Flash Mob di Pro Vita & Famiglia a Roma: Concepito, Sei Uno di Noi. Umano.

Ciao Marco,

C’è stato un tempo in cui il colore della pelle o il proprio credo religioso erano fonti di intollerabili discriminazioni. C’è stato un tempo in cui ad alcune persone è stato negato lo status di esseri umani, la loro dignità. Questi tempi sembrano lontani, sepolti nel passato, eppure proprio oggi, sotto gli occhi di tutti e nel silenzio generale, la stessa dignità di essere umano, gli stessi diritti sono negati ai bambini non ancora nati. Oggi, 1 marzo, giornata internazionale contro le discriminazioni, abbiamo deciso di rompere il silenzio dell’ipocrisia dando voce a chi non ha ancora una voce. Matteo, Marta, Davide, Ester, Sofia, Lorenzo e tanti altri ci hanno letteralmente “messo la faccia” scendendo in piazza a Roma con noi per mandare un messaggio chiaro e forte al Parlamento e all’Italia intera: NOI SIAMO ESSERI UMANI COME VOI, PERCHÉ CI DISCRIMINATE? Marco, nonostante la pioggia, posso dirti che il risultato è stato magnifico! Guarda con i tuoi stessi occhi cliccando sul video qui sotto:

Hai visto che meraviglia? Abbiamo ingigantito delle bellissime foto di bambini nel grembo materno per mostrare a tutti che no, non si tratta di un semplice grumo di cellule, ma di esseri umani unici e irripetibili, esseri umani come me, come te, come noi! Andrea, Marta, Giulia, Mirko e tanti altri hanno manifestato la propria umanità e unicità pubblicamente, chiedendo che vengano riconosciuti al più presto i loro diritti fondamentali, primo fra tutti il diritto alla vita!

Marco, fa sempre bene ripeterlo… siamo nel 2024 e la scienza parla chiaro: il concepito è un essere umano a tutti gli effetti, è uno di noi. Questa verità SCIENTIFICA non può essere più ignorata, soprattutto dalla politica.

Ti ricordo che il nostro recente sondaggio sull’umanità del concepito ha rivelato che il 64% degli italiani vuole il riconoscimento dei diritti del nascituro, proprio come ad ogni altro essere umano. Capito Marco? Non solo siamo la maggioranza, ma in Parlamento sono depositati 3 disegni di legge che propongono di riconoscere e tutelare giuridicamente il concepito. Si può fare, ma non senza di te! Marta, Marco, Maria, Giulia, tutti loro hanno bisogno di me, di te, di ognuno di noi per mettere fine alla più grande discriminazione contro esseri umani innocenti del nostro secolo. Puoi aiutarli con un gesto semplicissimo: firma e condividi la petizione per chiedere al Parlamento e al governo il riconoscimento giuridico dell’umanità del concepito Contro ogni tipo di discriminazione, gridiamolo ancora, e ancora, e ancora: IL CONCEPITO È UNO DI NOI… È SEMPLICEMENTE UMANO! In alto i cuori!