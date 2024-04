Germania, Documenti de-Secretati. La “Pandemia” Fu Decisione Politica, non Medica. Robert Malone, The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, facciamo seguito a un articolo pubblicato ieri per offrire alla vostra attenzione questo articolo, pubblicato dal dott. Robert Malone, inventore del vaccino amRNA, che testimonia dell’ampiezza dello scandalo legato alla pseudo-pandemia in Germani, dove un tribunale ha ordinato la pubblicazione di documenti che testimoniano di come la “pandemia” sia stata una decisione politica più che medica, così come tutte le analoghe decisioni (lockdown, vaccinazione obbligatoria ecc.). Straordinario che analoghe operazioni non vengano condotte in Italia; ma come sappiamo i giornali sono LorServi di LorSignori e si sbracciano nella difesa di personaggi come Roberto Speranza e suoi complici…Buona lettura e condivisione.

§§§

La pubblicazione di documenti governativi tedeschi pesantemente rimaneggiati, ottenuti su ordine del tribunale dalla rivista tedesca di media alternativi “Multipolar“, sta scuotendo la politica tedesca alla vigilia delle critiche elezioni del Parlamento europeo in Germania, previste per il 9 giugno 2024. I documenti rivelano le interazioni tra le politiche di crisi del COVID e la deferenza degli scienziati di salute pubblica dell’Istituto Robert Koch (RKI) nei confronti di politici non citati. L’RKI, che è l’equivalente tedesco del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) dell’HHS statunitense, ha “oscurato” in modo considerevole oltre 200 pagine e Multipolar sta attualmente intraprendendo un’azione legale contro le riduzioni.

Le oltre 1.000 pagine di questi documenti redatti in lingua tedesca possono essere scaricate da questo sito web.

Il seguente articolo con la storia è stato originariamente pubblicato dal Dr Malone

Nonostante le ampie riduzioni (ergo la censura) nei documenti attualmente rilasciati, un fatto chiave che è stato rivelato è che i politici hanno scavalcato gli scienziati e i medici dell’RKI per promulgare politiche di salute pubblica COVID obbligatorie ma controproducenti. L’identità di questi politici è stata oscurata, ma è possibile che risiedano all’interno del governo tedesco o che appartengano alla superiore Unione Europea (che può, e spesso lo fa, scavalcare il semi-autonomo Bundestag tedesco).

Divulgazioni separate hanno rivelato quello che sembra essere un affare di insider con il produttore di vaccini a base di mRNA Pfizer (“Pfizergate”) da parte di Ursula von der Leyen, che ricopre la carica di Presidente della Commissione europea dal 1° dicembre 2019, dopo la nomina da parte del Consiglio europeo e l’elezione da parte del Parlamento europeo. Attualmente è in corso in Belgio un’azione legale per obbligare la divulgazione delle trattative e delle comunicazioni nascoste tra Ursula von der Leyen e Pfizer.

Né il Parlamento europeo, né il Consiglio europeo, né il Presidente della Commissione europea sono eletti direttamente dalla popolazione europea.

Un importante cambiamento politico nella composizione del Parlamento europeo potrebbe verificarsi in seguito alle elezioni del Parlamento europeo del 2024, con la crescente forza elettorale dei partiti populisti in tutta Europa, che rappresenterebbe una minaccia per il continuo dominio delle coalizioni di sinistra (sempre più socialisti di estrema sinistra) che hanno controllato questa camera per decenni.

Un risultato del genere potrebbe portare a una più diffusa rivelazione della collusione tra la farmaceutica, le corporazioni e gli interessi finanziari a lungo termine dei globalisti con le varie strutture politiche dell’UE.

Ci sono prove che indicano una collusione per l’attuazione di politiche totalitarie come le chiusure, il sistema di passaporto vaccinale/carta verde e le restrizioni legali che sono state imposte alla maggior parte degli europei durante la crisi COVID. I dati sulla mortalità per tutte le cause indicano che le nazioni dell’UE che non si sono conformate completamente a queste politiche arbitrarie e capricciose (come la Svezia e la Romania) hanno avuto i migliori risultati della crisi COVID, sollevando questioni di conseguenze politiche per quei governi che si sono conformati aggressivamente alle politiche totalitarie promosse dall’UE e dall’OMS.

