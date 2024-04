Eventi, Incontri, Appuntamenti. Emilia e Marche, nei Prossimi Giorni.

[1] CORREGGIO (RE), VENERDI’ 5 APRILE 2024, 19.00, SANTA MESSA IN LATINO NEL PRIMO VENERDI’ DEL MESE

Comunicato PDF in allegato, anche per le Messe future

Messa in latino Correggio venerdì 5/04

1 messaggio

Gruppo stabile Rolando Rivi <summorumpontificum.correggio@gmail.com> 27 marzo 2024 alle ore

Si avvisa che il prossimo venerdì 5 aprile ore 19, primo venerdì del mese, verrà celebrata una S. Messa in

forma straordinaria a Correggio nella ricorrenza dell’Ottava di Pasqua.

La celebrazione, promossa dal nostro gruppo stabile e officiata dal nostro cappellano don Stefano Manfredini, si

terrà presso il santuario della B.V. della Rosa in Correggio, raggiungibile dal viottolo alberato all’altezza di Viale

Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, a partire da questo mese la S. Messa in latino verrà

celebrata alle 19 tutti i primi venerdì del mese.

e gli ultimi sabati del mese (messa festiva ore 18.30) di e aprile

Porgiamo fin da ora i nostri più sentiti auguri di una Santa Pasqua

il gruppo stabile beato Rolando Rivi

***

[2] CARPI (MO), VENERDI’ 5 APRILE 2024, 20.30, NERVUTI,TOSATTO,FUSILLO,DI SESSA, “L’IRONIA E’ UNA COSA SERIA”

Continuano gli incontri di “Carpi Consapevole”. Data la fama via Internet dei relatori, la prenotazione è obbligatoria.

3] REGGIO EMILIA, VENERDI’ 5 APRILE 2024, 20.30, RnS, ROVETO ARDENTE NEI PRIMI VENERDI’

Accoglienza, preghiera di lode, Santa Messa, Roveto di guarigione e liberazione, testimonianze, confessioni.

[4] REGGIO EMILIA, VENERDI’ 5 APRILE 2024, 21.00, EMMANUEL EXITU E ANNAMARIA MARZI, “DI COSA E’ FATTA LA SPERANZA”

Presentazione del romanzo su Cicely Saunders, inventrice degli Hospice, e delle cure palliative per gli incurabili.

[5] ASCOLI PICENO, SABATO 6 APRILE 2024, 18.00, ROBERTO DE MATTEI, “MERRY DEL VAL. IL CARDINALE CHE SERVI’ QUATTRO PAPI”

In dissenso personale con De Mattei, ma legato a Merry del Val e alle sue “Litanie dell’umiltà”. Presentazione del libro

[6] SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), LUNEDI’ 8 APRILE 2024, 20.30, JENNIFER LAHL, “DETRANSIZIONE DI GENERE”

Sottotitolo “Nessuno nasce nel corpo sbagliato”. Presentazione di Francesco Perboni.

* DON LUIGI MARIA EPICOCO – SETTIMANA SANTA

https://www.youtube.com/watch? v=HkT8oH0I8qA

* DON TONINO BELLO – COLLOCAZIONE PROVVISORIA

https://www.youtube.com/watch? v=zvtHVNHeDIE

* ANGELA PELLICCIARI – PIO IX A RADIO MARIA

https://angelapellicciari.com/ audio/puntate/2024-03-18- 31e6ecb3-b1df-464f-a0ea- 24675d2a5eb9-la-chiesa-contro- la-gnosi-pio-ix-ii-parte# current

* ANGELA PELLICCIARI – SUL SIGNIFICATO DEL DIALOGO MASSONICO

https://www.youtube.com/watch? v=4HT2W6XrlFE

Carissimi amici,

sono ormai tre settimane che siamo tornati in

Cameroun.. Sono già stati giorni intensi di lavoro, di

emozioni, di incontri ed infuocati di un calore che

mai la polverosa fine della stagione delle piogge ha

conosciuto così intenso.. un calore che mette

davvero a dura prova la resistenza del corpo..

