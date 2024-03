Avviso Urgente: Annullato l’Evento del 1 Marzo a Bologna su Alluvioni e Ricostruzione.

L’evento del 1 marzo 2024 a Bologna è annullato.

Lo ricordiamo col PDF allegato e ne ricordiamo l’essenza.

Titolo “Alluvione Emilia-Romagna: ricostruzione e messa in sicurezza”

Sala Guido Fanti – Via Aldo Moro n.50 – Regione Emilia-Romagna a Bologna (BO)

Analisi della proposta per risarcire cittadini/imprese e mettere in sicurezza il territorio, utilizzando un circuito regionale di scambio non monetario, basato sui crediti d’imposta cedibili.

* Accade però che la “sala Guido Fanti”, prima concessa, venga negata e sostituita con la “sala 20 Maggio”.

* Poi oggi comunicano che la “20 Maggio” non può essere utilizzata perchè richiede il patrocinio della Giunta.

L’ho capita così, semmai i protagonisti e gli organizzatori preciseranno meglio.

Tutto “burocraticamente regolare”, ci mancherebbe.

Fatto sta che, quando si parla di crediti d’imposta cedibili, bisogna mettere in conto qualche incidente di percorso.

Sempre valido il motto di Fabio Conditi: “Loro non molleranno facilmente. Ma noi non molleremo mai”

Chi può vada a Carpi (MO) Domenica 3 marzo 2024, ore 14.30

Nino Galloni e Fabio Conditi, JPG allegato

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

