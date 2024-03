Ningún suero para las mujeres embarazadas. La advertencia legal de un médico estadounidense. The Exposé

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este post publicado en su perfil por Jon Fleetwood, a quien agradecemos por la cortesía, y republicado por The Exposé, el cual aporta una noticia de un importante paso legal por parte de un conocido obstetra estadounidense. Una advertencia legal fundamentalmente para evitar que se inyecte el suero anti-covid a las mujeres embarazadas. Feliz lectura y difusión.

§§§

Con un iniciativa audaz para proteger la salud de las pacientes, el Dr. James Thorp, un destacado obstetra y especialista en medicina materno-fetal, ha lanzado una severa advertencia a las principales organizaciones médicas sobre la administración de la vacuna COVID-19 a las mujeres embarazadas.

En X (ex Twitter), el Dr. Thorp -con más de cuarenta años de experiencia- envió un aviso formal al Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos [American Collage of Obstetricians & Gynecologists (ACOG)], a la Junta Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos [American Board of ObGyn (ABOG)] y a la Sociedad para la Medicina Materna-Feta [Society for Maternal Fetal Medicine (SMFM)], pidiendo el cese inmediato del uso de la vacuna COVID durante el embarazo.

“Ustedes están advertidos. Deben solicitar una moratoria inmediata sobre el uso de la ‘vacuna’ COVID-19 durante el embarazo o estarán sometidos a acusaciones civiles y/o penales por negligencia, intención de dañar, agresión/delito menor y homicidio”, se lee en el mensaje del Dr. Thorp. .

Citando las pruebas aportadas en revistas médicas revisadas por pares, Thorp puso en evidencia el vínculo entre las vacunas contra el coronavirus y los resultados adversos en mujeres embarazadas.

Afirmó que “ahora existe una literatura abrumadora, con más de 3.000 artículos de revistas médicas revisadas por pares, que asocian muertes y lesiones con estas supuestas vacunas”.

Además, sostiene que las vacunas son, en realidad, “terapias génicas”, afirmación que respalda con un artículo reciente publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG).

ACOG, ABOG y SMFM han sido acusados ​​de colusión e irregularidades financieras.

El Dr. Thorp acusó a estas organizaciones de recibir “grandes sumas de dinero” de las agencias de salud gubernamentales y de participar en lo que describió como “contratos de asistencia cooperativa aparentemente ilegales”.

Sostiene que estas organizaciones han amenazado a sus miembros para que se adhieran a una narrativa que promueve la vacunación contra el COVID sometiéndolos a medidas punitivas, lo que, en su opinión, constituye una violación de la Primera Enmienda.

El punto crucial de la argumentación del Dr. Thorp radica en las potenciales consecuencias a largo plazo de las vacunas con ARNm, sugiriendo que podrían “transcribirse permanentemente en el genoma humano”.

Al pedir una moratoria global inmediata, Thorp afirma que “la abrumadora literatura publicada (más de 3.000 manuscritos que documentan muertes y lesiones graves causadas por las ‘vacunas’ COVID-19) hace necesaria una MORATORIA GLOBAL INMEDIATA”.

En su publicación de Twitter, el Dr. Thorp estima que “585 millones de ciudadanos del mundo” han sido “muertos o heridos por las ‘vacunas’ contra el COVID-19”, y acusa a a ACOG, a la ABOG y a la SMFM de causar “a escala global daños enormes a mujeres embarazadas, a recién nacidos y a niños”.

La gravedad de las acusaciones y de las demandas del Dr. Thorp desencadenará sin duda un importante debate dentro de la comunidad médica.

A medida que continúa el discurso, los obstetras, ginecólogos y organizaciones médicas tendrán que lidiar con los datos científicos a los que se refiere Thorp.

Publicado en Italiano el 5 de marzo de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/03/05/niente-siero-alle- donne-incinte-la-diffida- legale-di-un-medico-usa-the- expose/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§