Sono ormai tre settimane che siamo tornati ad

immergerci nel sapore dell’Africa..

E’ il sapore intenso di un ritorno a casa, là dove

tanti ci aspettano, a partire da una gioiosa

comunità di suore..

E’ il sapore frizzante della vitalità di questa

comunità, che ogni volta cambia sempre un po’

lasciandoci il rammarico di cari volti che sono andati

altrove e la ricchezza dell’incontro con altri: altri

nomi, altre suore, altre nazionalità che in un attimo

diventano nuove e care amiche da custodire nel

cuore.. c’è il sapore amaro, questa volta, di un

posto vuoto che fa male, quello di suor Maria

Grazia, che purtroppo non c’è più: pesa l’assenza

del suo sguardo così azzurro e così sorridente, della

sua amicizia a noi così cara, della sua piccola ed

energica figura sempre in movimento, sempre a

rincorrere qualcosa.. e c’è il sapore agrodolce di

una nuova consuetudine, quella di andarla a

salutare ogni mattina accanto alla cappella

dell’ospedale, dove ora riposa, grande assenza, ma

anche grande presenza che continua ad aleggiare

su questo ospedale.. e c’è il sapore commuovente

dell’impegno di tutte le altre suore, per portare

avanti l’ospedale nonostante tutto, nonostante si

fosse impreparati a tutto questo..

C’è il gioioso sapore della novità che porta Virginia,

cara amica e infermiera, che tanto sognava di

condividere un pezzetto del nostro cammino, la

forza del suo entusiasmo e del suo sguardo che

scopre cose nuove, il calore del prenderla insieme

per mano per fare assaggiare anche a lei tutti

questi sapori, il malinconico sapore nel vederla

ripartire dopo le prime due settimane, perché le sue

ferie erano limitate, ma è stato bello averla con

noi..

C’è poi il sapore variegato del lavoro che riprende

in ospedale, che ha il gusto della fatica e del sudore

di una giornata trascorsa in sala operatoria ad

assistere cesarei, fatto della tensione di una

rianimazione con cui alla fine, nella calura

soffocante di queste giornate, con grande sforzo si

riesce a strappare quel primo, flebile vagito, della

tristezza di un bimbo nato già morto a cui nulla

servono le manovre di rianimazione per cui con

dolore si deve decidere di smettere e arrendersi,

della gioia esplosiva con cui alla fine quel parto che

sembrava dovesse essere gemellare e per cui si era

di nuovo pronti a tutto, in realtà porta alla luce un

unico bimbo grosso e vigoroso che urla alla vita con

tutta la forza che ha, facendo esplodere tutti i

presenti in sala operatoria in un urlo liberatorio di

esultanza e in un applauso di felicità, mentre la

mamma, commossa, chiede di poter vedere la

propria creatura..

C’è il sapore buono di una Pediatria che di giorno in

giorno torna a riempirsi e il sapore dolce di vedere

Fadimatou, bimba di 6 anni e 5 chili di peso,

ricoverata in malnutrizione con la scabbia ed una

grave anemia e con due grandi occhi così tristi che

lanciano la loro accusa al mondo, che giorno per

giorno si trasforma sotto i nostri occhi e che ora

passeggia per il reparto con le guance più tonde

mentre sorride e cerca un palloncino con cui

giocare..

C’è il sapore amico della campagna per la

tubercolosi che abbiamo lanciato la volta scorsa e

che è immediatamente ripresa con il nostro arrivo,

ormai qualcosa che appartiene alla presa di

coscienza del personale dell’ospedale e pian piano

della popolazione, a cui si accompagna lo sconforto

per una situazione epidemiologica che appare

sempre più preoccupante.. Spesso Mauro mi

chiama nella stanza dell’ecografia per mostrarmi

quello che lascia interdetto anche lui.. bambini, ma

ora anche tanti adulti, con quadri sempre più

eclatanti.. c’è il sapore del sollievo nel poter loro

fare una diagnosi sulla loro malattia e poterli

curare, c’è la preoccupazione sulla portata reale di

questo enorme problema.. Ma intanto la cultura

della campagna si diffonde e la panchina tra il mio

“boureau” e l’ecografia torna a popolarsi di famiglie

in attesa con i loro tanti figli.

