Guardare il Mondo non con gli Occhi del Suo Principe…R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., che ringraziamo di cuore offre alla vostra attenzione e meditazione queste riflessioni sul senso di quello che abbiamo appena celebrato. Buona lettura e diffusione.

§§§

Non è mai abbastanza quanto lo meditiamo: guardando le cose dal punto di vista di Dio, sono creato adesso!

Sono una creatura e proprio in questo momento Dio mi sta creando, vale a dire che Dio sta dandomi l’essere. Esisto in quanto creatura creata: tanto per cominciare, quanto per continuare ad esistere!

Da un punto di vista materiale alla mia esistenza hanno concorso i genitori, ma dal punto di vista dell’anima, essa è creata immediatamente (senza intermediari) da Dio. Da un punto di vista materiale dipendo dall’aria che respiro, dal cibo, dalla luce e dal calore del sole, dalla salute… Dipendo da chi mi educa, da chi imparo, da chi paga il mio lavoro. Dipendo dalla Grazia di Dio per esserGli figlio, salvato.

Rendermene conto rende più umili.

Quale è lo scopo del mio essere creato? Dio ha forse bisogno di me? Perché allora Gesù ha detto che siamo “servi inutili”? Dalla Bibbia apprendiamo che Dio dice dell’uomo: “lo creai per la mia gloria” (Is 43,7). Non è un “egoismo di Dio”, perché Egli è in sé stesso perfettissimo.

Il fine ultimo della creatura è il bene che deriva alla creatura dalla comunione con la volontà di bene che c’è in Dio, partecipando della Sua Gloria. Abbassandosi per redimerci Dio non perde nulla, ma lo fa solo perché noi partecipiamo di Lui, nella Sua stessa gloria!

La gloria secondo la definizione datane da Sant’Ambrogio è “clara cum laude notitia”. In italiano suona come una conoscenza chiara con lode. Potremmo dire che la buona notizia rivelata porta alla lode di Dio. E’ ciò che ci ha ottenuto Cristo: rivelare che Dio è amore. La gloria è una notizia di Dio (che è Padre, Figlio e Spirito Santo), ma dalla mera conoscenza (potrebbe essere semplice riconoscenza o stima) si passa a qualcosa che cambia la vita: si può vivere come Lui, per Lui.

In questo l’uomo ha una possibilità preclusa al demonio, che pure ha un’intelligenza molto superiore: l’uomo può conoscere, lodare e servire Dio, mentre Satana -per sua decisione- non può!

Allora ascolto l’annuncio della salvezza e mi ci conformo, desiderando quel fine da figlio affezionato, guardando al mondo non con gli occhi del suo principe, ma con lo sguardo di Dio: vedendo la gloria in cui sono destinati a trovare compimento tanto la gioia quanto il dolore, che non si escludono, ma concorrono al fine. Allora la Verità rende liberi, redenti, salvi e in definitiva beati, perché uniti a Dio nella Sua Gloria.

Questo comprende anche la croce, che in Cristo fu trono di gloria per giungere alla gloria della resurrezione (Angelus) e poi, dall’Ascensione alla Pentecoste, completa i misteri della gloria nell’incoronazione di Maria assunta quale regina del Cielo.

La Grazia che riempie chi se ne lascia ricolmare è dare corpo e sostanza alla sola vera speranza cui tendiamo, la Persona di Gesù! Maria Santissima, ancella del Signore, ne è piena.

Gesù è vero Dio e vero uomo. Ha un’anima umana. Ha due nature e due volontà: se persino l’umanità di Cristo è stata tentata da Satana e ha dovuto conformarsi alla volontà del Padre sudando sangue nel Getsemani, stiamo attenti a non dare per scontato di essere come Lui perché Gli crediamo. Cristo è il centro di tutto, ma noi anche sapendolo e riconoscendolo non siamo il centro, ma solo -al massimo- degli adoratori in spirito e verità e dei servi inutili con la prospettiva, per grazia, di poterci divinizzare.

Sono necessari l’umiltà e il santo timore di Dio con tutta l’accortezza per adeguarci a ciò che non è nostro, ci supera, eppure per grazia ci attira a sé. A salvarci non è il nostro fare, ma la grazia di un considerare ogni sapere e ogni nostro fare attraverso lo sguardo di Dio e non quello del mondo. Non sono sfumature per svagati perditempo: cambia proprio tutto. Ogni creatura, riconoscendosi opera di Dio, è chiamata alla gloria dell’artista che l’ha voluta e amata (non si loda il quadro, ma l’artista).

Il fine della creatura non è in sé stessa o nel suo bene limitato, ma nel Suo Creatore che conduce ad un bene infinitamente superiore, mai sazio, eterno. La nobiltà della creatura consiste nello stare presso il Creatore. In questo modo l’anima è salva e Dio ha disposto (questo ci viene dalla rivelazione) di salvare anche il corpo (in Gesù asceso al cielo e Maria assunta).

Purtroppo c’è anche il diavolo e c’è anche l’inferno, che purtroppo non è vuoto. Disgraziatamente molti di coloro che dovrebbero curare le anime mostrano di non crederlo più, diminuendo le difese al corpo di Cristo.

Il nostro scopo (parola che rimanda al vedere) è uno sguardo che veda la gloria di Dio: così i nostri occhi redenti, liberati dall’ammirare solo la terra (e terribilmente), vedranno ogni cosa con gli occhi di Dio (perciò ogni creatura e ogni occupazione nel mondo). Senza questi occhi non si vede niente… e può essere un inferno.

“Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,18). Gesù Cristo è dimora della gloria di Dio. “E’ in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi avete in lui parte alla sua pienezza, di lui cioè che è il capo di ogni Principato e di ogni Potestà” (Col 2, 9-10).

La presenza di Dio dimora in Cristo: sulla croce ne vedemmo velata la divinità, nell’Ostia ne vediamo velata l’umanità. Ogni volta che sull’altare si consacra e si consuma, si mangia il pane e si beve al calice, “annunciate la morte del Signore finché egli venga” (1 Cor 11,26). Ogni Santa Messa è anticipo della parusia annunciata! “Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è” (1 Gv 3,2).

E’ Cristo a farci stare in comunione, non l’orgoglio o la carità pelosa di una fraternità umana e peccatrice che non si cura d’essere redenta (salvata). Infatti … “se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato” (1 Gv 1,7).

La fede in Cristo addestra a muoversi in piena luce adeguandoci a ciò che ancora è invisibile, ma speriamo nell’attesa di vederlo compiuto. La carità -se è vera- compie tutto e ne anticipa i tratti già in questa vita.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: R.S., sguardo del diavolo, sguardo di dio



Categoria: Generale