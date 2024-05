Come il Colosso Multinazionale dell’Aborto, Planned Parenthood, Fa Profitti Sopprimendo Esseri Umani. Mercator.net.

Tra le statistiche fornite come prova della portata globale di Planned Parenthood ci sono “28.000 persone hanno ricevuto formazione sulla salute e sui diritti sessuali e riproduttivi”, “112 politiche vinte in 8 paesi” e “500.000 servizi di salute sessuale e riproduttiva forniti dai partner”.

In altre parole, gli americani stanno pagando per abortire bambini di razza bruna all’estero e per reclutare e indottrinare attivisti locali pro-aborto in tutto il Sud del mondo.

Sfruttare i poveri

Scrivendo per The Washington Stand , i sostenitori della vita Arielle Del Turco e Mary Szoch forniscono ulteriori dettagli sull’imperialismo dell’aborto del titano esentasse:

In particolare, il 90% degli sforzi globali di Planned Parenthood si concentra su paesi in cui i bambini non ancora nati godono di una forte protezione legale dall’aborto… In un esempio, Planned Parenthood ha lavorato per eliminare le protezioni complete per i non nati in Messico. Il gigante dell’aborto ha affermato che, grazie ai suoi sforzi, i bambini non ancora nati a Quintana Roo possono ora essere uccisi attraverso l’aborto fino alla 12a settimana di gestazione.

Continuano:

Questo è un perfetto esempio di colonialismo ideologico. È un abuso che un’organizzazione potente e ben finanziata come Planned Parenthood entri in paesi poveri e vulnerabili con bisogni legittimi e lavori coercitivamente per smantellare le protezioni pro-vita invece di offrire un aiuto pratico.

E purtroppo i paesi target di Planned Parenthood sono luoghi in cui le donne hanno effettivamente bisogno di una reale assistenza sanitaria. Secondo l’ONU, i miglioramenti nella mortalità materna sono rimasti stagnanti in America Latina e nei Caraibi, e il 70% di tutte le morti materne si verifica nell’Africa sub-sahariana.

Né questi sforzi sono un tentativo di umanitarismo, ben intenzionato ma fuorviato. Come spiegano Del Turco e Szoch, Planned Parenthood ha un puro scopo di profitto:

Sono fornitori diretti di servizi, il che significa che possono guadagnare denaro dagli aborti che avvengono quando le politiche pro-vita vengono invertite. Quando Planned Parenthood riporta 112 vittorie politiche, si tratta di 112 posti in cui possono raccogliere più soldi. Planned Parenthood può dipingere i suoi sforzi come un lavoro umanitario benevolo, ma non commettere errori: questo è un business, mortale, che non dovrebbe essere esportato all’estero.

Molto più utili per i paesi target di Planned Parenthood sarebbero il miglioramento dei servizi igienico-sanitari, l’acqua pulita, il cibo e l’assistenza sanitaria reale. Come scrivono i due, “la gravidanza non è una malattia e l’aborto non è una cura”.

Dato che un recente sondaggio ha rilevato che due terzi degli americani sono contrari o fortemente contrari all’uso dei soldi dei contribuenti per gli aborti all’estero, non dovrebbe essere difficile vedere questi sforzi banditi dal Congresso – in attesa dell’esito delle elezioni di novembre, ovviamente…

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35