C’è il sapore rilassante della lunga strada che porta

dall’ospedale alla missione, circa 6 km, che è bello,

ogni tanto, percorrere a piedi tornando a casa,

luogo di silenzi fatti di savana alternati a fermento

di incontri.. è un tempo per lasciar correre i pensieri

in quegli spazi sconfinati, mentre incrociarsi sul

cammino è sempre una festa, come è festa in tutta

l’Africa che ho conosciuto farsi un saluto; ed è

poesia la voce cristallina dei bimbi che da lontana

richiama:“nassara!”, “bianco”, giocando ad attirare

l’attenzione ed esultando per un saluto ricambiato!

E c’è il sapore nuovo di un bel miracolo, che in

questi giorni sta illuminando l’ospedale di Gala

Gala: una mattina, arrivando in Pediatria, mi

accorgo che la porta della stanza dedicata ai

prematuri è aperta e percepisco del fermento

all’interno; immediatamente vengo trascinata

davanti all’incubatrice e mi viene indicata una

neonata, bella, pure grossina.. non capisco perché

sia lì dentro.. e poi cerco meglio con lo sguardo e

capisco: non è un telino che le copre il pancino, ma

una grossa garza.. le sta proteggendo l’intestino,

che per una malformazione dovuta alla parete

addominale che non si è chiusa, si trova tutto

all’esterno.. può succedere, è il cosiddetto

onfalocele.. andrebbe operato immediatamente, ma

qui cosa si può fare? Sono consapevole che se non

si farà niente, la bimba non avrà nessuna possibilità

di sopravvivenza.. ma chi può darle una chance con

l’intervento chirurgico qui? Non abbiamo né

chirurghi pediatrici esperti di malformazioni né

anestesisti pediatrici, né tantomeno una

rianimazione..

L’unica possibilità che ho è quella di confrontarmi

con il nostro chirurgo, il dottor Lamere, un omone

grande e grosso che incute anche un certo timore

per la sua mole, ma con cui ho imparato che si può

creare una costruttiva collaborazione.. Lo vado a

cercare e lo trascino di fronte all’incubatrice.. con le

sue manone prende quel corpicino e lo adagia sul

letto della mamma, poi con estrema delicatezza

esamina la malformazione, parlottando tra sé e sé.

Accanto a lui c’è Rosine, l’infermiera anestesista

che abitualmente lo assiste.. Si confronta alcuni

istanti con lei, poi finalmente solleva da dietro gli

occhiali il suo sguardo placido verso di me e

sentenzia: “Sì, lo posso fare!”.

Accolgo con piacevole incredulità la notizia, conosco

il dr Lamere, so che è un bravo chirurgo e che non

si lancia in interventi che non sono alla sua portata.

Ora però si apre un nuovo capitolo irto da

affrontare: occorre parlare con la famiglia ed

ottenere il consenso all’intervento, faccenda non

scontata.. La mamma capisce, accetta, ma occorre

che il parere definitivo venga dato dal papà, che

non è qui e va rintracciato.. la corsa verso la sala

operatoria, così, incontra una brusca frenata, come

purtroppo troppo spesso accade in un mondo dove

non è il medico a valutare l’urgenza e la necessità

di un intervento per salvare la vita, ma è il parere

della famiglia che determina ogni sorte.. E così

purtroppo passa del tempo prezioso, preziosissimo,

perché la piccola è sempre più esposta ad infezioni

e complicazioni..

