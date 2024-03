“L’Ucraina Può Cadere Molto Rapidamente”. Politico cita Macron, Conversazione Privata.

Macron in una conversazione privata sostiene che l’Ucraina potrebbe essere sconfitta nel prossimo futuro – Politico

Tetiana Herasimova

Il presidente francese Emmanuel Macron, in una conversazione privata, ha affermato che nel prossimo futuro il confronto tra Ucraina e Russia potrebbe concludersi con una sconfitta per Kiev.

Lo riferisce Politico, citando partecipanti non citati a una conversazione con Macron.

Il primo interlocutore della pubblicazione ha detto che durante una conversazione privata all’Eliseo, Macron ha considerato possibile una rapida sconfitta dell’Ucraina.

“L’Ucraina può cadere molto rapidamente”, avrebbe detto Macron.

Allo stesso tempo, il presidente francese ha aggiunto che ora è il momento delle conversazioni, non della mobilitazione. A suo avviso, questa situazione deve cambiare.

Un secondo interlocutore di Politico, il cui nome non è stato rivelato, ha affermato che Macron ha annunciato la necessità di prendere il controllo delle truppe e di mobilitarne di più.

Alla fine di febbraio, il presidente francese Emmanuel Macron ha permesso il dispiegamento di truppe dei Paesi occidentali sul territorio dell’Ucraina.

Ha poi affermato che tale questione è realmente discussa tra i Paesi della NATO, ma non c’è consenso.

Macron ha poi definito le sue parole sulla possibilità di inviare truppe occidentali in Ucraina “equilibrate” e “ponderate”.

Ricordiamo che in seguito il Ministero degli Esteri francese ha definito la situazione in cui le truppe dei Paesi occidentali potrebbero essere inviate in Ucraina.

Come riportato in precedenza dall’Agenzia di stampa ucraina, il 20 marzo il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato che quando Macron ha parlato dell’invio di truppe in Ucraina, si trattava solo di addestramento delle forze armate ucraine.

Dopo altri due invitati dell’Eliseo, Macron ha anche rivendicato una migliore difesa del bilan dei suoi eurodeputati, prima delle proposte di aprile “che dimostrano che siamo al punto di incontro della storia”. “L’Ucraina può cadere molto presto”, ha dichiarato in particolare il primo partecipante.

