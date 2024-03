Niente Siero alle Donne Incinte. La Diffida Legale di un Medico USA. The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato sul suo profilo da Jon Fleetwood, che ringraziamo per la cortesia, e rilanciato da The Exposé, che dà notizia di un’importante passo legale di un noto ostetrico statunitense. Una diffida legale in buona sostanza per evitare che il siero anti-covid venga iniettato a donne incinte. Buona lettura e condivisione.

Con una mossa coraggiosa per proteggere la salute delle pazienti, il dottor James Thorp, un importante ostetrico e specialista in medicina materno-fetale, ha lanciato un severo avvertimento alle principali organizzazioni mediche in merito alla somministrazione del vaccino COVID-19 alle donne in gravidanza.

Su X (ex Twitter), il dottor Thorp, con oltre quarant’anni di esperienza in ostetricia, ha inviato un avviso formale all’American College of Obstetricians & Gynecologists (ACOG), all’American Board of ObGyn (ABOG) e alla Society for Maternal Fetal Medicine (SMFM), chiedendo l’immediata cessazione dell’uso del vaccino COVID in gravidanza.

“Siete stati messi in mora. Dovete chiedere una moratoria immediata sull’uso del “vaccino” COVID-19 in gravidanza o sarete soggetti ad accuse civili e/o penali per negligenza, intenzione di nuocere, aggressione/colpevolezza e omicidio”, si legge nel messaggio del dottor Thorp.

Citando le prove di riviste mediche con revisione paritaria, Thorp ha evidenziato il legame tra i vaccini contro il coronavirus e gli esiti negativi nelle donne in gravidanza.

“Esiste ormai una letteratura schiacciante, con oltre 3.000 articoli di riviste mediche sottoposte a revisione paritaria, che associano morte e lesioni a questi presunti vaccini”, ha affermato.

Inoltre, sostiene che i vaccini sono, in realtà, “terapie geniche”, un’affermazione che sostiene con un recente articolo dell’American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG).

ACOG, ABOG e SMFM sono state accusate di collusione e scorrettezza finanziaria.

Il Dr. Thorp ha accusato queste organizzazioni di ricevere “grandi somme di denaro” dalle agenzie sanitarie governative e di impegnarsi in quelli che ha descritto come “contratti di assistenza cooperativa apparentemente illegali”.

Egli sostiene che queste organizzazioni hanno minacciato i loro iscritti ad aderire a una narrativa che promuove la vaccinazione COVID sottoponendoli a misure punitive, il che, a suo avviso, costituisce una violazione del Primo Emendamento.

Il punto cruciale dell’argomentazione del Dr. Thorp risiede nelle potenziali conseguenze a lungo termine dei vaccini a mRNA, suggerendo che potrebbero essere “trascritti in modo permanente nel genoma umano”.

Nel sollecitare un’immediata moratoria globale, Thorp afferma: “La schiacciante letteratura pubblicata – ben oltre i 3000 manoscritti che documentano la morte e le gravi lesioni causate dai ‘vaccini’ COVID-19 – rende necessaria un’IMMEDIATA MORATORIA GLOBALE”.

Nel suo post su Twitter, il Dr. Thorp stima che “585 milioni di cittadini globali” siano stati “uccisi o feriti dai ‘vaccini’ COVID-19”, accusando l’ACOG, l’ABOG e l’SMFM di aver causato “danni enormi a donne incinte, neonati e bambini su scala globale”.

La gravità delle accuse e delle richieste del Dr. Thorp scatenerà senza dubbio un dibattito significativo all’interno della comunità medica.

Mentre il discorso continua, ostetrici, ginecologi e organizzazioni mediche dovranno confrontarsi con i dati scientifici a cui Thorp fa riferimento.

