Fiducia Supplicans, Éxito ecuménico. El Sínodo copto rompe relaciones con Roma. Montejano.



Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el Prof. Bernardino Montejano, a quien agradecemos muy sinceramente, ofrece a vuestra atención este comentario sobre la decisión del Sínodo copto de romper relaciones con el Vaticano tras la publicación de la Declaración Fiducia Supplicans. Feliz lectura y compartir.

§§§

La sesión plenaria del Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Copta ha decidido romper las relaciones con la Iglesia Católica debido a Fiducia Supplicans. Una derrota más del dúo dee un par de argentinos residentes en el Vaticano y que pretenden desconocer las exigencias del orden de la Creación.

Esa Iglesia representa a más de diez millones de cristianos y lleva una resistencia heroica contra la opresión mahometana.

Nativos de Egipto, vivieron allí mucho tiempo antes de tener que soportar la tiranía musulmana.

Hace unos años un sacerdote de la Fraternidad San Vicente Ferrier, visitó Egipto para conocer mejor a los coptos y quedó impactado por la fe de los visitados. La Iglesia copta está profundamente marcada por sus mártires y por el espíritu de los monjes del desierto y busca mejorar su porcentaje de la población como predicaba uno de sus sacerdotes: “Si tu vecino musulmán tiene cinco hijos, tú debes tener siete.

Y de ellos reciben su mensaje para resistir: preparaos mediante la plegaria y el ayuno. Los monasterios son nuestro punto de apoyo. Los monjes coptos se resignan a sufrir, pero no a a sufrir pero no a desaparecer y junto a sus fieles esperan que tantos años de discriminación y de ataques a la fe, porque nosotros afirman con energía, nacimos aquí poco después de los faraones. Vivimos bajo la mirada de Dios, no de los hombres y no partiremos nunca… Hemos dejando el verde Nilo para entrar en comarcas áridas, inhópitas. Vestidos de negro, llevamos la cruz, somos los padres del desierto.

Uno de sus sacerdotes protesta porque los integristas islámicos quieren eliminar la presencia cristiana y en esa lucha se destacan los monasterios que otorgan especial valor y vitalizan esa presencia.

El sacerdote francés se siente sorprendido por la vivacidad de su fe. En ellos el cristiano anónimo no existe. Lo que más impresiona es la cruz que los coptos llevan tatuada en su puño para testimoniar su fe en Cristo.

La espiritualidad de la iglesia copta encuentra su fuente en la sangre de sus mártires. En toda su historia, los cristianos de Egipto han vertido su sangre en testimonio de su fe. Una prueba fue en el 2015 cuando 21 obreros coptos fueron degollados en Libia por feroces musulmanes y cuyo delito fue proclamar su fe.

Otra riqueza de la iglesia copta son las familias numerosas. Por eso un patriarca predicaba: si tu vecino musulmán tiene cinco hijos, tú debes tener siete. Se puede comprobar que Egipto es el único país del cercano Oriente en el cual la proporción de cristianos aumenta desde hace más de cincuenta años.

Un dato del Corriere della Sera del 2011 titulado “El mapa de la fe” relativo a la proporción de cristianos en Medio Oriente: Líbano 30% 3.971.941; Siria 10% sobre 19.747.586; Jordania 4% sobre 6.198.577; Egipto 10% sobre 81.713.520. Estos números muestran le enorme importancia de los coptos en la región.

Hace mucho tiempo que los coptos son perseguidos. En nuestros días, con excepción del gobierno central actual se destruyen sus escuelas, se saquean sus negocios, se prohíbe usar a dialecto copto, la mayoría de las profesiones que dan prestigio, como la medicina les están vedadas. Están discriminados para lo cargos públicos. Viven en barrios marginales en los cuales también tienen problemas para trabajar.

Pero resisten y ahora también corrigen al papa de Roma. ¡Vivan los coptos!

Buenos Aires, marzo 9 de 2024

Bernardino Montejano

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: copto, fiducia supplicans, montejano



Categoria: Generale