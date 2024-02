NYT. La CIA negli Ultimi 10 Anni ha Costruito 12 Basi Segrete in Ucraina, e Condotto una Guerra Ombra.

Marco Tosatti

Cari amici e. nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da Zero Hedge, che ringraziamo per la cortesia, e che fa riferimento a un articolo pubblicato qualche ora fa dal New York Times, organo certamente non sospetto di simpatie russofile. Buona lettura e diffusione.

La CIA ha costruito “12 basi segrete di spionaggio” in Ucraina e ha condotto una guerra ombra nell’ultimo decennio: lo conferma un rapporto bomba del NYT

di TYLER DURDEN

Domenica il New York Times ha pubblicato un’esplosiva e tardiva ammissione del fatto che l’intelligence statunitense non solo è stata determinante nel processo decisionale della guerra in Ucraina, ma ha istituito e finanziato centri di spionaggio ad alta tecnologia per il comando e il controllo, e lo stava facendo molto prima dell’invasione russa del 24 febbraio di due anni fa.

Tra le rivelazioni più importanti c’è il fatto che il programma è stato istituito un decennio fa e ha attraversato tre diversi presidenti americani. Secondo il Times, il programma della CIA per modernizzare i servizi di intelligence dell’Ucraina ha “trasformato” l’ex Stato sovietico e le sue capacità nei “più importanti partner di intelligence di Washington contro il Cremlino”.

L’agenzia ha addestrato ed equipaggiato segretamente agenti dei servizi segreti ucraini subito dopo il colpo di Stato di Maidan del 2014 e ha costruito una rete di 12 basi segrete lungo il confine con la Russia, un lavoro iniziato otto anni fa. Queste basi di intelligence, da cui è possibile intercettare le comunicazioni dei comandanti russi e monitorare i satelliti spia russi, vengono utilizzate per lanciare e tracciare attacchi transfrontalieri con droni e missili sul territorio russo.

Commando ucraino, immagine illustrativa da file via Associated Press

Questo significa che con la rivelazione del “segreto a lungo custodito” il mondo ha appena fatto un grande passo avanti verso la Terza Guerra Mondiale, poiché significa che la CIA è in gran parte responsabile dell’efficacia della recente ondata di attacchi che hanno incluso colpi diretti di droni su raffinerie di petrolio e infrastrutture energetiche chiave.

“Senza di loro [la CIA e i commando d’élite da essa addestrati], non ci sarebbe stato modo di resistere ai russi o di batterli”, secondo Ivan Bakanov, ex capo dell’SBU, l’agenzia di intelligence interna dell’Ucraina.

Una delle principali fonti delle rivelazioni del NYT – rivelazioni che potrebbero non sorprendere coloro che non sono mai stati disposti a ingoiare così facilmente la narrazione mainstream “ufficiale” degli eventi – è identificata in un comandante dei servizi segreti di alto livello chiamato Gen. Serhii Dvoretskiy.

È chiaro che Kiev e Washington vogliono che il mondo sappia delle profonde relazioni di intelligence che hanno cercato di nascondere negli ultimi dieci anni. È forse una sorta di avvertimento a Mosca in un momento in cui le forze ucraine sono in ritirata: gli Stati Uniti combattono mano nella mano con gli ucraini. Eppure, le rivelazioni contenute nel rapporto del NY Times confermano anche ciò di cui il Presidente Putin ha sempre accusato Washington.

Il lungo rapporto del NYT è pieno di nuove rivelazioni e di conferme di quanto la CIA sia sempre stata coinvolta in Ucraina, ma di seguito riportiamo sette dei principali contenuti della storia…

Il rapporto contiene una descrizione sorprendentemente dettagliata di uno dei centri di comando sotterranei “segreti” istituiti dalla CIA vicino al confine con la Russia… ovviamente senza rivelarne l’ubicazione:

Non lontano, un passaggio discreto scende verso un bunker sotterraneo dove squadre di soldati ucraini tracciano i satelliti spia russi e origliano le conversazioni tra i comandanti russi. Su uno schermo, una linea rossa seguiva il percorso di un drone esplosivo che attraversava le difese aeree russe da un punto dell’Ucraina centrale a un obiettivo nella città russa di Rostov.

