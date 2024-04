Ma Che Apocalisse! I Tempi sono Duri, ma la Catastrofe (nella Chiesa…) non è Definitiva. Piero Laporta.

Carissimi StilumCuriali, il generale Piero Laporta offre alla vostra attenzione questa riflessione sui tempi che stiamo vivendo, e la lettura che ne viene data da alcuni credenti. Buona lettura e condivisione.

La diffusa tendenza fra i cattolici a leggere i tempi correnti con occhi apocalittici è sciocca. Viviamo tempi difficili, non per questo la catastrofe è definitiva. Se fossimo vissuti tra il 1414 e il 1418, avremmo conosciuto l’aspro tormento inflitto alla Chiesa nel Concilio Ecumenico di Costanza. La vita media era inferiore ai 30-40 anni nelle classi medio basse. Le malattie erano quasi tutte mortali. I bambini nascevano numerosi come tartarughe e morivano come mosche. I campi di battaglia erano una macelleria. Un nonnulla motivava incessanti stragi.

Su questo inferno svettava l’antipapa Giovanni XXIII, cui si contrapposero il Papa Gregorio XII e un altro antipapa. Neppure un santo avrebbe saputo dire chi fosse legittimo. A mio avviso, va riconosciuto a Sigismondo, re dei romani, d’aver presieduto con mano ferma ai lavori conciliari, portando al rogo Jan Hus, antesignano della Riforma luterana, madre legittima del nazismo e oggi del globalismo.

Gregorio XII abdicò (a quei tempi era possibile, non essendoci Andrea Cionci) per chiudere lo scisma. I rimanenti, l’antipapa Giovanni XXIII e l’antipapa Benedetto XIII, furono deposti, per eleggere Martino V – era l’11 NOVEMBRE 1417 – unificando finalmente la Chiesa sotto un solo Papa.

Chi scrive non è uno storico – porgo quindi le scuse per questa narrazione a colpi di mannaia, difettandomi ambedue le qualità degli storici italiani, codardia e falsità – confido quindi nella benevolenza dei lettori.

Quando Roncalli assunse il nome di Giovanni XXIII, con la benedizione delle logge di Londra, Parigi, Washington e Mosca, la Chiesa iniziò un cammino infernale analogo a quello conclusosi col Concilio di Costanza. La differenza fra questi e quei tempi è nella scarsa Fede nostra rispetto ai fratelli che subirono quegli sconquassi senza mai abbandonare la Navicella.

È appena il caso di sottolineare che la fine del tormento a Costanza, marcò l’inizio del Rinascimento e l’esplosione dell’arte sacra, oggi nei nostri musei e nelle nostre inimitabili piazze. Vogliono rubarci gli uni e le altre: la guerra è rapina, se l’aggredito resiste è rapina a mano armata. A Bruxelles lo sanno molto bene qual è lo scopo delle loro ineffabili norme, rapinarci.

Subito dopo Costanza, mentre cadeva Costantinopoli sotto gli ottomani, Gutenberg studiava le sue macchine, consentendogli due anni dopo di stampare la Bibbia, innescando una rivoluzione analoga e antesignana di quella informatica, cinque secoli dopo.

Cristoforo Colombo scoprì le Americhe pochi mesi dopo, grazie al sostegno della cattolicissima Corona spagnola. Quasi contemporaneamente il cattolico Vasco da Gama, doppiando il Capo di Buona Speranza, raggiunse l’India, dove incontrò altri cattolici: con suo stupore era stato preceduto da San Tommaso, che fugato ogni dubbio sulla divinità di Nostro Signore, quindici secoli prima aveva raggiunto le Indie. Cristo sorprende e Vince, sempre.

Mentre Vasco s’accostava all’India, papa Pio II (è stupefacente la veggenza dei pontefici col nome Pio) canonizzò santa Caterina da Siena, uno dei giganti di quella Chiesa medievale, maschia e femminile, non femminista, tanto meno liquida, custode del sangue dei primi Martiri, portatrice della civiltà cattolica dalla Giudea in tutto il mondo allora conosciuto: la democrazia, la scienza, l’agricoltura e l’economia moderne sono conseguenza e merito esclusivo di quella Chiesa maschia e femminile, con un Padre e una Madre.

I suoi nemici, odiosi quanto ignoranti, poi definirono “bui” i secoli antecedenti al Rinascimento, conclusosi con tre catastrofi. Nel 1558: Elisabetta I è regina d’Inghilterra, fondando lo Stato più crudele, schiavista e satanico mai visto sulla terra. Lo stesso anno l’Invincibile Armata spagnola risultò meno invincibile di quanto dichiarato, affondando ai piedi di Elisabetta. Dieci anni dopo, l’editto di Nantes concesse la libertà religiosa ai protestanti, aprendo la strada al Nazismo e poi al globalismo e alla libertà di parola, abusata oggi da quanti dichiarano di voler uccidere quattro miliardi di persone, per il nostro bene, s’intende.

Con questa storia alle spalle, riprendiamo a essere cattolici, prima di buttar via il nostro tempo, odiando qualcuno o esaltando qualche altro. Il nostro futuro non è né di Putin né di Biden. L’ho ripetuto mille volte e lo ribadirò ancora.

L’unica strategia possibile per l’Italia è fornire e affilare i coltelli a quanti vogliano scannarsi l’un l’altro, senza farci coinvolgere.

Mussulmani contro sionisti, russi e cinesi contro anglosassoni? Si accomodino.

Noi dobbiamo tenere unicamente presente il nostro interesse nazionale.

In guerra non si va per odio ma per convenienza.

Alla guerra non si sfugge col sentimentalismo, fratello scemo dell’odio, ma col cervello.

Cristo Vince, sebbene tutto sembri crollare.

Gen. D.g.(ris.) Piero Laporta

www.pierolaporta.it

