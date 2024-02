Gaza. Soldati USA Combattono nei Tunnel, Confidò Aaron Bushnell a un Amico. New York Post.

Marco Tosatti

offriamo alla vostra attenzione, grazie all'amico Umberto Pascali, questo articolo pubblicato dal New York Post, che ringraziamo per la cortesia.

L’aviere statunitense Aaron Bushnell ha affermato di essere a conoscenza di informazioni riservate sulle forze statunitensi che combattono nei tunnel di Gaza la notte prima di darsi fuoco: amico

Aaron Bushnell ha affermato di essere a conoscenza di informazioni segrete su truppe statunitensi che combattono nei tunnel di Hamas sotto Gaza – poche ore prima di darsi fuoco in un “atto estremo di protesta” contro Israele, ha dichiarato martedì un amico al The Post.

L’aviatore 25enne – che ha prestato servizio nel 70° Stormo Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) dell’Aeronautica Militare, ma che ha anche interagito con gruppi anarchici radicali online – nella telefonata di sabato sera al suo amico, ha affermato di avere “un’autorizzazione top-secret” per i dati dell’intelligence militare.

“Sabato mi ha detto che ci sono truppe in quei tunnel, che sono soldati statunitensi che partecipano alle uccisioni”, ha affermato l’amico, i cui legami con Bushnell sono stati verificati dal Post.

“Il suo lavoro effettivo comportava l’elaborazione di dati di intelligence. Alcuni di quelli che stava elaborando avevano a che fare con il conflitto israeliano di Gaza”.

“Una delle cose che mi ha detto è che sulla sua scrivania… c’era scritto che l’esercito statunitense era coinvolto nel genocidio in corso in Palestina”, ha detto l’amico, riferendosi alla guerra di Israele contro il gruppo terroristico palestinese Hamas a Gaza.

“Mi ha detto che avevamo truppe sul campo, sai, che erano lì e stavano uccidendo un gran numero di palestinesi.

Ci sono troppe cose che non so, ma posso dire che il tono della sua voce aveva qualcosa che mi diceva che era spaventato”, ha detto l’amico.

“Non ho mai sentito quel tono da lui”.

Sebbene Bushnell abbia affermato di aver trasmesso al suo amico informazioni top secret, non c’è modo di verificare se ciò sia vero.

La Casa Bianca ha ripetutamente affermato che non metterà truppe statunitensi sul terreno a Gaza e il presidente Biden ha detto che spera di negoziare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas questa settimana.

Secondo il New York Times, le forze speciali statunitensi sono state dispiegate in Israele dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, per “identificare gli ostaggi, compresi quelli americani”, dopo che il gruppo ne aveva presi oltre 200 durante il raid.

Le Forze speciali sono state anche a disposizione per aiutare le truppe israeliane a Gaza, che stanno stanando i membri di Hamas dalla rete di gallerie sotterranee sotto il territorio, ma il rapporto ha notato che alle truppe “non viene assegnato alcun ruolo di combattimento”.

L’Aeronautica ha confermato che il titolo di Bushnell era Innovation Services Technician, ma non ha specificato quale autorizzazione di sicurezza avesse. Non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte del Post martedì.

L’amico – che ha precisato di non “sostenere Hamas in alcun modo, forma o modo” – si è detto sorpreso perché Bushnell non ha mai violato il suo nulla osta militare.

“Aveva un’autorizzazione di sicurezza da quattro anni ed è l’unica volta che, per quanto ne so, ha violato il protocollo e ha dato informazioni che non avrebbe dovuto”, ha detto l’amico a proposito della loro conversazione.

“Era spaventato”, ha detto l’amico di Bushnell, che è cresciuto in un controverso complesso religioso in una piccola città di mare del Massachusetts, ma ha finito per darsi fatalmente fuoco davanti all’ambasciata israeliana a Washington, intorno alle 13 di domenica, mentre urlava “Palestina libera!”.

Nei minuti precedenti al suicidio, Bushnell aveva trasmesso in live-streaming un breve discorso video in cui diceva che “non sarebbe più stato complice di un genocidio”.

Nel suo ultimo post su Facebook Bushnell ha anche scritto: “A molti di noi piace chiedersi… Cosa farei se il mio Paese stesse commettendo un genocidio? La risposta è: lo stai facendo. Proprio adesso”.

I post non confermati su Reddit, collegati a un account che sembrava appartenere a Bushnell, includevano sproloqui contro Israele e giustificavano l’attacco terroristico di Hamas.

I video sono stati realizzati in gruppi anarchici e anti-polizia, accanto a post più banali su software per computer e richieste di consigli per la carriera.

Aaron sosteneva anche il Burning River Anarchist Collective e il Mutual Aid Street Solidarity sulla sua pagina Facebook.

L’amico di Bushnell ha detto che non immaginava che il devoto cristiano si sarebbe suicidato, soprattutto perché l’aviatore gli aveva precedentemente detto di essere contrario.

“Ha detto che era contro il piano di Dio, che ci sono sempre soluzioni migliori del suicidio, che il suicidio non risolverà nulla”, ha detto l’amico a proposito dei commenti che Bushnell gli aveva rivolto all’epoca.

“Quindi, perché Aaron facesse quello che ha fatto, c’erano cose che lo hanno sconvolto”, ha detto l’amico.

“I problemi che aveva davanti, non poteva risolverli. Avrebbe preso questa decisione per cercare di fare in modo che qualcun altro potesse risolvere il problema”.

L’amico ha detto che quando ha saputo del suicidio in diretta streaming, “la mia reazione iniziale è stata: “Non può essere vero”.

“Il suicidio non è qualcosa che Aaron farebbe”, ha detto l’amico.

Ha aggiunto che quando i due hanno discusso di ciò che Bushnell ha detto di aver scoperto sulla guerra, “gli ho detto di seguire la sua coscienza, che lo ha sempre portato nella giusta direzione in passato”, anche se Bushnell non ha accennato a ciò che avrebbe fatto il giorno dopo.

“Aaron era molto analitico, avrebbe preso questo tipo di decisione dopo averci riflettuto a lungo”.

“Aaron si presenta all’esterno come la persona più calma, fredda e composta che si possa mai conoscere”, ha aggiunto l’amico.

Guardate il video di lui e vedete quanto sia calmo, tranquillo e composto, e questa è la sua personalità normale”.

“Il momento in cui lo vedevamo più turbato… era quello in cui prendeva un’ascia e tagliava la legna”.

L’amico, che conosce Bushnell da quando era adolescente, inizialmente voleva arruolarsi nell’esercito, ma dopo che i due hanno esaminato più da vicino tutti i rami delle forze armate, il giovane ha deciso per l’Aeronautica o la Marina.

“Ha lanciato una moneta e ha scelto l’Aeronautica. Era il 2019”, racconta l’amico.

Negli anni successivi, Bushnell – che era “onesto,” pieno di “integrità” e “avrebbe fatto qualsiasi cosa per aiutare chiunque, in qualsiasi momento” – si è trovato a lottare per seguire costantemente la linea militare, ha detto l’amico.

“Chiunque entri nell’esercito, pimpante e in forma come Aaron, e si occupi di cose legate all’intelligence dei segnali, finirà nella mentalità dei Signal Corps o se ne andrà”, ha detto l’amico, riferendosi al sistema di comunicazione e informazione dell’esercito.

“Aaron non ha accettato la mentalità dei Signal Corps. Questa mentalità può essere descritta al meglio come l’accettare piccoli compromessi con la propria forza d’animo interna, in modo da non essere più la persona che eri prima”, ha detto la fonte.

“Aaron non poteva, non era nelle sue corde”.

