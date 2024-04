Investigatore Biblico. La Chiesa Ha Bisogno di Essere Rinnovata dalle Fondamenta. Non Ha più Credibilità.

Sarà una deformazione professionale. Ma essendo uno studioso della Bibbia talvolta mi trovo a confrontare la Parola di Dio con la Chiesa di oggi. Probabilmente non dico nulla di nuovo. Ma devo confessarvi che trovo delle serie incongruenze. E sto cominciando a mettermi qualche problema. Non parlo solo delle diverse correnti di pensiero, a quelle ormai ci siamo abituati. Ma parlo proprio di alcune “istituzioni” della Chiesa Cattolica che sono in netto contrasto con il Vangelo.

Facciamo qualche esempio.

Gesù Cristo ha mai parlato in qualche modo nel Vangelo della istituzione di uno Stato Vaticano, o di qualsivoglia Stato Ecclesiastico? Può essere che sia sfuggito a me, ma fino ad ora non ho trovato alcun versetto vetero o neo testamentario riferito ad un ipotetico Vaticano.

Ammesso e non concesso che il Vaticano sia nato con buone intenzioni. Ad oggi, questa istituzione che senso ha? Rispecchia la limpidezza del Vangelo? Rispecchia il messaggio genuino di Gesù Cristo? Per farla breve: il Vaticano è una istituzione che dà al mondo credibilità? E’ coerente con quelle Parole di Gesù che ci ricordano: “non prendete borsa, né bisaccia, né denaro, né sandali, ne due tuniche” ecc.. (Lc 10,4).

E a proposito di denaro e di bisaccia. Qualcuno di voi mi sa indicare dove nel Vangelo Gesù Cristo ha mai parlato di banche? Magari è sfuggito a me. Ma io nella Scrittura non ho mai trovato un versetto che potesse avvicinarsi neanche lontanamente all’invito di fondare una Banca per la Chiesa. Eppure esiste. E penso che ciascun lettore abbia chiaro cosa sia stato e cosa sia oggi lo IOR. Vi risparmio i passati storici.

Lo stipendio ai preti. So che qui tocco un tasto dolentissimo. E che probabilmente mi prenderò una marea di insulti. Ma Gesù non ha mai neppure accennato nell’Ultima Cena (e in nessun altro posto credo) che i preti avrebbero dovuto avere uno stipendio. Perché vedete, in fondo lo “stipendio” del prete, benché sia ai minimi termini, è sempre una sicurezza. Diciamocelo chiaro: quanti sono entrati in seminario per avere un “futuro” assicurato? Per fare i mestieranti ecclesiastici? Ne è pieno il mondo.

Se Gesù Cristo ha detto ai Suoi discepoli che si poteva vivere di Provvidenza, perché l’operaio ha diritto al suo nutrimento, non era sufficiente? Forse non crediamo più alla Provvidenza? Forse è così.

Personalmente ho rinunciato da tempo allo stipendio. E posso dirvi che Dio e la Madonna hanno sempre Provveduto in tutto e per tutto. E so che provvederanno sempre.

Andiamo avanti.

Gesù Cristo ha mai parlato di Cardinali? Credo non vi sia traccia né nel Vangelo tanto meno nelle Lettere di San Paolo di San Pietro San Giovanni ecc…

Credo tutti sappiano che i Cardinali fanno promessa di difendere il Vangelo fino al martirio. Vi sembra che i Cardinali che oggi ha in seno la Chiesa Cattolica siano tutti pronti a difendere il Vangelo fino alla morte?

Magari possono morire per difendere la poltrona, la carica, lo stipendio. Ma non credo che tutti i Cardinali oggi siano disposti a morire per il Vangelo.

Uni dei più coerenti oggi è il Cardinale Zen. Penso di non conoscerne altri.

Sarò curioso di vedere la reazione di qualche canonico di Santa Maria Maggiore dopo questo provvedimento del Papa (Papa Francesco, giro di vite sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, stop agli affitti agevolati per i parenti dei canonici (corriereadriatico.it)).

Agevolazioni, accozzi, privilegi, caste, calci in culo, stipendi, banche, stati vaticani, appartamenti di lusso, pedofilia, aerei privati, cardinali, potere, auto di lusso, guardie svizzere, gendarmerie, acquisto di appartamenti, affari, investimenti, 8 per mille…

E poi ci chiediamo perché la Chiesa è in crisi?

Dobbiamo prima chiederci: ma oggi la Chiesa è CREDIBILE?

So che questa riflessione può sembrare più un manifesto anarchico che un invito a meditare. Ma penso che fino a quando la Chiesa Cattolica non recupererà le sue origini (il Vangelo) potrà andare solo peggio.

Perché oggi il mondo ha bisogno di una Chiesa che sia credibile. Di un annuncio genuino. Di predicatori veri. Di testimoni.

Il clero si è appropriato del messaggio di Gesù Cristo per farne l’esatto contrario. E hanno educato generazioni a tutto ciò. Proprio come ha detto Gesù nel Vangelo: “Guai a voi scribi e farisei ipocriti che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e ottenutolo, lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi” (Mt 23,15).

Prima di parlare di tradizionalismo, modernismo, apocalissi, apparizioni, messaggi privati, teologie varie, tesi e ipotesi: parliamo e confrontiamoci sulla credibilità della Chiesa Cattolica oggi. E del perché una Chiesa in queste condizioni non può essere più credibile per il mondo, finché non si torna alle origini, anzi, all’Origine: Nostro Signore Gesù Cristo e la Sua Parola.

Investigatore Biblico

