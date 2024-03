Macron: l’Aborto nella Carta Europea. Quest’Uomo Va Fermato, Subito. Antonio Brandi.

Ciao Marco,

le Elezioni Europee si avvicinano e stavolta la posta in gioco è altissima. Il Presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di trasformare le prossime Elezioni Europee in un referendum pro o contro l’Aborto. Il risultato cambierà anche il futuro dell’Italia. Dopo aver modificato la Costituzione francese per rendere l’Aborto un “diritto fondamentale”, Macron vuole inserire l’Aborto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea per vincolare anche l’Italia.

Se Macron avrà successo, anche l’Italia, in quanto Stato membro dell’UE, sarà automaticamente obbligata a riconoscere all’Aborto lo statusgiuridico di “diritto umano fondamentale”: l’uccisione di un essere umano inerme e innocente diventerà un “diritto fondamentale”! Una sciagura. Per riuscire a farlo, però, Macron ha bisogno che alle prossime Elezioni Europee vincano i partiti favorevoli al suo progetto criminale, per controllare le tre istituzioni dell’UE: la Commissione, il Consiglio europeo e il Parlamento. Marco, Pro Vita & Famiglia ha la possibilità di influenzare le prossime Elezioni Europee orientando il voto di milioni di cittadini con iniziative mirate di grande impatto mediatico, per denunciare e affossare la macchinazione di Macron. Ma ci serve il tuo aiuto: dona 35 euro o 50 euro e aiutaci a influenzare le prossime Elezioni Europee per impedire a Emmanuel Macron di costringere anche l’Italia a rendere l’Aborto un “diritto umano universale”!

Se non impediremo a Macron di portare l’Aborto nel cuore dell’Unione Europea, il numero di aborti, già altissimo, subirà una mostruosa impennata, e la difesa del più piccolo ed indifeso degli esseri umani, il bambino nel grembo della mamma, rischierà di diventare illegale e perseguita per legge. Marco, insieme possiamo stroncare i piani di Macron: possiamo avere un impatto reale sulle prossime Elezioni Europee e influenzare il voto dei cittadini. Con il tuo aiuto, ecco cosa faremo: Presenteremo a tutti i partiti politici un Manifesto Valoriale per costringerli a dichiararsi favorevoli o contrari al progetto ideologico di Macron e faremo sapere a tutti come hanno risposto;

Faremo affissioni stradali e acquisteremo pagine pubblicitarie per fare pressione sui partiti e sui candidati e spingerli a schierarsi sull’Aborto;

Influenzeremo il dibattito mediatico inondando media, stampa e social network di immagini, video, articoli, documentari e altri contenuti che orientino il voto dei cittadini contro il progetto di Macron e a favore del diritto universale alla Vita dei nascituri;

Organizzeremo manifestazioni, flash-mob, convegni, webinar e altri eventi per dare voce ai cittadini durante la campagna elettorale;

La settimana scorsa abbiamo già dato a Macron un assaggio di ciò che faremo, ma molto più in grande, per influenzare le prossime Elezioni Politiche e affossare il suo progetto ideologico. Abbiamo manifestato davanti alle sedi diplomatiche francesi a Roma, Milano e Firenze, mostrando cartelli coi nuovi “valori” della Nuova Rivoluzione Francese di Macron: non più Liberté, Egalité, Fraternité ma Incivilité, Brutalité e Inhumanité.

Davanti all’Ambasciata francese a Roma Possiamo e dobbiamo moltiplicare il numero e l’impatto mediatico di iniziative come queste per influenzare il dibattito politico (e il risultato!) delle prossime Elezioni Europee, per impedire che l’Aborto diventi un “diritto fondamentale” dell’Unione Europea.

Non possiamo restare a guardare mentre il Presidente di una nazione straniera – dopo aver stravolto la sua Costituzione inserendoci il “diritto all’aborto” – si prepara a trascinare nello stesso baratro ideologico anche l’Italia e l’Europa intera. L’esito di questa “battaglia” (così l’ha definita lo stesso Macron) può influenzare la società in cui cresceranno i nostri figli e nipoti per decenni. Forse per secoli. Se l’Aborto finirà nella Carta Europea dei Diritti Umani, come spera Macron, tornare indietro sarà un processo politico quasi impossibile (dico “quasi” perché io credo nella Divina Provvidenza…). Se uniamo le forze e le risorse, Marco, potremo influenzare le Elezioni Europee perché vinca una maggioranza CONTRARIA all’inganno di Macron. Ti ringrazio se potrai aiutarci! Avanti tutta,