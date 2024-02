Il Genocidio dell’Aborto e il Silenzio Complice di Jorge Mario Bergoglio. Quarracino

Marco Tosatti

José Arturo Quarracino offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul dramma dell'aborto e sull'atteggiamento del pontefice regnante.

Il genocidio dell’aborto e il silenzio complice di JMB

Il silenzio di Bergoglio sul genocidio dell’aborto durante tutto il suo pontificato è spaventoso e abominevole, al punto che lui stesso riconosce che non solo non figura nella sua agenda, ma che non è nemmeno registrato come un dramma del nostro tempo. È così tanto che si flirta con la legalizzazione e la normalizzazione dell’omosessualità nella Chiesa e con la de-mascolinizzazione del Corpo di Cristo, che il genocidio prenatale gli è del tutto indifferente.

A) Genocidio prenatale pianificato

In diverse occasioni abbiamo dimostrato che la plutocrazia finanziaria globalista ha iniziato a implementare la configurazione di un Nuovo Ordine Mondiale tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. Un Novus Ordo Saeculorum per sostituire l’ordine mondiale delle nazioni attuato in epoca moderna dallo sviluppo e dall’istituzionalizzazione degli Stati nazionali con una nuova configurazione planetaria, concepita come un “sistema mondiale di controllo finanziario in mani private per dominare il sistema politico di ogni Paese e l’economia mondiale nel suo complesso”. Un sistema concepito inizialmente all’inizio del XX secolo per essere attuato a lungo termine, lentamente ma inesorabilmente, che è il modo in cui l’élite plutocratica globalista ha storicamente eseguito i suoi piani e progetti imperialisti[1].

Questo sistema dominante ha portato alla concentrazione della ricchezza mondiale nelle mani di un gruppo plutocratico internazionalista ultra-minoritario, attraverso la supremazia dell’attività finanziaria speculativa predatoria sull’economia produttiva reale. Ecco perché questo progetto è stato “costretto” ad attuare parallelamente il piano di controllo della crescita demografica non pianificata, cioè il controllo delle nascite su scala planetaria, attraverso la mutilazione genitale maschile e femminile, la contraccezione e il genocidio prenatale (aborto), in modo che questa élite globalista potesse godere “in pace” del saccheggio e della rapina delle ricchezze mondiali[2].

Questa necessità contraccettiva e antinatalista non è stata tenuta nascosta, ma è stata espressamente ed esplicitamente formulata e imposta ufficialmente in vari documenti, come Population Growth and the American Future (1972)[3], Second American Revolution (1973)[4], Memorandum 200/74 Implications of World Population Growth for the Security of the United States and its Overseas Interests (1974), Declaration on Population and Development of the International Conference on Population and Development (Cairo, 1994)[5], tra gli altri. Ciò ha portato all’aberrazione giuridica di legalizzare un diritto all’aborto che non esiste in nessuna tradizione giuridica storica o in nessun trattato internazionale che lo abbia sancito.

In realtà, il “diritto all’aborto” è stato inventato da John Davison Rockefeller III, membro della famosissima e funesta dinastia plutocratica imperialista statunitense, che lo ha definito come “il diritto di una donna di determinare la propria fertilità”[6].

Vale a dire che il diritto all’aborto è un’invenzione della plutocrazia globalista predatrice e genocida per imporre la pena di morte prenatale in tutto il mondo, essenzialmente per “proteggere la sicurezza degli Stati Uniti e i loro interessi all’estero”, perché il Paese del Nord è la sede dello Stato Maggiore di questo globalismo troglodita, nemico di Dio e dell’intera razza umana. Approvazione e legalizzazione della pena di morte più infame di tutte, promossa, incentivata e imposta sia dall’ultra neoliberismo oligarchico che dal progressismo socialdemocratico in tutte le sue manifestazioni, a maggior gloria dei Rockefeller e dei loro scagnozzi globalisti.

In questo senso, questo sinistro e diabolico Potere disumano ha istituito un Sistema e un Ordine globale predatorio e di concentrazione delle ricchezze, sorretto e sostenuto da un oceano di sangue, che negli ultimi 60 anni ha ucciso circa 1.000 milioni di bambini non nati, come dimostrano le statistiche ufficiali delle Nazioni Unite e delle principali multinazionali dell’aborto, come l’International Planned Parenthood Federation (IPPF), l’Alan Guttmacher Institute, il Population Council, ecc..

