Chirurgo 50nne di Gaza Muore in Prigione Israeliana. Accuse di Torture e Abusi Durante la Detenzione.

Un eminente chirurgo di Gaza è morto in una prigione israeliana dopo essere stato detenuto per più di quattro mesi, secondo gruppi di prigionieri palestinesi, che hanno denunciato la sua morte come parte di un “bersaglio sistematico” contro gli operatori sanitari.

Il dottor Adnan Al-Bursh, primario di ortopedia presso l’ospedale Al-Shifa di Gaza City, è stato dichiarato morto dalle autorità carcerarie israeliane nella prigione di Ofer, nella Cisgiordania occupata, il 19 aprile, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata giovedì dalla Società dei Prigionieri Palestinesi e dalla Commissione per gli affari dei detenuti.

Al-Bursh è stato arrestato insieme ad altri dieci operatori sanitari a dicembre durante l’invasione militare israeliana di terra del campo profughi di Jabalya, secondo quanto riportato in precedenza dalla CNN. Secondo la dichiarazione, è stato portato via mentre curava i pazienti dell’ospedale Al-Awda.

Il suo corpo non è stato ancora rilasciato dalle autorità israeliane.

Le associazioni dei prigionieri hanno incolpato Israele per la sua morte, affermando che era parte di un “processo sistematico di targeting contro i medici e il sistema sanitario a Gaza”, secondo la dichiarazione.

La CNN ha contattato le Forze di Difesa Israeliane (IDF) per un commento.

Il medico palestinese “amava la vita”

La morte del cinquantenne è stata “una notizia straziante per tutti, per la sua famiglia, per il personale medico dell’ospedale Al-Shifa e per i pazienti del dottor Adnan”, ha affermato il direttore dell’ospedale Al-Shifa, dottor Marwan Abu Saada. , ha detto alla CNN.

“Questa è l’ultima cosa che ci aspettavamo, ed è difficile per l’animo umano sopportare questa notizia”, ​​ha detto. “Il dott. Adnan amava la vita, era allegro ed era amato da tutti”.

Il nipote di Al-Bursh, Mohammad Al-Bursh, ha detto alla CNN in un’intervista telefonica di aver appreso della morte di suo zio intorno alle 13 di giovedì dalla Società dei Prigionieri Palestinesi.

“Non sapevo come dirlo a sua moglie e a mio padre. Notizie come queste sono difficili da accettare… Siamo scioccati, più di quanto si possa immaginare. Stiamo soffrendo”, ha detto.

Il più giovane di nove fratelli, il dottor Al-Bursh non era solo un medico, era anche un consigliere sportivo per la squadra nazionale di calcio palestinese, ha detto suo nipote.

Ha detto alla CNN che suo zio lavorava senza sosta durante il culmine della guerra a Gaza, prendendosi solo un’ora al mattino per fare jogging e fare sport sulla spiaggia.

“Dal 10 ottobre 2023, ha trascorso ogni momento che ha avuto all’ospedale Al-Shifa. Non ha nemmeno visto sua moglie fino a probabilmente due settimane dopo”, ha detto Mohammed.

Durante la prima incursione israeliana nell’ospedale di Al-Shifa, Mohammad ha detto alla CNN che i soldati israeliani avevano detto allo staff medico, compreso il dottor Al-Bursh, che avrebbero potuto lasciare l’ospedale e andare a sud, altrimenti sarebbero stati arrestati.

Ha eseguito gli ordini ed è andato temporaneamente a sud, per poi ritornare nel nord di Gaza quando ha ritenuto che le strade fossero sicure, ha detto Mohammad. Il dottor Al-Bursh finì per spostarsi da un ospedale di Gaza all’altro, rimanendo sempre vittima delle incursioni israeliane.

Secondo Mohammad, il dottor Al-Bursh aveva la possibilità di fuggire e rifugiarsi nel rifugio di Jabalya, ma era determinato a continuare a lavorare. Fino a quando non fu arrestato dai soldati israeliani il 14 dicembre dello scorso anno.