Siamo altrettanto consapevoli che sono altissime le

possibilità che non superi l’intervento, così piccola e

in un ambiente così poco a misura di neonato come

questo, ma sappiamo anche che se esiste per lei

una possibilità di farcela, questa c’è solo

nell’intervento, senza ha il destino segnato.. La

giornata purtroppo passa senza che si abbia notizia

del papà, mentre la piccola inizia a presentare un

po’ di febbre, tra l’angoscia generale.. il mattino

dopo, arrivando in ospedale il mio pensiero è subito

lì, da lei.. sta ancora aspettando. Il papà è

d’accordo, ma non ha i soldi per pagare

l’intervento, sta provando a vendere la sua moto

per racimolare i franchi necessari.. Questa notizia

mi stringe il cuore più che mai.. corro ad informare

suor Christine, che ora dirige l’ospedale al posto di

suor Maria Grazia, in pena come me per questa

piccina, e dallo sguardo che scambia con me

capisco che siamo assolutamente in sintonia: non si

può chiedere ad un papà di vendere i suoi beni e

quindi andare in rovina per pagare un intervento

che ha scarsissime probabilità di riuscita.

Quel lumicino di possibilità di sopravvivenza deve

essere dato alla sua bimba, ma non ad un prezzo

così alto: c’è la cassa di solidarietà, alimentata dalle

offerte di tanti, proprio per questo. Saremo noi a

prenderci il carico economico dell’intervento. Suor

Christine si mobilita perché venga immediatamente

contattato il papà, prima che riesca a vendere la

sua moto, e si presenti piuttosto per firmare il

consenso all’intervento.. e così verso fine mattina,

accompagnata da un gran carico di preghiere, la

piccina viene portata in sala operatoria.. l’ospedale

resta con il fiato sospeso.. poi incontro suor Lucie,

anche lei infermiera anestesista, che esce dal

blocco operatorio.. esitante le chiedo se abbia

notizie: mi mostra alcune foto dell’intervento, la

parete ricucita alla perfezione, dice che il dottor

Lamere ha fatto un bel lavoro, ma ora, come

prevedibile la bimba fa fatica a respirare, deve

adattarsi e quel nuovo spazio riempito nel suo

pancino..

Restiamo in attesa, mentre il lavoro ci distrae per

qualche tempo.. finché non mi viene annunciato

che la piccola è tornata in stanza.. in punta di piedi

vado a vederla, con il timore di disturbare qualcosa

di estremamente fragile, mentre mi trovo al

cospetto di qualcosa di estremamente forte: lei è lì,

ancora sotto effetto di anestesia, che riposa, il

respiro si è fatto regolare, sembra un neonato

come tanti.. so che il percorso sarà ancora lungo,

che ora potrebbero presentarsi mille complicazioni,

ma mi sembra un miracolo già il fatto che sia uscita

viva dalla sala operatoria… incredula e piena di

speranza, mi precipito a cercare gli artefici di

questo meraviglioso lavoro. Incontro prima Rosine,

mi felicito con lei, per aver saputo trattare una

bimba così piccola, e poi trovo il dr Lamere..

Lo abbraccerei dalla felicità, ma la sua enorme

mole incute sempre su di me un timore

riverenziale, per cui mi limito a stringergli la mano

con calore e gratitudine: mi guarda un po’ stupito

di una riconoscenza tra colleghi che forse qui non è usuale, ma intuisco che ne è contento.. Mentre le

stringo, mi sembra incredibile come quelle manone

siano riuscite a fare un lavoro così delicato in uno

spazio così piccolo.. beh, oggi dr Lamere veste

proprio i panni del gigante gentile!

Con il fiato sospeso seguiamo l’evoluzione della

situazione.. la piccina si sveglia, piange per il

dolore, come è normale purtroppo che sia, ma

cerca anche il latte: inizia a succhiare con voracità

tra le braccia della mamma e ben presto anche il

suo intestino ci dà il segnale che tutto inizia a

funzionare come deve! E’incredulità e gioia,

osservare quel corpicino così piccolo e così forte! Il

giorno dopo, mentre facciamo il giro, il papà viene

a cercare Didi, l’infermiera di turno, si vuole

informare sul costo dell’intervento per cercare di

racimolare il denaro.. ancora non ha capito.. D

idi allora gli spiega per l’ennesima volta che sono i

dottori “bianchi” tramite la solidarietà dei loro amici

in Italia che si prendono carico dell’intervento..

L’uomo mi guarda prima incredulo, poi apre i suoi

lineamenti un in sorriso che fa luce: “Merci!”,

continua a ripetere ridendo.. e poi conclude

dicendo che tale è la sua gioia che per ringraziarmi

mi porterà in dono un gallo!

