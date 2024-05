L’OMS è Costretta ad Modificare il Trattato sulla Pandemia. No a Poteri Dittatoriali. Thepeoplesvoice.tv.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo, pubblicato da Antiilluminaten.tv, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

L’OMS è costretta ad abbandonare il trattato sulla pandemia mentre l’opinione pubblica si ribella contro la tirannia globalista

Antiilluminaten TV

Il controverso trattato pandemico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è stato abrogato a causa del crescente numero di persone che si sono svegliate e si sono opposte all’agenda tirannica dell’élite globalista.

A seguito della forte reazione pubblica, l’OMS è stata costretta a rivedere completamente le modifiche proposte al Regolamento sanitario internazionale (IHR).

Secondo il gruppo Us for Them UK, i cambiamenti rappresentano una grande vittoria “per la democrazia nazionale, la libertà di espressione e i diritti umani”.

Naturalnews.com riporta: Quasi tutte le preoccupazioni sostanziali presentate al gruppo di lavoro dell’OMS sui cambiamenti dell’IHR sono state ridimensionate, e uno dei cambiamenti più grandi è che le raccomandazioni dell’OMS non saranno vincolanti.

“L’articolo 13A.1, che avrebbe richiesto agli Stati membri di seguire le linee guida dell’OMS come autorità di guida e coordinamento per la salute pubblica internazionale, è stato abbandonato nella sua interezza”, ha twittato Us for Them UK.

Un altro cambiamento è la soppressione di una proposta che avrebbe eliminato dagli emendamenti il ​​testo che riconosceva “la dignità, i diritti umani e le libertà fondamentali” degli esseri umani.

“Questa proposta ha segnato un livello particolarmente basso e non avrebbe mai dovuto essere proposta”, afferma Us for Them UK.

Se temete che l’OMS possa improvvisamente acquisire poteri dittatoriali se ha solo il “potenziale” di un’emergenza sanitaria pubblica, non preoccupatevi: l’OMS potrà ottenere il controllo totale solo se riuscirà a dimostrare “quel coordinamento internazionale è necessaria un’azione”.

Per quanto riguarda il flusso controllato di informazioni da parte del governo, un processo comunemente noto come censura , l’OMS non ne sarà responsabile.

Anche ciò che è accaduto durante la “pandemia” del coronavirus di Wuhan (COVID-19) riguardo all’uso dell’IHR da parte dell’OMS rimarrà invariato e non sarà ampliato per includere “tutti i rischi con potenziali impatti sulla salute pubblica”.

Di grande importanza, tuttavia, è il riconoscimento esplicito negli emendamenti riveduti dell’RSI che gli Stati membri – nel nostro caso gli Stati Uniti – saranno i responsabili dell’attuazione delle raccomandazioni dell’OMS come desiderano.

Ciò significa, ovviamente, che il Congresso degli Stati Uniti, sempre saggio e mai corrotto, cioè i sionisti e le multinazionali che li controllano, avranno il pieno e illimitato privilegio di decidere come risponderemo We the People durante la prossima “crisi sanitaria pubblica”. “.

Altre disposizioni che sono state “annacquate”, secondo Us for Them UK, includono dettagli sui meccanismi di sorveglianza che avrebbero consentito all’OMS di imporre il rilevamento di migliaia di cosiddetti “segnali” pandemici potenzialmente nuovi, nonché disposizioni che richiedono l’introduzione dei passaporti sanitari digitali avrebbe fatto passi avanti.

Si ricorda che l’intero documento pubblicato, così come attualmente disponibile presso l’OMS, rimane una bozza provvisoria quindi suscettibile di ulteriori modifiche. Il gruppo di lavoro IHR rifletterà e infine negozierà come apparirà nella sua forma finale.

Se desideri leggere l’ultima bozza degli emendamenti al RSI dell’OMS, puoi farlo a questo link .

“Non ne saremo sicuri finché l’OMS non sarà sciolta”, ha commentato qualcuno su X (@Free_ByTheSea).

“È inaccettabile che la nostra nazione sia influenzata da un gruppo non eletto che ha progettato i cambiamenti originali. Né è ragionevole che i membri del nostro governo abbiano cercato di convincerci che non hanno motivo di preoccuparsi. Non dovremmo difenderci noi stessi contro gruppi come questo. L’OMS deve andarsene”.

Un altro ha risposto che, sebbene questi recenti sviluppi possano sembrare una vittoria per la libertà medica, dobbiamo comunque essere vigili perché non ci si può fidare dell’OMS.

“L’OMS ha dimostrato di essere un partner violento nei confronti delle nazioni libere”, ha aggiunto questa persona. “La soluzione a una relazione con un partner violento è LASCIARE. Lascia CHI.”

Fonte: Thepeoplesvoice.tv