Un genocidio spaventoso e ripugnante che uccide gli esseri umani più innocenti e indifesi di tutti e che dall’inizio del XXI secolo sta aumentando a un ritmo sempre più rapido: se nel 1995 gli aborti globali hanno raggiunto i 26 milioni e nel 1999 i 46 milioni[7], nel 2014 hanno raggiunto i 56 milioni[8] e nel 2021 i 73 milioni[9]. A rigore, un genocidio e un massacro satanico.

B) Il complice silenzio pontificio di fronte al genocidio prenatale

Di fronte a questo genocidio prenatale globale, pianificato ed eseguito a tradimento nell’arco di 6 decenni, qual è stato l’atteggiamento e l’azione di don Jorge Mario Bergoglio nei suoi 11 anni di “pontificato”? Quello di una passività e di un’inazione quasi assolute, salvo sporadiche e casuali definizioni contro l’aborto formulate in interviste informali, conferenze stampa aeree, lettere private, ecc. Ufficialmente, come politica dello Stato Vaticano, niente di niente: niente Giornate mondiali, niente Congressi, niente documenti pontifici. Niente di niente. Non si è espresso pubblicamente nemmeno quando i movimenti pro-vita in Argentina sono riusciti a ottenere il rifiuto parlamentare della legalizzazione dell’aborto nel 2018, né quando è stata legalizzata la pena di morte prenatale alla fine del 2020. Non una sola parola di sostegno e congratulazioni nel primo caso, né di condanna e rifiuto nel secondo.

Peggio ancora: questo silenzio complice è stato accompagnato durante tutto il regno di Bergogliano non solo dall’accoglienza amichevole, calorosa e cordiale di ferventi sostenitori dell’aborto – come nei casi di Ema Bonino, Hillary Clinton, Melinda Gates, dello spagnolo Pedro Sánchez, dell’argentino Alberto Fernández, del boliviano Evo Morales, di Nancy Pelosi, di Joseph Biden, di Bill Clinton, di Alexander Soros, eccetera – ma anche dalla promozione negli organismi vaticani di decisi sostenitori dell’aborto, non da ultimo nella Pontificia Accademia per la Vita, ma anche dalla promozione in organismi vaticani di decisi sostenitori dell’aborto, non meno che nella Pontificia Accademia per la Vita, in cui spiccano l’economista italo-americana Mariana Mazzucato, il sacerdote anglicano Nigel Biggar, il medico americano Robert Dell’Oro, il medico americano Robert Dell’Oro, il medico americano Robert Mazzucato, oltre che nella Pontificia Accademia per la Vita, il medico americano Robert Dell’Oro, la dottoressa Sheila Dinotshe Tlou (del Botswana), o l’impresentabile giurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni (ateo, abortista e omoaffettivo) dell’Istituto per la Ricerca e la Promozione dei Diritti Sociali “Fray Bartolomé de las Casas”.

Ma la prova più chiara, evidente e innegabile che per il Vescovo di Roma l’aborto non è un tema importante, e che non lo registra nemmeno, è la prefazione che ha scritto per il libro appena pubblicato dal suo amico e portavoce informale, lo scrittore inglese Austen Ivereigh, che raccoglie le meditazioni spirituali e gli insegnamenti di Bergoglio, come formatore dei gesuiti e poi come Pontefice. In questo testo, don Jorge Mario afferma che “tutte le crisi che ci assalgono nel mondo, dalla crisi ecologica alle guerre, alle ingiustizie contro i poveri e i vulnerabili, hanno le loro radici in questo rifiuto di appartenere a Dio e agli altri”, e che nelle sue riflessioni ha voluto tenere presenti “le due grandi crisi del nostro tempo: il deterioramento della nostra casa comune e le migrazioni e gli spostamenti massicci di persone”. È molto chiaro: per il Pontefice argentino, l’ABORTO NON È UN PROBLEMA DI PREOCCUPAZIONE, e non lo registra nemmeno.

Un atteggiamento indegno, condannabile e riprovevole, ma coerente con la sua attività di poeta-giullare della baronessa Lynn Forester de Rothschild e con il suo amichevole sodalizio con il clan Soros, per il quale la legalizzazione della pena di morte prenatale e del genocidio prodotto è la conditio sine qua non del loro progetto globalista.

Strana mutazione dell’attuale vescovo di Roma, che è stato eletto a servire come Vicario di Cristo e giunge alla fine del suo percorso come successore di Giuda Iscariota. Preghiamo per lui e chiediamo a Dio di avere pietà delle sue deviazioni, anche se sembra inutile metterlo in preghiera.

José Arturo Quarracino

22 febbraio 2024