Mohammad ha detto di aver cercato di ottenere informazioni sull’arresto di suo zio dalle autorità e dagli avvocati, ma è stato tenuto all’oscuro.

Accuse di abusi fisici e psicologici

Proprio come Mohammad, Abu Saada ha detto di aver precedentemente chiesto alle autorità israeliane informazioni sulla detenzione di Al-Bursh ma di “non aver ricevuto alcuna notizia”. Ad Abu Saada è stato detto che uno dei compagni di prigionia di Al-Bursh – che nel frattempo era stato rilasciato – aveva detto che il chirurgo era stato torturato ed era stato ucciso.

La CNN non può verificare in modo indipendente l’affermazione secondo cui Al-Bursh è stato torturato durante la detenzione. Tuttavia, le testimonianze di decine di palestinesi rilasciati da Israele nei mesi scorsi hanno denunciato il diffuso ricorso ad abusi fisici e psicologici nei confronti delle persone detenute da Israele durante la guerra a Gaza.

L’IDF ha precedentemente affermato che tratta tutti i detenuti in conformità con il diritto internazionale.

Un rapporto inedito redatto dalle Nazioni Unite e ottenuto dalla CNN descrive percosse, privazione del sonno, abusi sessuali e minacce di violenza sessuale contro uomini e donne detenuti dall’esercito israeliano.

Giovedì scorso, Israele ha rilasciato decine di detenuti di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, nel sud di Israele.

Perseguitati dalla morte dei loro colleghi: i giornalisti che rischiano la vita per riferire su Gaza

Il rilascio includeva la restituzione del corpo di Ismail Khadr, un palestinese di Gaza, anch’egli recentemente morto sotto custodia israeliana, hanno affermato le associazioni dei prigionieri nella dichiarazione congiunta. Il numero totale dei detenuti palestinesi morti sotto custodia israeliana dal 7 ottobre è salito a 18, si legge nella nota.

Israele ha lanciato la sua offensiva militare a Gaza dopo gli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre, quando i militanti hanno ucciso più di 1.200 persone nel sud di Israele e ne hanno preso in ostaggio più di 200. La risposta militare di Israele da allora ha scatenato una catastrofe umanitaria a Gaza che ha infiammato l’opinione pubblica a livello globale.

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, i sette mesi di bombardamento di Gaza hanno ucciso più di 34.600 persone. Secondo una scala utilizzata dalle agenzie delle Nazioni Unite, metà dei 2,2 milioni di abitanti di Gaza sono sull’orlo della fame e una carestia provocata dall’uomo è imminente. Aumentano inoltre le preoccupazioni per una prevista operazione militare israeliana a Rafah, nel sud di Gaza, che spinge a rinnovate richieste di cessate il fuoco.

Ci sono state feroci critiche alle azioni di Israele dentro e intorno agli ospedali di Gaza, mentre gruppi medici e ONG avvertono che il sistema sanitario nel territorio è sull’orlo del collasso.

Israele ha difeso le sue incursioni nelle strutture mediche di Gaza, sostenendo che i combattenti di Hamas utilizzavano gli ospedali per condurre attività militari attraverso una rete di tunnel sotterranei. Hamas e il personale medico di vari ospedali di Gaza negano le accuse, e Israele ha subito notevoli pressioni internazionali per dimostrare le sue affermazioni.

Il dottor Al-Bursh lascia i suoi cinque figli, il più giovane dei quali ha tre anni, che non vedevano il padre da quasi cinque mesi.

“Ieri sono entrato nella casa in lutto e ho visto due dei suoi figli che saltavano qua e là aspettandosi di vedere il loro padre. Non sapevano che era stato martire”, ha detto suo nipote alla CNN, lottando per trattenere le lacrime.

L’ultimo post pubblicato dal dottor Al-Bursh su X era un’immagine cartoon di lui che indossava il suo camice nel mezzo della distruzione di Gaza, con una nota in arabo che diceva: “Moriamo in piedi e non in ginocchio… Tutto ciò che rimane nella valle sono le sue pietre, e noi siamo le sue pietre”.