Il bunker sotterraneo, costruito per sostituire il centro di comando distrutto nei mesi successivi all’invasione russa, è un centro nevralgico segreto dell’esercito ucraino.

C’è anche un altro segreto: la base è quasi completamente finanziata, e in parte equipaggiata, dalla CIA.

Un commando d’élite

Entro due anni dal colpo di Stato in Ucraina, sostenuto dall’Occidente nel 2014, la CIA aveva istituito un programma di addestramento per agenti ucraini d’élite:

Intorno al 2016, la CIA ha iniziato ad addestrare un commando d’élite ucraino – noto come Unità 2245 – che catturava droni e apparecchiature di comunicazione russe, in modo che i tecnici della CIA potessero effettuare il reverse engineering e decifrare i sistemi di crittografia di Mosca. (Un ufficiale dell’unità era Kyrylo Budanov, oggi generale a capo dell’intelligence militare ucraina).

La CIA ha anche contribuito a formare una nuova generazione di spie ucraine che hanno operato all’interno della Russia, in Europa, a Cuba e in altri luoghi dove i russi sono molto presenti.

L’Ucraina trasformata in un “hub per la raccolta di informazioni”.

La rete di intelligence degli Stati Uniti in Ucraina (che equivale anche alla rete di intelligence della NATO) è stata in realtà più estesa di quanto quasi tutte le precedenti speculazioni dei media abbiano immaginato. L’Ucraina è stata a lungo un enorme “centro di raccolta di informazioni” per Washington e i suoi partner:

In più di 200 interviste, funzionari attuali e passati dell’Ucraina, degli Stati Uniti e dell’Europa hanno descritto una partnership che ha rischiato di naufragare a causa della sfiducia reciproca prima di espandersi costantemente, trasformando l’Ucraina in un centro di raccolta di informazioni che ha intercettato più comunicazioni russe di quanto la stazione della CIA a Kyiv, in Ucraina, potesse inizialmente gestire. Molti dei funzionari hanno parlato a condizione di anonimato per discutere di intelligence e di questioni diplomatiche sensibili.

Ora queste reti di intelligence sono più importanti che mai, dato che la Russia è all’offensiva e l’Ucraina dipende sempre più dal sabotaggio e dagli attacchi missilistici a lungo raggio, che richiedono spie ben oltre le linee nemiche. E sono sempre più a rischio: se i repubblicani al Congresso interrompono i finanziamenti militari a Kiev, la CIA potrebbe essere costretta a ridimensionarsi.

L’enorme ammissione del NYT è che Putin aveva fondamentalmente ragione.

Di seguito riportiamo un estratto estremamente ironico del rapporto del Times. La sezione inizia notando che Putin ha ripetutamente incolpato gli Stati Uniti e la NATO per l’espansione delle loro infrastrutture militari e di intelligence in Ucraina. Questo non solo è avvenuto nell’ultimo decennio, come viene ora ammesso, ma è stato presentato dal Cremlino come una delle cause principali dell’invasione russa del 24 febbraio 2022. Alla vigilia dell’invasione, Putin e i suoi funzionari erano convinti che la NATO stesse militarizzando l’Ucraina. Il Times sembra ora ammettere pienamente che, sì, questo era effettivamente il caso:

Putin ha a lungo incolpato le agenzie di intelligence occidentali di aver manipolato Kiev e di aver seminato il sentimento anti-russo in Ucraina.

Verso la fine del 2021, secondo un alto funzionario europeo, Putin stava valutando se lanciare la sua invasione su larga scala quando incontrò il capo di uno dei principali servizi di spionaggio russi, che gli disse che la CIA, insieme all’MI6 britannico, stavano controllando l’Ucraina e la stavano trasformando in una testa di ponte per operazioni contro Mosca.

… I funzionari statunitensi erano spesso riluttanti a impegnarsi pienamente, temendo che non ci si potesse fidare dei funzionari ucraini e preoccupandosi di provocare il Cremlino. Tuttavia, una stretta cerchia di funzionari dell’intelligence ucraina ha corteggiato assiduamente la CIA e si è gradualmente resa vitale per gli americani. Nel 2015, il Gen. Valeriy Kondratiuk, allora capo dell’intelligence militare ucraina, si presentò a un incontro con il vice capo della stazione della CIA e senza preavviso consegnò una pila di file top secret.

