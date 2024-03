Il Sabotaggio del Nord Stream: c’è la Pista Britannica, dice un Ricercatore, Mortymer.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Nordic Times, che ringraziamo per la cortesia, Chi fosse interessato, e leggesse l’inglese, troverebbe altri elementi molto dettagliate interessanti a questo collegamento. Teniamo presente che l’attentato al Nord Stream ha capovolto il quadro dei rifornimenti energetici europei, facendo sì che il vecchio Continente (e noi con lui…) ci trovassimo a comprare gas dall’America, molto più costoso di quello russo. E intanto la Danimarca ha chiuso il caso sostenendo che non ci sono elementi sufficienti per aprire una procedura penale…Buona lettura e condivisione.

§§§

Mentre il governo svedese ha recentemente chiuso l’indagine sul più grande attacco terroristico a un’infrastruttura vitale nella storia dell’Europa, affermando che “non è stato identificato alcun sospetto”, un analista di dati e ricercatore indipendente noto come “Mortymer” ha condotto quella che potrebbe essere definita un’indagine approfondita su chi ha compiuto gli attacchi al Nord Stream il 26 settembre 2022.

Il ricercatore ha presentato una grande quantità di dati che contraddicono non solo la narrazione ufficiale secondo cui sono state la Russia o l’Ucraina, ma forse anche la teoria alternativa di Seymour Hersh, molto acclamata, secondo cui sono stati gli Stati Uniti a condurre l’esecuzione degli attentati insieme alla Norvegia. Secondo il ricercatore, un attento esame delle prove accumulate indica un profondo coinvolgimento di alcuni elementi all’interno del governo britannico.

Basandosi sulla raccolta di dati online piuttosto che su prove fisiche, Mortymer utilizza dei web crawler per raschiare, estrarre e analizzare praticamente qualsiasi informazione disponibile su Internet che sia o possa essere rilevante per gli attacchi a Nord Stream.

Il primo indizio: Un misterioso sottomarino

L’ipotesi iniziale di Mortymer era che dietro gli attacchi ci fosse l’Ucraina. Tuttavia, l’ipotesi è cambiata quando è venuto a conoscenza della visita di Alec Shelbrooke, allora Ministro di Stato per gli Approvvigionamenti della Difesa nel governo Truss, alla base navale HMNB Clyde a Gare Loch, Faslane, in Scozia.

Accompagnato da un giornalista al porto, Shelbrooke ha commentato la guerra in Ucraina, dicendo: “Questa è la nostra guerra come quella dell’Ucraina”, e ha spiegato il suo punto di vista sul ruolo della Gran Bretagna e della NATO nel conflitto.

Shelbrooke ha poi ispezionato un sottomarino in particolare, l’HMS Ambush (S120) della Royal Navy, che era tornato al porto una settimana prima – cioè una settimana dopo gli attacchi al Nord Stream del 26 settembre – e ha incontrato il capitano e l’equipaggio della nave.

Come si può vedere nella foto in evidenza, la parte superiore del sottomarino era vistosamente coperta da un telo, che secondo Mortymer copre una baia di Chalfont, che può ospitare mini-sottomarini ed è utilizzata dai sommozzatori per uscire e rientrare durante le missioni di immersione profonda. Il fatto che la baia sia coperta da un telo indica che potrebbe essere stata utilizzata di recente.

Mortymer rivela anche che Shelbrooke era nella catena di comando della Royal Navy e a capo della squadra DTXG della Royal Navy, un’unità specializzata dello Special Boat Service (SBS) dell’esercito britannico.

La squadra subacquea d’élite DTXG

Il DTXG, acronimo di Diving & Threat Exploitation Group, è un gruppo d’élite di “sommozzatori” della Royal Navy – uomini rana ed esperti di smaltimento di bombe subacquee. Il gruppo è stato creato solo all’inizio del 2022, pochi mesi prima degli attentati al Nord Stream, a seguito di una ristrutturazione e di un rebranding all’interno della Royal Navy che ha sostituito il Fleet Diving Squadron di vecchia data con il DTXG.

– Questa trasformazione, che avviene una volta ogni generazione, ha permesso ai Clearance Divers della Royal Navy di essere “i più agili, letali e tecnicamente avanzati che abbiano mai avuto”, commenta l’ufficiale in comando Sean Heaton a proposito della riorganizzazione.

Oltre a compiti relativamente meno drammatici, come “effettuare manutenzioni subacquee di emergenza su navi da guerra”, “occuparsi di esplosivi storici e di esplosivi improvvisati in tutto il Regno Unito” e “bonificare mine marine in tutto il mondo”, il gruppo è anche incaricato di “effettuare operazioni speciali discrete”.

– Riconosciamo e abbracciamo la tecnologia moderna e innovativa, come i veicoli subacquei autonomi e i veicoli a comando remoto (noti come AUV e ROV), per svolgere le operazioni e migliorare l’addestramento”, ha commentato Carl Thomas, sottufficiale capo della squadra per le operazioni speciali Alpha Squadron del DTXG, entusiasta del fatto che il gruppo “continua a evolversi e a stare al passo con i tempi”.

