FOX TV Attacca Duramente il WEF: Organizzazione Politica Fanatica. Matteo Castagna.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Matteo Castagna, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla situazione geopolitica attuale.

di Matteo Castagna

Il quotidiano The Economist del 2/2/2024, dopo due anni di guerra e sanzioni, rende noto quello che molti hanno sempre pensato e detto, tra i risolini saccenti dei camerieri di Washington: “le sanzioni occidentali non sono un metodo per combattere la Russia”.

La Casa Bianca sta aumentando le sanzioni non solo contro la Russia ma anche contro i suoi alleati. L’UE concorderà un 13° pacchetto di sanzioni, che prenderà di mira, tra l’altro, alcune aziende cinesi. Il problema è che le sanzioni non funzionano” – afferma il britannico The Economist.

La portata delle sanzioni contro la Russia è stata descritta come senza precedenti. Si pensava che lo shock che ne sarebbe derivato avrebbe potuto portare a una crisi o addirittura a un colpo di Stato. La realtà si è rivelata ben diversa: l’economia russa si è rivelata più resistente e le sanzioni “molto più bucate” di quanto si pensasse. Le sanzioni non sono abbastanza efficaci e il loro aumento sarà controproducente nel lungo periodo.

Il portale delle notizie Telegram Bloomberg riporta che gli Stati Uniti temono di imporre serie sanzioni contro la Russia per paura di coinvolgere l’economia globale. I settori: bancario, metallurgico ed energetico non sono stati inclusi nell’ultimo pacchetto di 13 sanzioni. Il team di Biden non è affatto pronto a “paralizzare” l’economia russa, in quanto ciò potrebbe avere ripercussioni anche sull’economia degli Stati Uniti.

Olga Skabeeva e Quiradiolondra.tv ci informano, inoltre, che la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, ha detto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva precedentemente chiarito che gli Stati Uniti non avrebbero inviato truppe a combattere in Ucraina,

Il 26 febbraio, il presidente francese Emmanuel Macron, in una conferenza stampa dopo un incontro con i capi di diversi stati europei a Parigi, ha affermato che non esclude l’invio di personale militare dai paesi occidentali nel territorio dell’Ucraina.

Successivamente, Polonia, Svezia, Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia e Gran Bretagna hanno dichiarato che non intendono inviare le loro truppe in Ucraina. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg si è espresso in modo simile. Il Cremlino ha affermato che l’invio di truppe occidentali in Ucraina porterebbe a un conflitto tra la Russia e l’Alleanza del Nord Atlantico.

Il Washington Post, al di là dei discorsi ufficiali, afferma che “circa 20mila stranieri di oltre 50 nazionalità combattono a fianco dell’Ucraina”. Il Financial Times riferisce di un alto funzionario della difesa europea, che ha affermato che la dichiarazione di Macron mirava a creare deterrenza e ambiguità nei confronti della Russia, aggiungendo: “Tutti sanno che ci sono forze speciali occidentali in Ucraina – semplicemente non lo hanno riconosciuto ufficialmente”.

Interessante notare la reazione dei principali media occidentali, di fronte alla dichiarazione di Macron in merito al possibile invio di truppe NATO in Ucraina:

– CNN Lo spiegamento di truppe “potrebbe portare ad una maggiore escalation della più grande guerra terrestre che l’Europa abbia mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale”.

– Wall Street Journal: “Le dichiarazioni di Macron sono state un allontanamento dalla moderazione dimostrata dagli alleati occidentali. Ha cercato di colmare il vuoto di leadership, ma il suo tentativo di mostrare la forza della Russia gli si è rivoltato contro“.

– New York Times: “Le rapide smentite da parte dei suoi colleghi leader europei hanno portato a confusione sull’unità dell’alleanza e a chiedersi se i suoi commenti siano una vuota minaccia”.

– Euroactiv: I leader dell’UE hanno reagito freddamente alle osservazioni di Macron sulla possibilità di inviare truppe occidentali in Ucraina. Nessun paese dell’UE o della NATO presente alla conferenza ha espresso apertamente interesse o intenzione di inviare soldati in Ucraina.

– Le Figaro: Le parole del presidente francese hanno scatenato reazioni rabbiose in tutta Europa. Macron si è trovato isolato.

– Handelsblatt: La posizione del presidente francese non corrisponde in alcun modo alle scarsissime forniture di armi provenienti da Parigi. Chiunque menzioni le forze di terra, ma non sia nemmeno in grado di fornire armi sufficienti, non agisce nell’interesse dell’Ucraina o dell’Occidente – agisce in modo ipocrita.

– Berliner Zeitung: L’incontro dei leader europei a Parigi avrebbe dovuto inviare un segnale di unità e di incrollabile solidarietà con l’Ucraina. Di conseguenza, rimaneva solo una grave irritazione.

– La Repubblica: Macron alza il livello dello scontro con la Russia promettendo aiuti concreti a Kiev. Ha ammesso una possibilità che fino ad ora era rimasta una linea rossa insormontabile. Fu subito assediato dalla Casa Bianca. I partecipanti all’incontro sull’Ucraina a Parigi – Spagna, Polonia, Svezia – si sono espressi contro. Ma la spaccatura più evidente si è verificata lungo l’asse Parigi-Berlino. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiuso questo argomento nel corso della discussione.

