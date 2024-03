Studio Peer-Reviewed: Ritirare il Siero dal Mercato, Rischi Inaccettabili e Potenzialmente Fatali.

in inglese:

Abstract

The LNPs reportedly used as the platform by Pfizer/BioNTech for its SARS-CoV-2 “mRNA vaccines” allegedly consist of a mixture of phospholipids, cholesterol, PEGylated lipids, and an ionizable cationic lipid. This study reviews some of the main toxicological risks and immunostimulatory properties of such nanomaterials, with particular attention to the ionizable LNPs and their adjuvant properties, inflammatory responses, stimulation of immune cells, and formation of ROS inside transfected cells. The decision not to carry out safety pharmacology, carcinogenicity, and genotoxicity tests on these nanomaterials appears unjustifiable and in contradiction with the international policies provided for novel adjuvants. Important gaps are highlighted on the activities by the relevant regulatory bodies, related to the scientific evaluation, risk management, and pharmacovigilance for new medicinal products in the EU. Given the findings discussed here, it is strongly urged that the mRNA-LNP-based “vaccines” and their boosters should be removed from the worldwide market because of unacceptable and potentially fatal safety risks.

E in italiano:

Astratto

Gli LNP utilizzati come piattaforma da Pfizer/BioNTech per i suoi “vaccini mRNA” contro la SARS-CoV-2 sarebbero costituiti da una miscela di fosfolipidi, colesterolo, lipidi pegilati e un lipide cationico ionizzabile. Questo studio passa in rassegna alcuni dei principali rischi tossicologici e delle proprietà immunostimolanti di tali nanomateriali, con particolare attenzione agli LNP ionizzabili e alle loro proprietà adiuvanti, alle risposte infiammatorie, alla stimolazione delle cellule immunitarie e alla formazione di ROS all’interno delle cellule trasfettate. La decisione di non effettuare test di farmacologia di sicurezza, cancerogenicità e genotossicità su questi nanomateriali appare ingiustificabile e in contraddizione con le politiche internazionali previste per i nuovi adiuvanti. Sono state evidenziate importanti lacune nelle attività degli enti regolatori competenti, relative alla valutazione scientifica, alla gestione del rischio e alla farmacovigilanza dei nuovi medicinali nell’UE. Alla luce dei risultati qui discussi, si chiede con forza che i “vaccini” a base di mRNA-LNP e i loro booster siano ritirati dal mercato mondiale a causa dei rischi di sicurezza inaccettabili e potenzialmente fatali.