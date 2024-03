Il “Francesco Show” non Deve Continuare. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sui danni provocati alla Chiesa da Jorge Mario Bergoglio. Buona lettura e condivisione.

Lo spettacolo di Francesco non deve continuare.

A undici anni dall’elezione papale, la Chiesa è profondamente divisa.

di Joachim Heimerl

Quando Papa Francesco ha detto che Cristo si aspetterebbe una “sinodalità” dalla Chiesa di oggi, mi sono chiesto come faccia il Papa a saperlo. Ha ricevuto una rivelazione privata e Cristo gli ha parlato? – Probabilmente no, tanto più che ciò che Francesco intende per “sinodalità” è sconosciuto sia al Vangelo che alla storia della Chiesa. In altre parole: la “sinodalità” è un’idea fissa del Papa, ma non è una raccomandazione “divina” e non va presa sul serio. Francesco non la prende sul serio nemmeno lui.

Che questo sia il caso lo si è visto il 18 dicembre, quando il Papa ha sorprendentemente permesso la “benedizione” delle coppie risposate e omosessuali. Il documento corrispondente è stato pubblicato di punto in bianco, senza che Francesco avesse atteso una raccomandazione del Sinodo mondiale, che non si concluderà prima del prossimo autunno.

La “sinodalità” si è rivelata così un villaggio Potemkin (n.d.r: L’espressione “villaggi Potëmkin” arriva da lontano. Secondo la leggenda, nel 1787, durante la visita dell’imperatrice russa Caterina II in Crimea, il governatore della Russia meridionale Grigory Aleksandrovich Potëmkin fece costruire dei palazzi in cartapesta per nascondere le condizioni di degrado del paese.), un fondale dietro il quale non si nasconde nulla; e ancora oggi nessuno sa spiegare cosa intenda esattamente il Papa per “sinodalità”. Il termine oscilla tra il tutto e il niente – mettiamola così: la “sinodalità” è il grande spettacolo di Francesco, che ha un solo scopo: È destinato a nascondere il fatto che il Papa vuole trasformare la Chiesa secondo le sue idee. Francesco si erge sulla – falsa – posizione: “Io sono la Chiesa”, e guai a chi lo nega.

È giusto che le sue decisioni vengano prese nel retrobottega di “Santa Marta”. Se mai, Francesco ascolta solo i suoi confratelli gesuiti e altri favoriti. Tra questi, soprattutto, lo strano prefetto della fede e autore di porno-teologia Victor Fernandez.

Dopo undici anni di Francesco, è ovvio che questo non è un bene per la Chiesa. Mai prima d’ora un papa aveva causato tanta confusione e si era allontanato così tanto dal Vangelo e dagli insegnamenti della Chiesa. Molti esempi lo dimostrerebbero. Tuttavia, il controverso documento sulle benedizioni, con il quale Francesco ha ora oltrepassato il limite, è quello che lo fa più di tutti.

Da ogni parte del mondo si è levata una pioggia di proteste.

Dopo tutto, nessun Papa può cambiare le verità rivelate. Tra queste, il fatto che il matrimonio è indissolubile e che praticare l’omosessualità è un grave peccato. Pertanto, nessuno può “benedire” le coppie risposate o omosessuali, anche se Francesco afferma di farlo. Invece, una tale benedizione porta inevitabilmente all’eresia e provoca una divisione così profonda nella Chiesa come non si è mai vista sotto nessun Papa nei tempi moderni. Se vivessimo in tempi diversi e i cardinali fossero più coraggiosi, Francesco sarebbe stato deposto e un nuovo papa eletto; non sarebbe stata la prima volta nella storia.

Eppure: il documento di benedizione ha reso evidenti i deficit teologici di questo pontificato. Ad esempio, la distinzione tra benedizione “liturgica” e “pastorale” si è rivelata un favoloso imbarazzo. Questo vale anche per la successiva dichiarazione del Prefetto della Fede, in cui ha affermato che le coppie possono essere benedette senza confermare la loro relazione. Questo voleva essere una pillola di rassicurazione per i cattolici “conservatori”. Di fatto, però, Fernandez si è squalificato. E ha fatto capire su quali piedi d’argilla si regge il pontificato di Francesco.

Non c’è dubbio che il documento di benedizione sia diventato un punto di svolta. I fedeli non si fanno prendere per il naso. Capiscono bene che Francesco ha qui abbandonato gli insegnamenti della Chiesa, anche se il documento afferma sfacciatamente il contrario. La credibilità del Papa è quindi sparita. Sempre più cattolici si rendono conto delle sue gaffe: La lettera “Amoris laetitia” (relativizzazione del matrimonio), la Dichiarazione di Abu Dhabi (relativizzazione del cristianesimo) e infine il motu proprio “Traditiones custodes” (persecuzione della Messa tradizionale) hanno l’effetto di un’ondata di devastazione che non può essere trascurata con la migliore volontà del mondo. Questo vale anche per lo scandalo della Pachamama durante il Sinodo amazzonico e per l’aberrante “teologia del clima” del Papa con i suoi elementi neopagani.

Quando Francesco è stato eletto undici anni fa, si presentava come il favorito del Sudamerica. Ma la storia è finita. Nel frattempo, l’orrore, l’eresia e la divisione si stanno diffondendo nella Chiesa. Il prossimo Papa dovrà quindi prendere una posizione chiara su ciò che era cattolico nella Chiesa “francescana” – e su ciò che non lo era. In nessun caso, però, lo spettacolo dovrà continuare come prima.