L’indagine sul DTXG è stata bloccata dal ministro della Difesa

Poco dopo la visita di Shelbrooke al porto, sono successe molte cose. Lui stesso è stato licenziato e Liz Truss è stata costretta a dimettersi da Primo Ministro britannico, diventando così il Primo Ministro con la carica più breve nella storia del Regno Unito. Curiosamente, anche il capo del porto è stato licenziato. Allo stesso tempo, la Russia accusò ufficialmente “specialisti navali britannici” di essere dietro gli attacchi, spingendo il Parlamento britannico a lanciare un’inchiesta per interrogare il DTXG, ma l’indagine fu presto bloccata da Ben Wallace, allora Segretario di Stato per la Difesa.

Incuriosito da queste sorprendenti coincidenze, ma diffidente nel trarre conclusioni affrettate, Mortymer ha iniziato una lenta, approfondita e vasta operazione di raccolta dati. Utilizzando la sua esperienza di raccolta dati, ha iniziato a raccogliere notizie, annunci, discussioni, immagini, video, menzioni di “Nord Stream”, “gas russo” e parole chiave simili, nonché varie politiche governative e documenti legali relativi ai gasdotti Nord Stream.

Dopo aver completato questo lavoro di base, che ha richiesto circa tre mesi e che, nota il ricercatore, è stato interamente legale e ha utilizzato solo fonti pubblicamente disponibili, ha analizzato la corrispondenza dei dati con le dichiarazioni rilasciate dai funzionari governativi di quelli che considerava i primi 12 Paesi sospettati degli attacchi, tra cui Russia, Ucraina, Norvegia, Stati Uniti e Regno Unito.

La teoria di Hersh “complementare ma non in contraddizione”

Per quanto riguarda l’acclamata teoria di Seymour Hersh, secondo cui gli Stati Uniti (insieme alla Norvegia) sarebbero stati gli autori degli attacchi, la posizione di Mortymer sembra essere che gli Stati Uniti, pur essendo a conoscenza dei piani per far esplodere l’oleodotto, alla fine si siano opposti e abbiano invece cercato di aiutare le forze tedesche a proteggere gli oleodotti dagli attacchi. In questo post, Mortymer avanza numerose argomentazioni sul perché la teoria di Hersh spesso non regge a un attento esame.

Ad esempio, trova “molto strana” l’idea che siano stati piazzati degli esplosivi durante l’esercitazione BALTOPS 22 della NATO, perché si basa su un “approccio di superficie” piuttosto che sull'”approccio sub-superficiale” che molte indagini ufficiali suggeriscono come più probabile.

In un altro post, Mortymer scrive che “la storia e i dati di Hersh possono essere complementari, ma non contraddittori” rispetto alle sue scoperte e conclusioni.

Un’intersezione notevole tra le teorie di Hersh e Mortymer è il “Corso congiunto di investigazione post-esplosivo marittimo” che si è svolto alla fine di gennaio 2022 presso la Naval Air Station Key West, Florida, USA. Durante il corso, il DTXG di Alec Shelbrooke ha collaborato con la sezione C-IED (Counter-Improvised Explosive Device) dell’FBI e con tre squadre EOD (Explosive Ordnance Disposal) della Marina degli Stati Uniti per “ampliare e sviluppare le loro tecniche di investigazione marittima post-esplosivo attraverso sette giorni di lezioni in aula, immersioni e analisi di casi strategici”. In altre parole, un corso di medicina legale subacquea post-esplosivo.

Gli aspetti pratici del corso prevedevano che i partecipanti prendessero parte a simulazioni di eventi subacquei post-esplosione, raccogliendo prove da analizzare in una struttura forense mobile. Gli aspetti teorici del corso hanno comportato la partecipazione a vari workshop, come quello tenuto dall’ufficiale comandante della Royal Navy DTXG, il comandante Sean Heaton.

Egli spiega che un’indagine forense non coinvolge solo aspetti tecnici, ma anche tecniche tipicamente associate a qualsiasi scena del crimine, come la raccolta di prove, l’interrogatorio di testimoni e la formulazione di deduzioni logiche su chi e cosa sia responsabile degli attacchi.

Truss: “Stiamo tagliando l’energia e i gasdotti tossici”.

Anche se nulla di tutto ciò costituisce una “prova” simile a una “pistola fumante”, Mortymer sembra sicuro che l’ipotesi che il Regno Unito, o più specificamente elementi del governo Truss, siano dietro gli attacchi a Nord Stream sia quella che meglio si adatta ai dati disponibili. Di rilievo in questo contesto sono le dichiarazioni rilasciate da Liz Truss all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 settembre 2022, appena cinque giorni prima degli attacchi.

– Stiamo tagliando l’energia e gli oleodotti tossici dei regimi autoritari e stiamo rafforzando la nostra resilienza energetica. Ci assicureremo di non poter essere costretti o danneggiati dalle azioni sconsiderate di attori canaglia all’estero.

Dopo aver partecipato a un incontro con l’amministrazione Biden il giorno successivo, Truss si è inaspettatamente nascosta, per poi riemergere tre giorni dopo gli attacchi al Nord Stream.

Lo stesso giorno, secondo Mortymer, il Regno Unito è diventato un esportatore netto di energia per la prima volta in 44 anni.

