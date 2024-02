La Strana Consegna di Siero anti-Covid Moderna Settimane prima dell’Allarme Cinese. The Exposé.

Marco Tosatti

offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia.

§§§

Un accordo riservato dimostra che potenziali candidati vaccini contro il coronavirus sono stati trasferiti da Moderna all’Università della Carolina del Nord nel 2019, diciannove giorni prima della comparsa del presunto virus COVID-19 a Wuhan, in Cina.

L’accordo confidenziale, che può essere consultato qui, afferma che i fornitori “Moderna” insieme al “National Institute of Allergy and Infectious Diseases” (NIAID) hanno concordato di trasferire “candidati di vaccino contro il coronavirus a base di mRNA” sviluppati e di proprietà congiunta del NIAID e di Moderna ai destinatari “The University of North Carolina at Chapel Hill” il 12 dicembre 2019.

Si trova a pagina 105 dell’accordo

L’accordo di trasferimento dei materiali è stato firmato il 12 dicembre 2019 da Ralph Baric, PhD, presso l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, e poi firmato da Jacqueline Quay, Direttore del supporto alle licenze e all’innovazione dell’Università della Carolina del Nord il 16 dicembre 2019.

I firmatari del progetto si trovano a pagina 107.

L’accordo è stato firmato anche da due rappresentanti del NIAID, uno dei quali è Amy F. Petrik PhD, specialista del trasferimento tecnologico, che ha firmato l’accordo il 12 dicembre 2019 alle ore 8:05. L’altro firmatario è stato Barney Gramula, che ha firmato l’accordo. L’altro firmatario è Barney Graham MD PhD, ricercatore del NIAID, ma la firma non è datata.

I firmatari del NIAID si trovano a pagina 107.

I firmatari finali dell’accordo sono stati Sunny Himansu, ricercatore di Moderna, e Shaun Ryan, viceconsigliere generale di Moderna. Entrambe le firme sono state apposte il 17 dicembre 2019.



Firmatari di Moderna a pagina 108

Tutte queste firme sono state apposte prima di essere a conoscenza della presunta comparsa del nuovo coronavirus. Solo il 31 dicembre 2019 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è venuta a conoscenza di un presunto gruppo di casi di polmonite virale a Wuhan, in Cina. Ma anche a quel punto non aveva ancora stabilito che il responsabile fosse un nuovo coronavirus, dichiarando invece che la polmonite era di “causa sconosciuta”.



Solo il 9 gennaio 2020 l’OMS ha riferito che le autorità cinesi avevano stabilito che l’epidemia era dovuta a un nuovo coronavirus, in seguito noto come SARS-CoV-2, e la presunta malattia risultante è stata denominata COVID-19. Allora perché un candidato vaccino contro il coronavirus a mRNA sviluppato da Moderna è stato trasferito all’Università del North Carolina il 12 dicembre 2019?

utilizzato solo nel Regno Unito e negli Stati Uniti per combattere presumibilmente la Covid-19.

Cosa sapeva Moderna che noi non sapevamo? Nel 2019 non c’era alcun coronavirus che rappresentasse una minaccia per l’umanità tale da giustificare un vaccino, e le prove suggeriscono che non c’è stato alcun coronavirus che rappresentasse una minaccia per l’umanità nemmeno nel 2020 e nel 2021.

Considerando il fatto che è stato utilizzato un test PCR difettoso ad alto tasso di cicli, gli ospedali sono stati vuoti rispetto agli anni precedenti, le statistiche mostrano che solo lo 0,2% dei presunti infetti è morto entro 28 giorni da un presunto risultato positivo del test, la maggior parte di questi decessi è stata causata da persone di età superiore agli 85 anni e una massa di questi decessi è stata causata da un farmaco chiamato midazolam, che causa depressione respiratoria e arresto respiratorio.

Forse Moderna e il National Institute of Allergy and Infectious Diseases vorrebbero spiegarsi in un tribunale?

§§§

§§§