Questa volto rido io, sorpresa e felice: questa

proprio non me l’aspettavo! E mentre la piccola,

che un nome non lo ha ancora, come si usa

generalmente in Africa, ci sorprende di giorno in

giorno con la sua tenacia davvero miracolosa,

lunedì vengo convocata alla portineria per ritirare

“le coque”, il nostro gallo, uno dei regali più

commuoventi che abbia mai ricevuto, anche se,

ahimè, temo che il suo destino sia segnato e presto

finirà nella pentola delle suore..

Questo è tutto il sapore che mastico in questo

ennesimo ritorno a “casa”, e che stasera si mescola

al sapore reale dei bignè ancora caldi: è iniziato il

tempo del Ramadan e a Ngaoundal verso il

tramonto nel centro del paese (qui detto “centre

ville”, ma mi fa un po’ sorridere chiamare “città”

questo sconclusionato agglomerato di capanne..)

viene allestito un allegro e colorato mercatino di

viveri, una specie di cibo da asporto per festeggiare

l’interruzione del digiuno..

Frutta, verdura, pesce affumicato e carne grigliata,

ma soprattutto frittelle di ogni tipo, tra cui gli assai

tradizionali bignè, che si trovano un po’ in tutta

l’Africa, anche se ogni paese ha la sua variante:

sono semplici frittelle di pane, dal gusto un po’

dolciastro.. diverse donne, con movimenti abili e

sapienti, producono e friggono queste palline di

pasta.

Stasera l’ultima donna della fila mi fa un cenno, mi

chiama: qualche giorno prima le avevo promesso,

dopo aver acquistato qualche frittella da una sua

“collega”, che la volta successiva avrei acquistato

da lei. Si ricorda della promessa, come me lo

ricordo io, e tanta è la sua riconoscenza, e forse il

suo orgoglio nel vendere ai bianchi, che mi regala

qualche pallina in più rispetto a quella che le

chiedo. Soddisfatta, reggo il mio sacchettino di

frittelle fumanti e mi dirigo verso Mauro.. insieme ci

avviamo proseguendo la nostra passeggiata per il

paese, mentre a turno peschiamo i bignè,

trattenendoli con la punta delle dita e soffiando

rapidamente prima di morderli, per non ustionarci..

non sarà il cibo più sano dell’Africa, ma ha un

sapore unico, che per noi ormai è tradizione ed ha

anche il significato di una piccola coccola di gola

che ci concediamo.. in fondo è come se fossimo

andati a prenderci un gelato!

Continuiamo così, un bignè per uno, mentre

accanto a noi sulla strada sfrecciano i mototaxi con

i loro carichi improbabili di persone e di cose, più

avanti il solito gruppo di uomini è indaffarato a

riparare la carcassa di una macchina

apparentemente senza speranze, il nostro amico

anziano ci sorride come ogni sera dietro alla sua

bancarella da cui vende di tutto un po’, i bambini

sfilano accanto a noi con i loro vassoi in equilibrio

sulla testa colmi di manghi, frittelle, banane e

pesci, in cerca di acquirenti, le persone sedute a

chiacchierare sotto alle tettoie di lamiera ci

rivolgono cenni di saluti..

Tutto è avvolto dalla luce dorata della sera mista al

gran polverone rosso della fine della stagione

secca, una terra troppo assetata che aspetta con

trepidazione il ritorno della pioggia che sta

tardando in un’atmosfera sospesa che sa di

semplicità e profonda serenità nonostante tutto:

non posso fare almeno di pensare a quanto siamo

privilegiati a trovarci in questo piccolo angolo di

mondo così lontano da tutto e poter vivere tutto

questo..

Un abbraccio!

Francesca

Per chi vuole offrire, rinnovo la segnalazione dell’IBAN

Beneficiario: UN SORRISO PER L’AFRICA

IBAN: IT98T 05387 31950 000047135392

Banca: BPER Banca, filiale di Chiavari

Causale: PER LE ECOGRAFIE

