Perché ci Vogliono Tutti Sierati? Lo Spiegano Colao, Cingolani e Musk.

Carissimi StilumCuriali , un’amica fedele del nostro sito, C.N., che ringraziamo di cuore, segnala alla vostra attenzione questo video, che trovate qui sotto…Buona visione e condivisione.

Prof. Joseph Tritto : “Con questi sieri genici chiamati vaccini,è cominciata l’epoca della biologia sintetica sull’essere umano per modificare il genoma umano.

Obbligare i bambini a ricevere tali vaccini significa formattarli con una serie di messaggi inseriti nel loro DNA e quindi nella crescita saranno istruiti a funzionare in un certo modo con altri prodotti che verranno dopo. Il segretario generale della Nazioni Unite lo dice : “Dobbiamo creare una nuova specie umana in cui la tecnologia deve essere inclusa”. Lo stesso segretario ha venduto il programma dello sviluppo sostenibile dell’ ONU al World Economic Forum. Dobbiamo prendere coscienza che abbiamo dei criminali in certe posizioni chiave a livello mondiale o che fanno degli atti che possono essere considerati come crimine contro l’umanita’. Quello che propone il World Economic Forum è il great reset mondiale, ma qui siamo in un periodo di guerra perche’ vogliono esercitare il controllo sugli esseri umani, il controllo del cervello umano che deve essere connesso con l’intelligenza artificiale globale, il controllo del genoma umano che hanno cominciato con i “vaccini” e il controllo della riproduzione umana. Tutto cio’ viene reso possibile coon l’innovazione tecnologica che usa i Fondi Internazionali ” . https://www.facebook.com/ groups/2720575611503533/ permalink/3785373298357087/