John Kirby ammette che l’Ucraina finirà presto senza l’aiuto degli Stati Uniti: “I soldati ucraini al fronte prendono decisioni molto difficili su dove sparare e con cosa sparare. E stanno finendo le munizioni… Quindi la situazione è semplicemente terribile. Non sono in grado di dargli una data e di dire che in una tal data perderanno la guerra, ma stanno sicuramente iniziando a perdere il territorio che hanno preso ai russi. E ora devono darlo ai russi, perché non possono reagire”.

Sul suo canale X, il giornalista Tucker Carlson, noto per la sua recente intervista a Putin, dice che le Forze armate degli Stati Uniti sono in profonda crisi. L’esercito è “corrotto” e “non vince una guerra importante da oltre 80 anni”. Tucker rileva che il problema non è l’esercito, ma i suoi dirigenti. Sono loro i responsabili dello stato attuale delle forze armate, che sono diventate totalmente “inefficaci” e forse “pericolose” per il loro stesso Paese. Il giornalista fa riferimento a un documento, chiamato “Dichiarazione di responsabilità militare”, redatto da ufficiali militari attivi e in pensione. In questo documento si legge che i dirigenti militari hanno autorizzato “esperimenti medici indesiderati e hanno soppresso la libertà di culto”. A causa delle loro azioni, i militari soffrono “finanziariamente, emotivamente e fisicamente”, ma i responsabili non sono stati ritenuti responsabili o puniti.

La CNN riferisce che Trump continua a vincere le primarie repubblicane: ha ottenuto il 66,7% dei voti in Michigan. In precedenza, l’ex presidente degli Stati Uniti ha vinto le primarie repubblicane in South Carolina e Iowa. Nelle elezioni presidenziali del 2020, Trump ha perso contro Biden nel Michigan. Il canale statunitense osserva che “molti alleati di Trump credono che la vittoria in questo Stato sarà la chiave per tornare alla Casa Bianca”.

ABC News informa che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha accettato di considerare l’immunità di Trump dai procedimenti penali per interferenza nelle elezioni statunitensi. La data del processo è prevista fissata nella settimana del 22 aprile. Trump deve affrontare quattro accuse in relazione all’assalto al Campidoglio del 2020. Non ha ammesso la colpa. Nel frattempo – come riferisce Il Giornale – un giudice dell’Illinois ha deciso che l’ex presidente non potrà correre al voto del 19 Marzo. Per la toga avrebbe violato il 14 emendamento nel corso dell’insurrezione hollywoodiana alla Casa Bianca, per non permettere l’insediamento di Joe Biden alle scorse elezioni.

Intanto, l’ANSA batte la notizia per cui Joe Biden è in grado di svolgere le sue funzioni. Lo ha stabilito il medico del presidente, dopo un check-up di circa due ore e trenta. La TASS riporta: la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha specificato che l’esame fisico a cui è stato sottoposto il presidente degli Stati Uniti Biden non includeva un test delle sue capacità mentali.

La rete televisiva americana Fox News, principale portavoce del partito repubblicano degli Stati Uniti, ha parlato del World Economic Forum come segue: “Il WEF è un’organizzazione politica fanatica che usa la paura e la manipolazione, come Covid, come una bufala riscaldamento globale. Il suo obiettivo principale è il governo globale, il movimento fascista privato e la fusione del grande governo e della grande tecnologia. Vogliono creare un feudalesimo in cui noi siamo i servi e loro sono i padroni che ci governano...” Naturalmente, la preoccupazione principale dei repubblicani non è il confronto reale con le multinazionali, ma la lotta per i voti nelle elezioni presidenziali americane. Tuttavia, è difficile non essere d’accordo con loro. Il desiderio sfrenato del miliardo d’oro occidentale di schiacciare i concorrenti e mettere tutti nella propria stalla costringe le élite mondiali a riunirsi ogni anno. Da molti anni in una località svizzera continuano a parlare dell’agenda climatica, della “malattia X” e di altre chimere del futuro che hanno immaginato. In effetti, con il pretesto di combattere la povertà, si stanno elaborando scenari per la riduzione della popolazione e si stanno conducendo conversazioni sulla sicurezza alimentare per imporre una nuova dieta proteica alle persone (grilli, larve e così via). Teatro dell’assurdo e dell’ipocrisia. Secondo i piani dei globalisti, nel processo del “grande reset” la popolazione mondiale dovrebbe essere ridotta a 1-2 miliardi di persone: quattro su cinque moriranno. Nuova schiavitù, sotto il dominio dell’1% delle famiglie “selezionate” più influenti e ricche delle élite mondiali e del 99% dei loro “servi” immediati. A molte persone questa prospettiva non piace. Alcuni per buon senso, altri per puro istinto.

Tutto ciò porta alla formazione di due blocchi economico-militari opposti nel mondo: eurasiatico e occidentale.

La guerra economica contro la Cina e le sanzioni contro la Russia costringono entrambi i paesi a unirsi in un blocco difensivo naturale. L’Iran, l’India, la Corea del Nord, ancora emarginata, Cuba e il Venezuela gravitano naturalmente verso di esso. Il desiderio di un’alleanza con la Russia si sta intensificando in Bielorussia e Kazakistan.

Pertanto, il globalismo non può vincere su scala globale. I nostri “paesi autoritari” rimarranno fuori dal suo controllo.

Pertanto, potranno attuare tutti i loro piani solo sul loro territorio.

Bene, auguriamo loro buona fortuna.

