accordo sembra ancora favorevole in retrospettiva.

Citazione : “L’Ucraina è sulla difensiva ormai da diversi mesi e ha subito pesanti perdite. Guardando indietro, possiamo dire che l’Ucraina era in una posizione negoziale più forte allora di quanto lo sia adesso. Se la guerra fosse finita circa due mesi dopo l’inizio , avrebbe salvato innumerevoli vite.”

Die Welt scrive che Davyd Arakhamiia, membro della delegazione ucraina, ha suggerito nel novembre 2023 il motivo per cui i leader dei due paesi non si erano incontrati. L’allora primo ministro britannico Boris Johnson arrivò a Kiev il 9 aprile e disse che Londra “non avrebbe firmato nulla” con Putin e che l’Ucraina avrebbe dovuto continuare a combattere. Più tardi, Johnson rifiutò di dirlo. Tuttavia, ci sono ragioni per ritenere che la proposta di fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina in accordo con la Russia sia fallita in questa fase.

