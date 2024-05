Il New York Times Ammette i Danni da Siero anti-Covid, Ignorati. Meglio Tardi che Mai…The Defender.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Defender, che ringraziamo per la cortesia, in attesa di leggere articoli analoghi su Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica & altri LorServi di LorPadroni. Buona lettura e diffusione.

§§§

Il New York Times ha riferito oggi che esistono danni da vaccino COVID-19 e che le persone ferite da vaccino sono state ignorate. Tali risultati sono il risultato di un’indagine durata un anno sulla questione, afferma il giornale.

Dopo anni passati a etichettare commenti, articoli e persino domande dei motori di ricerca sui danni da vaccino come disinformazione, teoria del complotto e “estrema destra”, criticando duramente le società di social media per aver consentito storie di danni da vaccino sulle loro piattaforme e persino ridicolizzando una famiglia i cui figli sono morti a causa del vaccino, il Times ha ammesso che “migliaia” potrebbero essere state ferite dai vaccini COVID-19.

Sotto il titolo: “Migliaia credono che i vaccini anti-Covid li abbiano danneggiati. Qualcuno sta ascoltando?” La giornalista del Times Apoorva Mandavilli ha riferito che le lesioni non sono inaspettate perché “tutti i vaccini hanno almeno effetti collaterali occasionali”.

L’articolo presentava diverse persone ferite dal vaccino, che riferivano dei loro problemi medici e dell’“incredulità e ambivalenza” incontrate da parte dei medici e dei media.

Il Times ha anche pubblicato due commenti relativi all’articolo investigativo. Uno, di Mandavilli, riassumeva i punti chiave dell’indagine e l’altro, di David Leonhardt per “The Morning Newsletter”, rassicurava i lettori sulla sicurezza dei vaccini e minimizzava i danni.

La copertura del Times è “meglio tardi che mai”, ha detto al Defender Mary Holland, CEO di Children’s Health Defense (CHD). “I media mainstream, incluso il New York Times, stanno finalmente – con tre anni e mezzo di ritardo – riconoscendo il danno devastante derivante dai vaccini COVID”, ha detto.

“La loro unica redenzione sarà quella di affrontare seriamente la questione ora e cercare di ritenere responsabili coloro che hanno consapevolmente spinto prodotti sperimentali straordinariamente pericolosi all’intera comunità globale”, ha detto Holland.

L’articolo includeva interviste con medici, infermieri e ricercatori feriti da vaccino, come il dottor Gregory Polonia, redattore capo di Vaccine, che ha affermato di non riuscire a convincere i suoi colleghi a indagare sulla sua ferita.

Raccontava anche la storia di Michelle Zimmerman, Ph.D., una neuroscienziata che ha subito danni cerebrali a causa del vaccino.

Akiko Iwasaki, Ph.D., ricercatore di vaccini presso l’Università di Yale, ha detto al Times che le persone con lesioni post-vaccinazione sono “semplicemente ignorate, respinte e deluse”.

La dottoressa Janet Woodcock, ex direttrice del Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, ha detto al Times di ritenere che alcuni dei feriti da vaccino abbiano effettivamente sperimentato effetti “gravi” e “lifechanging” oltre quelli ufficialmente riconosciuti dalle agenzie federali.

“Sono delusa da me stessa”, ha aggiunto. “Ho fatto molte cose di cui mi sento molto bene, ma questa è una delle poche cose che sento di non aver portato a casa.”

L’articolo citava anche altri funzionari della sanità pubblica senza nome che affermavano che gli effetti collaterali – tinnito, sindrome da tachicardia ortostatica posturale, paralisi di Bell e altri descritti nell’articolo non erano il risultato del vaccino. E ha suggerito che almeno una delle lesioni profilate probabilmente proveniva da un lotto di vaccino “contaminato”.

Le agenzie federali potrebbero non identificare tutti i problemi di sicurezza associati a un vaccino attraverso la loro sorveglianza, ammette l’articolo.

Ha inoltre discusso delle sfide affrontate dalle persone che cercano un risarcimento attraverso il Programma federale di compensazione degli infortuni contro le contromisure, che ha risarcito solo 12 persone per le lesioni da vaccino COVID-19 dall’inizio della pandemia.

L’articolo e i pezzi di accompagnamento ribadivano i punti di discussione tradizionali del vaccino COVID-19 secondo cui tali lesioni erano rare – probabilmente solo tra migliaia di persone – e che i benefici della vaccinazione superano i rischi “per la maggior parte delle persone”.