L’ascesa elettorale di molteplici movimenti e partiti politici populisti europei è vista come una minaccia alla stabilità dell’esperimento dell’Unione Europea, di una serie di organizzazioni globaliste e, per estensione, dell’Organizzazione del Trattato Nordamericano (NATO). In altre parole, in alcuni circoli europei e statunitensi, la divulgazione pubblica dei documenti dell’RKI – in particolare nella loro forma integrale – è vista come una minaccia esistenziale sia per l’UE che per la NATO.

Non sorprende che l’argomento delle nuove divulgazioni dell’RKI ordinate dal tribunale e delle informazioni già rivelate non venga trattato dai media americani tradizionali e che finora sia stato largamente ignorato anche dai media alternativi nordamericani. La situazione ricorda in modo inquietante il silenzio dei media statunitensi in risposta al rilascio, ordinato dal tribunale federale degli Stati Uniti, dei documenti della Pfizer relativi al prodotto “vaccino” COVID mRNA commercializzato dalla stessa azienda.

L’Istituto Robert Koch o RKI è essenzialmente l’equivalente governativo tedesco del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) dell’HHS statunitense. Per un ulteriore contesto, l’Istituto tedesco Paul Erlich è strutturato e funziona in modo molto simile alla Food and Drug Administration (FDA) dell’HHS degli Stati Uniti, ed entrambi sono spesso affidati alla struttura politica dell’Unione Europea/Parlamento per fornire funzioni simili al CDC e alla FDA per l’UE. In questo contesto, la RKI interagisce strettamente con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). La RKI e l’ECDC collaborano strettamente anche con il CDC dell’HHS statunitense e con l’OMS, così come il CDC cinese. Tutte queste istituzioni si scambiano informazioni sulla valutazione della minaccia delle malattie infettive e sulle raccomandazioni di politica pubblica, e durante la crisi COVID hanno ignorato le norme di salute pubblica precedentemente stabilite per attuare politiche allineate a quelle sostenute dal PCC e dal CDC cinese. Non è chiaro come ciò sia avvenuto. Le rivelazioni dell’RKI avvalorano l’ipotesi che queste brusche revisioni delle politiche siano state guidate da una campagna di influenza politica piuttosto che da considerazioni scientifiche e mediche attentamente ponderate.

Secondo un sito web del governo tedesco, l’Istituto Robert Koch (fondato nel 1891) si dedica alla ricerca e alla prevenzione delle malattie infettive. Oggi, l’istituto è anche responsabile del monitoraggio sanitario a livello nazionale – i dati raccolti sono inclusi nel rapporto sulla salute del governo federale. Inoltre, l’RKI raccoglie e interpreta i dati epidemiologici trasmessi all’istituto in base alla legge sulla protezione dalle infezioni (Infektionsschutzgesetz, IfSG).

I suoi scienziati conducono ricerche sull’epidemiologia delle malattie infettive e progetti di sorveglianza sentinella. Supportano gli Stati federali nelle indagini sui focolai e nella preparazione e reazione alle pandemie. Inoltre, valutano le implicazioni sanitarie per la popolazione in generale e lavorano alla preparazione e alla risposta a tali incidenti. Circa 1.500 persone, tra cui 700 scienziati, lavorano presso l’RKI in sette dipartimenti e più di 50 unità, progetti e gruppi junior.

Oltre al lavoro svolto per costringere a divulgare le comunicazioni dell’RKI con funzionari governativi non nominati in merito alle politiche arbitrarie, capricciose e prive di fondamento scientifico della COVIDcrisis, riguardanti l’uso di maschere, i blocchi e la “vaccinazione” genetica obbligatoria, l’RKI si è anche concentrata sulla campagna di propaganda e PsyOps messa in atto per convincere e ipnotizzare funzionalmente la popolazione tedesca ad accettare queste politiche controproducenti. Questo aspetto è stato ben trattato in un articolo del 24 marzo intitolato “Misure Corona: Un consulente del governo ammette metodi discutibili”. Il professore di sociologia Heinz Bude: L’obbedienza ottenuta attraverso un “modello simile alla scienza” / previsione sulla futura “coercizione” contro persone “che hanno informazioni diverse”, in cui la rivista ha pubblicato il seguente riassunto, che rispecchia la “logica” della propaganda e della campagna PsyOps osservata in tutti i governi occidentali, compreso il governo federale degli Stati Uniti durante la crisi COVID:

Il sociologo di Kassel ed ex consigliere del governo federale Heinz Bude ha spiegato in un dibattito che all’inizio della crisi di Corona ha utilizzato metodi di comunicazione discutibili per allineare la popolazione al governo. “Dovevamo trovare un modello per creare la volontà di seguirlo che fosse un po’ come la scienza”, ha detto il sociologo il 24 gennaio durante una tavola rotonda all’Università di Graz. Insieme ad altri scienziati sociali, Bude ha fornito consulenza al governo federale durante la crisi di Corona. Uno dei compiti del gruppo del Ministero degli Interni era preparare le decisioni del governo e giustificarle scientificamente.

