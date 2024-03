Tik Tok, il Fentanyl Digitale. La Scroll-iosis, Pericolo per i Giovani. Breitbart, Marlow.

offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato da Breitbart su Instagram.

Il caporedattore di Breitbart e l’autore del bestseller del New York Times Breaking Biden, Alex Marlow @marlownews, hanno dichiarato lunedì nel podcast “America First” che TikTok è un cancro negli Stati Uniti.

Il conduttore Sebastian Gorka @sebastian_gorka ha detto: “Penso che possiamo concordare sul fatto che TikTok è pernicioso e malvagio e che bisogna fare qualcosa”.

Marlow ha risposto: “Sì, TikTok è malvagio e pernicioso e bisogna fare qualcosa. La mia posizione parte da qui. Se si guarda a questo, TikTok non è permesso in Cina. I ragazzi cinesi non possono usarlo. La Cina ha censurato e vietato nel proprio Paese proprio questo tipo di contenuti, che sono i più importanti che si vedono su TikTok. Questo tipo di intrattenimento virale che si vede lì è un’enorme distrazione, a Breitbart lo chiamiamo fentanyl digitale”.

E ha continuato: “In Cina i social media premiano cose come i risultati e le conquiste. Su TikTok americano sottolineiamo alcune delle cose peggiori che si possano immaginare. Non si tratta solo di intrattenimento, ma di tutte queste cose che rendono i nostri ragazzi depressi e suicidi. Abbiamo la generazione più depressa di persone dipendenti dai loro telefoni. Scroll-iosis, come la chiamo io. Scorrono, scorrono tutto il giorno. È terribile”.

Marlow ha aggiunto: “Questa società ByteDance ha investitori americani, tra cui conservatori che stanno facendo pressione sui politici in questo momento. Stanno cercando di mantenere questa cosa così com’è. Il punto di partenza è che TikTok è un cancro nella nostra Repubblica e dobbiamo trovare un modo per affrontarlo”.

