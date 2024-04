Eh no, Santità. Il Corpo del Papa non Appartiene al Papa. Aurelio Porfiri.

Sono abbastanza sicuro che il vostro parroco si sarà profuso in lodi sperticate dopo aver ascoltato quanto detto dal Papa riguardo al suo funerale, una cerimonia più semplice in cui non sarà esposto il corpo del Pontefice su un catafalco.

Sappiamo che Papa Francesco è persona dalle abitudini austere, ma credo ci siano alcuni punti su cui si deve ragionare.

È ovvio che il Papa, come ogni persona privata, può prendere decisioni in merito alla sua salute e al suo corpo. Ma il corpo del Papa non è solo il corpo di Jorge Mario Bergoglio, ma per i fedeli rappresenta ed è quello del successore di Pietro e come tale appartiene a tutta la Chiesa.

Il mostrare il corpo del Pontefice dopo la sua morte non è un atto in cui si venera la persona privata, ma si prega per quello che quella persona ha rappresentato.

Io non sono mai stato d’accordo su questa sorta di ‘privatizzazione” del Papato, il Papa non è solo una persona ma è anche un simbolo e come tale non deve far problema se ci sono alcuni elementi che fanno parte della sua dignità di Supremo Pastore, come un certo vestito, un appartamento di rappresentanza, una automobile appropriata.

A me non interessa il Papa “che è uno di noi”, il Papa deve fare il Papa, sempre ovviamente mantenendo la giusta moderazione. Io non penso che ci siano persone che hanno problema se il presidente della Repubblica Italiana vive al Quirinale, quello americano alla Casa Bianca è quello francese all’Eliseo. Non è tanto la persona privata che vive lì, ma il ruolo che quella persona rappresenta.

Io penso non sia fuori luogo ricordare queste parole di Gesù a Pietro: “quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi”.

Io credo che il Papa più efficace sia quello che si abbandona al ruolo, piuttosto che piegare il ruolo alla persona.