Il modello in questione si basava sullo slogan “Appiattire la curva”, ha spiegato Bude. Non si tratta di un modello scientifico, ma solo di un’apparenza”. Il gruppo consultivo “non l’ha inventato da solo”, ma “l’ha rubato” a un giornalista. Questo modello ha convinto le persone a partecipare alle misure di Corona dicendo loro: “Se sei ben disciplinato, puoi cambiare la curva”, ha spiegato il sociologo dell’Università di Kassel. Bude era anche noto come coautore del cosiddetto “panic paper “, un piano strategico Corona del Ministero dell’Interno. Il gruppo di autori, guidato dal Segretario di Stato Markus Kerber, raccomandava, tra le altre cose, di scioccare i bambini con comunicazioni di colpa e paura.

In futuro, Bude si aspetta altre “crisi singolari”, come guerre o pandemie, in cui i governi dovranno di nuovo “intervenire sul comportamento individuale”. Si dovrà quindi esercitare una “coercizione” sulle persone che dicono di avere informazioni diverse. Questa coercizione è legittima. Bude ha fatto l’esempio delle evacuazioni durante eventi meteorologici estremi. La domanda cruciale è se questo cambiamento nel comportamento individuale verso la conformità collettiva sia possibile in una società liberal-democratica. Bude ha sollevato la questione se la “comunicazione della paura” possa essere utilizzata a questo scopo.

Già nel 2022, Bude ha spiegato in una rivista sociologica perché raccomanda la comunicazione della paura nelle crisi, come ha riportato il quotidiano “Die Welt”. (22 marzo) “Misure coercitive come il coprifuoco, la chiusura delle scuole e l’allontanamento sociale” possono essere introdotte nelle società democratiche solo se i governi “immaginano immagini che sfruttano la fiducia della gente nella scienza e nei modelli scientifici, in modo che la gente stessa abbia una sorta di visione della necessità scientificamente giustificata di agire”, riassume l’articolo del Welt.

Il professore di Kassel non è il solo tra i suoi colleghi a pensarla così, prosegue l’articolo. Tuttavia, è sorprendente che un sociologo come Heinz Bude, con una tale visione dell’umanità, sia entrato a far parte di un comitato consultivo del Ministero federale dell’Interno. Il caporedattore della Welt, Ulf Poschardt, ha espresso la sua incredulità commentando che “questa caduta di stile della scienza non viene ancora affrontata”.

Il 20 marzo, “Multipolar” ha pubblicato un editoriale che riassume la situazione attuale. È sufficiente dire che se questo organo di informazione alternativo riuscirà a imporre una pubblicazione più completa e non redatta del patrimonio documentale dell’RKI, le conseguenze per le prossime elezioni del Parlamento europeo e per la stabilità politica dell’UE saranno imprevedibili.

Non sorprende che i media aziendali tedeschi stiano attualmente cercando di diffamare “Multipolar” collegando la pubblicazione e i fondatori a una presunta ma non documentata campagna di influenza russa. L’editoriale di “Multipolar”, pubblicato qui di seguito per la prima volta in inglese tradotto automaticamente, fornisce un riassunto sintetico degli eventi rilevanti fino ad oggi.

Sarà opportuno che gli elettori di tutta Europa, degli Stati Uniti e delle nazioni dell’Alleanza dei Cinque Occhi (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda) monitorino attentamente ciò che accadrà. Coloro che si preoccupano della sovranità personale e nazionale e dello strisciante tecno-totalitarismo che caratterizza i tempi attuali possono imparare molto da ciò che è accaduto in Germania e dalla reazione del popolo tedesco nell’apprendere i dettagli di come queste azioni arbitrarie e capricciose sono state imposte loro.

I verbali del team di crisi dell’Istituto Robert Koch (RKI), resi noti dalla nostra rivista, sono ora accessibili a tutti. Gli oltre 200 documenti sono stati in gran parte oscurati dall’RKI. Attualmente stiamo intraprendendo un’azione legale contro le riduzioni. Invitiamo tutti i giornalisti interessati a partecipare alla ricerca.

