Aborto, La Lezione di Sant’Ambrogio che Bergoglio (e i Vescovi) non Seguono. Montejano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo del prof. Bernardino Montejano, che ringraziamo di cuore, sull’aborto, e la Chiesa, in particolare in Argentina. Buona lettura e diffusione.

Oggi, il 2 marzo, la Liturgia delle Ore ci permette, anche se solo per un giorno, di respirare un’aria migliore, lontana dal fango di Francesco e dei suoi scagnozzi da un lato e dei politici e giornalisti vernacolari dall’altro, e di respirare un’altra aria, vicino alle aquile, vicino al sole.

Il testo è di un grande vescovo, Sant’Ambrogio di Milano, che era dotato di alcuni attributi virili, che non troviamo in quelli dei nostri giorni a queste latitudini e il cui atteggiamento coraggioso ha posto dei limiti al potere imperiale di Teodosio (un altro grande vescovo) e ha consacrato la libertà della Chiesa di indicare le grandi vie che separano il giusto dall’ingiusto, il giusto dall’ingiusto, con misure adeguate e senza ricorrere a dialoghi grotteschi, richiesti da chi guarda ma non vede. Di fronte a una visibile ed enorme ingiustizia in occasione dei fatti di Tessalonica, il vescovo scomunicò Teodosio e gli proibì di entrare nella Chiesa. Passano i mesi e Cesare piange il suo peccato e se ne va, ma condiziona le misure future per evitare grandi incomprensioni. Qualche tempo dopo, alla morte di Ambrogio, arrivò il riconoscimento di colui che lo aveva punito: conosco solo uno che ha meritato di portare il nome di vescovo: Ambrogio.

Il maestro di Agostino inizia il suo commento con un elogio: cosa c’è di più piacevole dei salmi? I salmi sono la benedizione del popolo, la lode di Dio, la lode dei fedeli, il linguaggio universale, la voce della Chiesa, la professione luminosa della nostra fede, la gioia della nostra libertà, il clamore della nostra letizia. Calmano la nostra rabbia, allontanano le nostre preoccupazioni, ci confortano nelle nostre pene… esprimono la tranquillità del nostro spirito, sono un pegno di pace e di armonia….

Nei salmi bellezza e dottrina rivaleggiano, sono sia un canto che delizia sia un testo che istruisce… in essi medito sul dono della rivelazione, sull’annuncio profetico della risurrezione, sulle cose buone promesse, in essi imparo a evitare il peccato e a provare pentimento e vergogna per i peccati commessi.

Cos’altro è il salterio se non lo strumento spirituale con cui l’uomo ispirato fa risuonare sulla terra la dolcezza delle melodie celesti? Ci insegna che dobbiamo prima morire al peccato e poi, non prima, rendere manifeste in questo corpo le opere delle varie virtù, attraverso le quali il dono della nostra devozione può arrivare al Signore.

Ci sono parole in più o omissioni? Nessuna. La risposta del vescovo al massacro di settemila persone a Tessalonica, come abbiamo visto, fu quella di scomunicare l’imperatore e di negargli l’ingresso in chiesa finché non si fosse pubblicamente pentito. In Argentina la

legge sull’aborto in un paio d’anni di applicazione ha ucciso più di 132.000 persone innocenti.

Abbiamo più di cento vescovi e un papa argentino, qualche scomunica quale sia di un deputato?

Nessuna. P

er questo sono contento della votazione all’Istituto di Filosofia dell’Associazione dei Notai, una decina di giorni dopo l’elezione di Francesco, su richiesta del vicepresidente di indirizzare una nota al Consiglio di Amministrazione per esprimere la sua gioia per l’elezione di un papa argentino.

In qualità di presidente, mi opposi e argomentai con ragioni che evidenziavano le più gravi malefatte della sua amministrazione arcivescovile e gli dissi con molta sicurezza: siccome qui tutti sono democratici, votiamo.

Il firmatario ha votato a favore della sua proposta. Io, che presiedevo, ho votato contro e poi una cataratta di voti contrari: una donna ebrea, un agnostico, perché non è l’INFIP, ma un luogo pluralista, diversi cattolici, e la mozione è stata ritirata.

Il commento di Sant’Ambrogio è la catechesi dei santi, dei veri santi, valida per ieri, oggi e domani, non quella di alcuni la cui canonizzazione deve essere rivista.

Un altro santo in senso stretto, Charles de Foucauld, che continua a operare anche nella Francia di un altro assassino di innocenti, Macron, e che è riuscito a inserire l’aborto nella costituzione di quella che un giorno è stata proclamata “figlia primogenita della Chiesa”, ha scritto un libro “Meditazioni sui Salmi” (Agape, Libri, 2022).

Che il suo lavoro e quello di Sant’Ambrogio ci siano di aiuto e che un raggio di chiarezza ci aiuti a superare questi tempi bui della Chiesa.

Buenos Aires, 2 marzo 2024.

Bernardino Montejano.

