Esercito Israeliano, Raffica di Dimissioni dall’Ufficio Stampa e Comunicazione.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per offrire alla vostra attenzione questo articolo apparso su RaiNews.it, che ringraziamo per la cortesia. Ieri sull’argomento Gaza Stilum Curiae aveva postato questo articolo, in cui si riportava la posizione delle Chiese cristiane di Gerusalemme sulla strage di Gaza. Buona lettura e condivisione.

§§§

Una sorprendente e improvvisa serie di dimissioni ha scosso l’esercito israeliano, tra i quali il contrammiraglio Daniel Hagari, numero due dell’unità di portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e diversi alti funzionari del sistema informativo dell’IDF. Secondo quanto riportato dall’emittente israeliana Channel 14, queste dimissioni hanno scatenato un’ondata di sorpresa nel contesto di una guerra in corso.

Le fonti di Channel 14 hanno indicato che le dimissioni sono state motivate da ragioni “professionali e personali”, senza fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, l’emittente ha sottolineato l’insolita portata delle dimissioni, specialmente durante un periodo così critico. Oltre al contrammiraglio Hagari, tra i dimissionari sono stati menzionati anche il tenente colonnello Richard Hecht, portavoce dell’IDF per i media esteri, insieme agli ufficiali Merav Granot e Tzupia Moshkovich. Le dimissioni di figure così influenti nel sistema informativo dell’IDF sollevano una serie di domande riguardo alle motivazioni dietro questa improvvisa decisione. Alcuni osservatori suggeriscono che possa esserci stata una discrepanza di vedute o dissensi interni all’organizzazione, mentre altri ipotizzano motivazioni personali dietro le dimissioni. Tuttavia, al momento, non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sulle ragioni di questo esodo di alti funzionari militari. In ogni caso, questo avvenimento avrà sicuramente un impatto sull’IDF e sul suo sistema di comunicazione con possibili complicazioni nell’ambito militare israeliano. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: dimissioni, esercito, hagari, idf, israeliano



Categoria: Generale