Draghi, le Armi, l’Ucraina: le Sette Promesse. Per non Dimenticare le Bugie di Ieri e di Oggi. Pro Memoria.

… La prima … più armi italiane, meno morti ucraini

… È accaduto esattamente il contrario

… previsto, ma … era “putinismo”

… La seconda … l’invio di armi italiane avrebbe avvicinato la pace

… È accaduto esattamente il contrario … al punto che oggi si teme uno scontro nucleare

… previsto, ma era “putinismo”

… La terza … le sanzioni avrebbero mandato la Russia in bancarotta

…È accaduto esattamente il contrario

… Il PIL della Russia è cresciuto

… Germania e UE sono andate in recessione

… previsto, ma era “putinismo”

… La quarta … il prolungamento della guerra avrebbe provocato il crollo dell’industria militare della Russia

… È accaduto esattamente il contrario

… detto … ma era “putinismo”

… La quinta … le sanzioni avrebbero azzerato i consensi di Putin in procinto di essere rovesciato

… È accaduto esattamente il contrario

… La Nato ha spinto i russi a compattarsi intorno a Putin dilagante nei consensi

… previsto, ma era “putinismo”

… La sesta … l’invio di armi avrebbe consentito all’Ucraina di spazzare via la Russia con una controffensiva strabiliante

… È accaduto esattamente il contrario

… I russi hanno falcidiato gli ucraini

… previsto, ma era “putinismo”

… La settima … l’Occidente avrebbe ottenuto l’isolamento della Russia

… È accaduto esattamente il contrario

… è sempre più integrata nel sistema internazionale con amici potentissimi

… previsto, ma era “putinismo”

… Tuttavia, il 99% della stampa italiana e delle trasmissioni radiofoniche e televisive non lo dice

… svolge … la funzione di diffondere la propaganda nelle case degli italiani

… Alla luce dell’evidenza … in che senso e in quale ambito Draghi sarebbe il “migliore”, al punto che molti leader di partito continuano a indicarlo come una risorsa per il futuro dell’Italia

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35