Colpo di Stato del 2014… e Crimea

Il rapporto fa indirettamente riferimento a questo periodo molto critico che ha portato l’Ucraina e la Russia sulla loro tragica rotta di collisione:

Con l’escalation della violenza, un aereo governativo statunitense non contrassegnato atterrò all’aeroporto di Kiev con a bordo John Brennan, allora direttore della CIA. Secondo funzionari statunitensi e ucraini, Brennan disse a Nalyvaichenko che la CIA era interessata a sviluppare una relazione, ma solo a un ritmo che l’agenzia era in grado di sostenere.

Per la CIA, l’incognita era quanto a lungo sarebbero rimasti Nalyvaichenko e il governo filo-occidentale. La CIA era già stata scottata in Ucraina.

…Il risultato fu un delicato gioco di equilibri. La CIA avrebbe dovuto rafforzare le agenzie di intelligence ucraine senza provocare i russi. Le linee rosse non sono mai state precisamente chiare, il che ha creato una tensione persistente nella partnership.

Operazione Goldfish

Il denaro e le tecnologie avanzate fornite dalla CIA hanno permesso agli ucraini di stabilire operazioni di intercettazione ben al di là di quanto sarebbero stati in grado di fare altrimenti. Nel frattempo, squadre di commando d’élite venivano addestrate dalla CIA in città europee nell’ambito di un programma chiamato “Operazione Goldfish”. Il resoconto del NYT include un po’ di “vanto” per gli ucraini che ora sono in grado di hackerare le reti militari russe:

Nel bunker, Dvoretskiy ha indicato apparecchiature di comunicazione e grandi server informatici, alcuni dei quali finanziati dalla CIA. Ha detto che le sue squadre stavano usando la base per hackerare le reti di comunicazione sicure dell’esercito russo.

“È questa la cosa che permette di penetrare nei satelliti e decodificare le conversazioni segrete”, ha detto Dvoretskiy a un giornalista del Times durante un tour, aggiungendo che stavano violando anche i satelliti spia di Cina e Bielorussia.

…La CIA ha iniziato a inviare attrezzature nel 2016, dopo l’incontro cruciale a Scattergood, ha detto Dvoretskiy, fornendo radio criptate e dispositivi per intercettare le comunicazioni segrete del nemico.

Un’ammissione sorprendente: “In punta di piedi per Trump”

Tra i momenti più interessanti e curiosi del rapporto del NYT c’è la descrizione dell’estensione del programma della CIA sotto l’amministrazione Trump. Il rapporto suggerisce che la vera portata potrebbe essere stata nascosta persino a Trump. I falchi russi della sua amministrazione hanno fatto tranquillamente il “lavoro sporco”, ci viene detto:

L’elezione di Trump nel novembre 2016 ha messo in allarme gli ucraini e i loro partner della CIA.

Trump ha elogiato Putin e ha respinto il ruolo della Russia nelle interferenze elettorali. Sospettava dell’Ucraina e in seguito ha cercato di fare pressione sul suo presidente, Volodymyr Zelenskyy, affinché indagasse sul suo rivale democratico Biden, provocando il primo impeachment di Trump.

Il rapporto sottolinea poi: “Ma qualsiasi cosa Trump abbia detto e fatto, la sua amministrazione è andata spesso nella direzione opposta. Questo perché Trump aveva messo i falchi della Russia in posizioni chiave, tra cui Mike Pompeo come direttore della CIA e John Bolton come consigliere per la sicurezza nazionale”.

E ancora: “Hanno visitato Kiev per sottolineare il loro pieno sostegno alla partnership segreta, che si è estesa fino a includere programmi di addestramento più specializzati e la costruzione di ulteriori basi segrete”. Considerato il tentativo di mettere Trump in una luce negativa (doveva essere “messo in punta di piedi”…), sarà interessante vedere come lui e la sua campagna elettorale risponderanno al rapporto. Ma ancora più importante sarà la reazione di Putin e del Cremlino nei prossimi giorni.