I dati VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) mostrano che tra il 14 dicembre 2020 e il 26 aprile 2024 sono state inviate 1.637.441 segnalazioni di eventi avversi a seguito dei vaccini COVID-19. I dati includono un totale di 37.061 segnalazioni di decessi.

Spostare la “finestra di Overton”?

Gli articoli fanno parte di un cambiamento nella copertura mediatica mainstream che ha iniziato a riconoscere alcuni limiti alla narrativa sul COVID-19 che ha dominato i media mainstream dall’inizio della pandemia.

Il dottor Pierre Kory, che ha pubblicato recenti editoriali sui principali organi di stampa, ha dichiarato questa settimana nel podcast “The Defender In-Depth” che secondo lui la “finestra di Overton” si sta spostando perché gli infortuni e le morti a seguito della vaccinazione sono diventati così diffusi che i media mainstream non possono più ignorarli.

Kory ha pubblicato editoriali su USA Today, Newsweek, The Hill, TrialSite News e The Washington Times, ha affermato, cercando di “portare avanti una discussione di cautela su questi vaccini [COVID-19]”.

“Abbiamo dovuto stare molto attenti [quando] ci siamo avvicinati ai principali organi di stampa per cercare di generare questa discussione”, ha detto Kory.

Brianne Dressen, che è stata danneggiata dal vaccino AstraZeneca COVID-19 durante una sperimentazione clinica, ha detto a The Defender di non essere sorpresa dal fatto che il Times abbia sottolineato il presunto successo del programma vaccinale in un articolo sulle lesioni da vaccino.

“Alcuni organi di informazione mainstream stanno iniziando a dare una sbirciatina dietro le quinte, anche se ciò avviene attraverso un meticoloso processo di redattori e avvocati per verificare ogni singola parola del testo”, ha detto. “Ovviamente non possono scrivere di infortuni senza salutare il grande successo del programma di vaccinazione contro il Covid”.

Dressen, fondatrice di React19, un’organizzazione no-profit che difende le vittime di danni da vaccino, ha affermato che l’articolo era più onesto di quanto si aspettasse, aggiungendo che:

“La triste realtà è che questi sono i pezzi più difficili da stampare per questi giornalisti. Per ogni pezzo mainstream, ci sono dozzine di altri articoli che non arrivano mai alla stampa. Per molti di questi articoli, i danneggiati trascorrono anni lavorando con i giornalisti.

“Si tratta di un processo scrupoloso ma necessario se vogliamo convincere la maggioranza del Paese a parlarne. I feriti che finiscono in questi articoli sono piuttosto coraggiosi. Non sanno come verranno distorti o distorti questi articoli. Danneggerà la comunità dei feriti? O aiutare la comunità dei feriti? È impossibile saperlo.

“È perché non fa notizia? Certamente no”.

“Ora è il momento che i feriti si rivolgano ai notiziari locali e nazionali. Ora è il momento di parlare ad alta voce e con forza: siamo reali, abbiamo bisogno di riconoscimento, abbiamo bisogno di una compensazione”.

Il Times fa alcune concessioni, ma perpetua false narrazioni, dicono i ricercatori

L’articolo di Leonhardt afferma che l’argomento del danno da vaccino è “scomodo” da leggere e scrivere perché “alimenta false storie sui vaccini COVID a cui molti americani sono arrivati ​​a credere”.

Ha citato Robert F. Kennedy Jr., candidato presidenziale indipendente e presidente del CHD in congedo come fonte primaria di questa “disinformazione”, la cui portata è “sconcertante” ha scritto, citando il dottor Joshua Sharfstein della Johns Hopkins University.

Per evitare qualsiasi interpretazione errata dell’articolo – che ha incoraggiato i lettori a consultare – ha chiarito il punto in una dichiarazione riepilogativa:

“Secondo una voluminosa quantità di dati e studi scientifici provenienti da tutto il mondo, i benefici dei vaccini anti-Covid hanno superato di gran lunga gli svantaggi. Secondo gli studi, solo negli Stati Uniti i vaccini hanno salvato almeno diverse centinaia di migliaia di vite e forse più di un milione.

“I tassi di morte, ricovero ospedaliero e malattie gravi sono stati tutti molto più alti tra i non vaccinati rispetto ai vaccinati”.