EDITORIALE, 20 marzo 2024

Come Multipolar ha già riferito sulla base dei documenti precedentemente tenuti segreti, l’inasprimento della valutazione del rischio da “moderato” ad “alto” annunciato dall’RKI nel marzo 2020 – sulla base di tutte le misure di blocco e delle relative sentenze dei tribunali – non si basava, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, su una valutazione professionale dell’istituto, ma sulle istruzioni politiche di un attore esterno – il cui nome è oscurato nei verbali.

Per una valutazione più approfondita degli oltre 200 protocolli, per un volume totale di oltre 1.000 pagine, è ora necessaria la collaborazione di altri giornalisti e ricercatori. I registri coprono il periodo compreso tra gennaio 2020 e aprile 2021, poiché la nostra richiesta di Freedom of Information Act, su cui si è basata la successiva causa, è stata presentata nel maggio 2021. La richiesta era:

“In conformità con il § 1 IFG, Art. 10 CEDU, con la presente chiediamo, per nome e per procura allegata (…), l’accesso a tutte le informazioni in forma di copie, indipendentemente dalla loro incarnazione,

– Tutti i verbali, gli ordini del giorno, gli elenchi dei partecipanti e altre note del Team di Crisi RKI Corona dalla sua fondazione – secondo la RKI il 6 gennaio 2020 – fino al 30 aprile 2021;

– Tutti i documenti, le note e la corrispondenza (tranne le bozze) dell’autorità che si occupano della pianificazione e della convocazione del team di crisi prima della prima riunione;

– In particolare, tutti i documenti e le note (tranne le bozze) che riguardano la modifica della valutazione del rischio del 17 marzo 2020 da “moderato” a “alto”, compresa la corrispondenza all’interno della RKI e tra la RKI e il Ministero federale della Salute e, se applicabile, altre autorità del governo federale”.

Dopo la mancata risposta e la presentazione di una querela, è iniziato un lungo braccio di ferro tra i nostri avvocati dello studio legale Partsch and Partner e gli avvocati della RKI dello studio legale Raue. Dopo numerosi scambi di memorie scritte da entrambe le parti con il Tribunale amministrativo di Berlino, nel febbraio 2023 il Tribunale amministrativo ha intimato alla controparte di porre fine al processo e ha annunciato che probabilmente avrebbe accolto integralmente la causa perché i motivi dell’esclusione non erano ancora stati spiegati in dettaglio.

La RKI ha poi presentato i protocolli pesantemente rimaneggiati nell’aprile 2023, apparentemente anche per evitare una sentenza del tribunale. Si stima che siano stati oscurati più di mille passaggi. Lo studio legale Raue ha inviato un documento PDF di oltre 1.000 pagine in cui ognuna di queste riduzioni è giustificata – per lo più con formule.

Le riduzioni arrivano a tal punto che persino la semplice partecipazione del ministro della Salute Jens Spahn a una riunione del team di crisi viene talvolta nascosta (verbale del 3 febbraio 2020, con la cancellazione del primo nome nell’elenco dei partecipanti), sebbene anche il ministero stesso abbia registrato la sua partecipazione in quell’occasione (con una foto). Twitter ha reso pubblica la notizia.

Nel luglio 2023 abbiamo presentato un’azione legale contro le riduzioni. A settembre gli avvocati dell’RKI hanno insistito presso il tribunale sulla loro opportunità, e i nostri avvocati hanno risposto a novembre. La controparte si è opposta nuovamente a dicembre. Nel gennaio 2024, il tribunale ha finalmente annunciato la data dell’udienza orale e dell’assunzione delle prove. L’udienza è prevista per lunedì 6 maggio 2024 alle ore 9:30 nell’edificio del Tribunale amministrativo di Berlino, in Kirchstraße 7. (numero di fascicolo VG 2 K 278/21).

Inizialmente la nostra redazione aveva previsto di attendere la sentenza del tribunale prima di pubblicare i verbali. Tuttavia, dopo l’annuncio della data del tribunale all’inizio di quest’anno, abbiamo deciso di anticipare la pubblicazione. Ci auguriamo che il tribunale decida nell’interesse della massima trasparenza possibile, in modo che, nella migliore delle ipotesi, i verbali meno o non più redatti siano disponibili a maggio – il che sarebbe visto come un passo essenziale verso un ulteriore, a lungo atteso, trattamento della crisi della corona.

Fino ad allora, invitiamo tutti i giornalisti e i ricercatori interessati a esaminare accuratamente il materiale e a condividere le loro scoperte.

Fonte: Dr. Malone

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, exposé, Germania, malone, pandemia



Categoria: Generale