Ha aggiunto: “Non solo i benefici dei vaccini sono enormi, ma il vero bilancio degli effetti collaterali potrebbe essere inferiore a quello percepito”, perché le persone soffrono continuamente di “disturbi misteriosi” e potrebbero associarli erroneamente al vaccino. .

La scienziata dei dati e ricercatrice di immunologia Jessica Rose, Ph.D., non è d’accordo.

Ha detto a The Defender che nella sua ricerca non è stata in grado di individuare alcun caso o studio pubblicato che sosteneva l’affermazione che i prodotti iniettabili COVID-19 hanno salvato vite umane “in cui non siano coinvolti conflitti di interessi”,.

Il ricercatore sulla mortalità per tutte le cause Denis Rancourt, Ph.D., ha dichiarato a The Defender: “Le affermazioni secondo cui i vaccini hanno salvato vite umane sono esagerazioni vaste e infondate, fantasie modellanti”, come ha dimostrato la sua ricerca.

Rose ha aggiunto che l’affermazione secondo cui i tassi di morte, ricovero in ospedale e malattie gravi erano più alti tra i non vaccinati – che Leonhardt ha presentato senza alcuna citazione – è falsa.

Ha anche affermato che l’ammissione del Times dei danni associati ai prodotti iniettabili COVID-19 dopo anni di lancio obbligatorio, “è una chiara indicazione di quanto sia grave, a mio avviso, il problema delle lesioni da iniezione nel contesto di questi prodotti. ”

Lei ha aggiunto:

“Chiunque abbia esaminato un database di farmacovigilanza può vedere immediatamente che vi è una segnalazione sproporzionata di ricoveri ospedalieri, malattie gravi e decessi, se si confrontano i prodotti COVID-19 con tutti i vaccini combinati, risalenti a 30 anni fa (nel caso del VAERS).

“Questo modello si riscontra anche nel database EudraVigilance. È assolutamente evidente che milioni di persone soffrono a causa dei prodotti iniettabili COVID-19.

“Anche se non si analizzano i database di farmacovigilanza per avere un quadro chiaro delle ‘anomalie’, è sufficiente ascoltare ciò che dice la gente.”

Molti dei commenti nella sezione commenti dell’articolo provengono da persone che condividono le proprie lesioni da vaccino.

M. Nathaniel Mead, ricercatore sulla salute pubblica e autore principale del documento “Lessons Learned” che riassume i problemi con le iniezioni di COVID-19, ha dichiarato a The Defender che, sebbene l’articolo abbia fatto “un buon lavoro commentando il lato umano della malattia da COVID-19 danni derivanti dal vaccino”, l’IT era “fortemente sbilanciato a favore degli iniettabili di mRNA modificato per il COVID-19”.

“Le fonti citate nell’articolo per le affermazioni di milioni di morti e ricoveri evitati sono solo rapporti di siti web del governo, non fonti primarie di validi studi sottoposti a revisione paritaria”, ha affermato. “Quando una volta si stimava che pubblicazioni come il Times nascondessero completamente ciò che la scienza pubblicata aveva dimostrato, si continua a perpetuare la disinformazione su vasta scala”.

Mead ha aggiunto:

“L’autore sottolinea le sfide poste dalla mancanza di un archivio centralizzato per i destinatari del vaccino e le cartelle cliniche, ma poi fa ripetutamente eco alle affermazioni ufficiali secondo cui le reazioni avverse sono estremamente rare e sottolinea i milioni di vite presumibilmente salvate dalle iniezioni.

“Paradossalmente, queste affermazioni sembrano basarsi su database che, secondo l’affermazione iniziale di Mandavilli, non esistono per monitorare i danni da vaccino”.

Ha aggiunto che l’articolo “evita completamente le questioni critiche del cancro, delle malattie autoimmuni, della disfunzione immunitaria e dell’eccesso di morti, omettendo opportunamente di menzionare le varie analisi pertinenti”.

“Il pubblico merita di conoscere i veri danni causati da questi farmaci genetici che vengono chiamati vaccini”, ha affermato.

Il senatore Ron Johnson (R-Wis.) ha twittato che l’articolo è un “ritrovo limitato”. E che i danni da vaccino “sono reali e impossibili da nascondere”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: danni da vaccino, KENNEDY, new york times, nyt



Categoria: Generale